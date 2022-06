Le Suzuki S-Cross embarque une motorisation hybride auto-rechargeable

Le SUV compactadopte uneLe système hybride auto-rechargeable développé par Suzuki, inauguré sur le Suzuki Vitara , combine un bloc thermique 1.5 Dualjet de 102 ch avec une machine électrique de 33 ch et 56 Nm de couple et une batterie lithium-ion de 840 Wh.L'ensemble travaille avec une(AGS).La boîte de vitesses robotisée à six rapports actionne l'embrayage et change de rapport automatiquement, travaillant de concert avec le moteur électrique qui est positionné à sa sortie.Le moteur électrique positionné à la sortie de la boîte de vitesses entraîne directement l'arbre de transmission, compensant ainsi les ruptures de couple lors des changements de rapports.Il permet au moteur électrique de récupérer plus efficacement l'énergie en coupant le moteur thermique et en le désaccouplant de la boîte de vitesses. L'autonomie en tout électrique s'en trouve alors augmentée.La puissance cumulée du système hybride atteintLe moteur 1.5 Dualjet Hybrid auto-rechargeable est entièrement autonome et n'a pas besoin d'être branché pour que sa batterie se recharge.Le système hybride auto-rechargeable permet deLeet, selon les conditions, peut se passer de l'aide du moteur thermique à charge et allure modérées, tout comme à vitesse stabilisée et en marche arrière.Lors de plus fortes sollicitations, il assiste le bloc thermique en silence et limite ses besoins en carburant.La fonction de générateur du moteur électrique lui permet de recharger la batterie haute-tension (140V) lors des phases de décélération et de freinage.Le système hybride Suzuki propose: Standard et Eco.En, le système hybride combine les deux énergies pour plus de dynamisme, utilisant néanmoins le plus souvent possible l'énergie électrique pour limiter la consommation En, la priorité est donnée à la propulsion électrique pour une évolution moins énergivore.Le moteur hybride auto-rechargeable 1.5 Dualjet du S-Cross affiche des émissions de CO2 deet une consommation mixte deen version traction deux roues motrices selon le cycle mixte WLTP. En ville, où la motorisation hybride auto-rechargeable revêt tout son potentiel, la consommation atteint 4,7 litres aux 100 km.Le Suzuki S-Cross 1.5 Dualjet Hybrid peut être équipé de la transmission intégrale Allgrip Select de Suzuki.Les quatre modes facilement sélectionnables (Auto, Sport, Snow et Lock) permettent de choisir la configuration 4x4 la mieux adaptée aux conditions de conduite. Le système 4x4 à commande électronique ajuste le niveau de couple transmis aux roues arrière et s'appuie sur l'ESP, la puissance du moteur, la direction assistée et d'autres systèmes embarqués pour gérer ces quatre modes de conduite.