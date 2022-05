Des peintures mates à base de déchets organiques au lieu de pétrole brut

utilise des technologies innovantes pour améliorer la durabilité, économiser les ressources et réduire les émissions de CO2 provenant de lade la carrosserie.BMW utilise des(biomasse) au lieu de pétrole brut dans ses usines européennes..Les matières premières renouvelables telles que les biodéchets ou les déchets des stations d'épuration servent de matière première pour la peinture de la carrosserie.« En réduisant notre utilisation de matières premières fossiles, nous pouvons conserver les ressources naturelles et réduire les émissions de CO2 en même temps. Pour y parvenir, nous nous appuyons de plus en plus sur les innovations en matière de durabilité dans notre réseau de fournisseurs », déclare Joachim Post, membre du conseil d'administration de BMW responsable des achats et du réseau de fournisseurs. « Les peintures innovantes à base de matières premières renouvelables sont une étape importante dans cette direction. »Le processus de production ide BASF permet de, dès les premières étapes de la production de peinture. Cela réduit la consommation de ressources fossiles ainsi que les émissions de CO2 associées à la production, au transport et au traitement du pétrole brut.Les peintures mates produites par BMW à partir de déchets organiquesLes peintures ont lesà partir de pétrole brut.