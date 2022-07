La technologie hybride auto-rechargeable Suzuki dévoilée par ses ingénieurs

Les ingénieurs Suzuki Yuichi Uda et Kazuki Nagata dévoilent les coulisses de la technologie hybride auto-rechargeable Suzuki

Depuis les années 2010, Suzuki développe ses propres technologies d»hybridation.



Initiée en 2016, installée sur la Suzuki Swift en 2017, la technologie d'hybridation légère est aujourd'hui au bénéfice d'une gamme de voitures particulières.



En 2022, la marque Suzuki introduit, d'abord sur le Vitara, puis sur le S-Cross, une nouvelle motorisation hybride auto-rechargeable.



Deux ingénieurs de Suzuki en charge de ce programme en dévoilent les coulisses.



« Lors du développement du système d'hybridation légère, premier pas de Suzuki dans le domaine de l»électrification des véhicules, nous avons commencé à envisager une évolution avec une technologie hybride auto-rechargeable. » explique Yuichi Uda. Dès le début, les ingénieurs de Suzuki ont compris que l'hybridation serait la clé de l'évolution des motorisations vers de meilleurs performances en termes de consommation, mais aussi d'émissions.



Après l'hybridation légère, introduite par Suzuki en 2016, la technologie hybride auto-rechargeable constitue désormais une nouvelle étape importante pour Suzuki. « Le système hybride auto-rechargeable permet de n'utiliser que le moteur électrique, contrairement au système d'hybridation légère, qui combine forcément thermique et électrique. » précise Kazuki Nagata.



Conçue et développée par Suzuki, la technologie hybride auto-rechargeable fut, pour les ingénieurs développement Suzuki, synonyme de nombreux défis à relever : « Les moteurs thermique et électrique doivent être interconnectés de manière à garantir une meilleure efficience de l'ensemble du système. » souligne Kazuki Nagata, tandis que Yuichi Uda précise : « Un système hybride doit afficher d»excellentes performances environnementales sans pour autant compromettre la réactivité et les sensations de conduite, points forts des modèles Suzuki. » Autre point, selon Nagata : si hybridation rime souvent avec poids supplémentaire, c'est contraire à la philosophie de développement des véhicules suzuki dont la compacité et la masse contenue priment : « Nous avions des contraintes à respecter en termes de taille et de puissance du moteur pour développer un système hybride à la fois performant, léger et compact. »



Les deux ingénieurs Suzuki ont le sentiment d'avoir rempli leur mission. « Le système hybride auto-rechargeable de Suzuki se veut à la fois compact et léger, et offre un rapport qualité/prix attractif tout en affichant des performances optimales. » conclut Kazuki Nagata. « Je pense que les technologies qui s'inscrivent dans la droite ligne de notre approche en faveur d'une société durable : « réduire, économiser, alléger, raccourcir et rationaliser », sont sont les maîtres mots de la Vision Environnementale 2050 de l'entreprise. » ajoute Yuichi Uda.



Pourquoi Suzuki a-t-il décidé de développer une technologie hybride auto-rechargeable ?



Yuichi Uda : « Le développement du système d»hybridation légère SHVS, premier pas de Suzuki dans le domaine de l»électrification des véhicules, a démarré dès 2016, en particulier sur la Swift en Europe. Dès cette époque, nous avons commencé à envisager une évolution plus profonde encore avec une technologie hybride auto-rechargeable. Sachant que notre système Auto Gear Shift (AGS), ou boîte robotisée, est léger, compact et efficient, nous nous sommes dit que l»association du système AGS à un moteur électrique nous apporterait de nombreux avantages pour développer une technologie hybride. Après avoir lancé au Japon en 2016 un modèle du segment A doté d'un système hybride auto-rechargeable, nous avons travaillé à l'amélioration de ce système et l'avons adapté à des véhicules européens des segments supérieurs. »



Quels étaient les enjeux du développement du système hybride auto-rechargeable de Suzuki ?



Yuichi Uda : « Il s'agissait de développer un système hybride en associant un moteur électrique directement au système AGS. Exclusivité Suzuki, il constitue à nos yeux le meilleur choix pour des véhicules légers et économiques. En outre, nous avons su tirer pleinement parti du système AGS : ainsi, nous nous sommes assurés qu'un véhicule hybride Suzuki conserve les sensations de conduite réactives qu'apprécient nos clients. »



Quelles sont les différences avec le système d'hybridation légère SHVS ?



Kazuki Nagata : « La principale différence réside dans le fait que le système hybride auto-rechargeable permet de propulser la voiture uniquement grâce au moteur électrique, dans certaines circonstances, contrairement au système SHVS. Autre différence, le système hybride auto-rechargeable récupère l'énergie produite à la décélération et au freinage, mais aussi lors de très faibles sollicitations du moteur thermique. En fait, avec l'hybridation auto-rechargeable, à allure stabilisée, la technologie fait appel au moteur électrique pour recharger la batterie au moment le plus opportun. »



Sur quels aspects avez-vous particulièrement concentré vos efforts ?



Kazuki Nagata : « Je me suis attaché à ce que tous les éléments du groupe propulseur fonctionnent de concert et avec une efficacité optimale. Par exemple, les moteurs thermique et électrique doivent être interconnectés de manière à garantir une meilleure efficience de l»ensemble du système en permanence ; que ce soit transparent pour le client. »



Yuichi Uda : « Un système hybride doit afficher d»excellentes performances environnementales, sans pour autant compromettre la réactivité et les sensations de conduite, points forts des modèles Suzuki. Par conséquent, en tirant profit du système AGS, nous avons optimisé la sensation d'engagement direct des rapports avec l'assistance du moteur électrique. Résultat : une accélération souple grâce à la compensation par le moteur électrique de la latence habituellement ressentie lors des changements de rapport. »



Quel a été l'aspect le plus difficile du développement de cette technologie ?



Kazuki Nagata : « Nous avions des contraintes à respecter en termes de taille et de puissance du moteur pour développer un système hybride à la fois léger et compact. Pour intégrer un moteur électrique compact à un système hybride auto-rechargeable répondant aux besoins des clients, toute la complexité a été de permettre d'en exploiter au mieux les performances. »



Qu'avez-vous apprécié et qu'est-ce qui vous a impressionnés lors du développement ?



Yuichi Uda : « J'ai été touché par ce que la presse automobile japonaise a déclaré : « C'est un système hybride typiquement Suzuki ». J'ai été ravi de développer le système hybride auto-rechargeable de Suzuki, le premier au monde de ce type. Je suis maintenant impatient d'entendre les témoignages des clients et des journalistes européens à ce sujet. »



Que représente pour vous cette technologie Suzuki ?



Kazuki Nagata : « Un système hybride qui fait appel à un moteur électrique coûteux et hautement performant ne peut être monté que sur des véhicules de grand gabarit. Celui de Suzuki se veut à la fois compact et léger, et offre un rapport qualité/prix attractif tout en affichant des performances optimales. Il peut en outre être appliqué à un large éventail de véhicules. »



Yuichi Uda : « Je pense que les technologies qui s'inscrivent dans la droite ligne de notre approche en faveur d'une société durable : « réduire, économiser, alléger, raccourcir et rationaliser », sont les maîtres mots de la Vision Environnementale 2050 de l'entreprise. »