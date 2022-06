Les véhicules hybrides Superéthanol rechargeables sont vertueux sur le plan du climat

Le Green Deal Européen vise lad'ici à 2050.Au Parlement Européen, les débats portent notamment surFaut-il mesureroù mesurerLa seule mesure du CO2 au pot d'échappement, sans tenir compte des émissions dues à la production de l'électricité et de la batterie, n'est pas satisfaisante.Si le véhicule électrique est zéro émission locale de CO2, le véhicule électrique n'est pas zéro émission sur son cycle de vie.Les émissions de gaz à effet de serre du véhicule électrique ne sont pas nulles sur le cycle de vie de la voiture électrique L'IFPEN a réalisé une étude complète sur la base la méthode d'analyse du cycle de vie.l'IFPEN a mesuré et comparé les émissions de gaz à effet de serre des véhicules thermiques essence, hybrides Superéthanol (flex-E85) rechargeables et des voitures électriques , en utilisant la méthode d'analyse du cycle de vie.Cette étude complète montre que les véhicules à motorisation hybrides superéthanol (flex-E85) rechargeablessont au moins aussi performants que les véhicules électriques sur le plan climatique en matière d'émissions totales de gaz à effet de serre.Cette démonstration est effectuée pour 2022 et en mode prospectif pour 2030 et pour 2040.Cette étude est appliquée aux mix électrique français, très décarboné, et avec le mix européen moyen, à plus forte empreinte carbone.Les véhicules à motorisation hybrides Superéthanol (flex-E85) rechargeables sont au moins aussi performants que les véhicules électriques sur le plan climatique,Les acteurs du bioéthanol français demandent aux eurodéputés et aux instances européennes de respecter le principe de neutralité technologique et de laisser aux constructeurs automobiles la flexibilité de répondre à la trajectoire de neutralité carbone par un bouquet de technologies performantes dont les carburants liquides très décarbonés, comme le Superéthanol-E85 dans les hybrides rechargeables. Cela permettra de répondre aux besoins des automobilistes avec les solutions les mieux adaptées à chaque type d'usage, en veillant à la praticité et aux coûts.Pour la Collective du Bioéthanol : « Les conclusions de cette étude confirment la pertinence de laisser aux constructeurs automobiles la latitude pour faire coexister deux technologies tout aussi efficaces pour accélérer la décarbonation des transports à court et moyen terme. »: Collective du Bioéthanol: Estimer et comparer les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule particulier▪ Les émissions de CO2 pour les véhicules légers en Europe sont réglementées. Depuis 2021, les nouveaux véhicules vendus par les constructeurs devaient émettre, en moyenne, au maximum 95 g CO2/km.▪ Malgré ces nouvelles réglementations, les émissions de CO2 du secteur Transport en France ont globalement augmenté, alors que celles des autres secteurs ont diminué depuis 1990▪ L'Europe a fixé de nouveaux objectifs de neutralité carbone via le « Green Deal » en 2050, et un point de passage en 2030 « Fit for 55 » avec une baisse des émissions de CO2 de 55% par rapport à son niveau de 1990. Ces engagements pris par l'UE demandent la mise en œuvre et le déploiement de technologies pour répondre à la lutte contre le réchauffement climatique.▪ L' E85 peut-il être une solution efficace à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un point de vue analyse du cycle de vie ?Déterminer les consommations réelles des véhicules E85 (ICE, HEV, PHEV)Réaliser l'analyse du cycle de vie et comparer à la solution électrique à batteriePérimètre : FranceHorizon : 2022 – 2030 – 2040