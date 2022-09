La limitation de vitesse à 110 km/h sur les autoroutes aurait un gain de 25% sur les émissions de CO2

Lafaisait partie des recommandations de la Convention Citoyenne pour le Climat le 21 juin 2020.A l'époque le Président Emmanuel Macron, échaudé par les tensions liées à la baisse de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h, avait rejeté cette proposition.Pour les écologistesetLe débat des 110 km/h sur les autoroutes en France est relancé dans le contexte de sobriété énergétique de l'hiver 2022.Le climatologue Jean Jouzel appelle le Gouvernement Borne baisser la limitation de vitesse sur les autoroutes à 110 km/h.Alors que la vitesse moyenne sur autoroute est déjà de, cette mesure n'aurait aucun gain significatif sur les émissions de CO2 selon Philippe Nozière, Président de « 40 millions d'automobilistes », et elle n'aurait aucun effet sur l'accidentologie.Par contre elle entraînerait assurément une augmentation significative de verbalisation sur les autoroutes.Alors qu'Élisabeth Borne s'était dite « favorable à titre personnel » à la baisse de la limitation de vitesse sur les autoroutes de 130 à 110 km/h en juin 2020, la Première Ministre semble plus prudente aujourd'hui dans un contexte social tendu : « la prise de conscience écologique se renforce mais il ne faut pas prendre des mesures vécues de façon négative par les Français. On a besoin d'adhésion pour mener une transition écologique radicale, pour répondre à l'urgence climatique ».Pierre Chasseray, délégué général de l'association « 40 millions d'automobilistes », rappelle qu'« aucun de nos pays voisins ne pratique une vitesse de 110 km/h sur autoroute et en 2006, le gouvernement danois avait même décidé d'augmenter les limitations de vitesse sur autoroute, les faisant passer de 110 à 130 km/h. Le nombre de morts passa de 37 (en 2005) à 16 en 2006 puis à 10 en 2010 ». La candidate favorite au poste de première ministre en Angleterre, Liz Truss, se dit prête à remonter la vitesse maximale sur les autoroutes à 130 km/h, voire même tester des portions d'autoroutes sans limitation (modèle allemand).« 40 millions d'automobilistes » déplore la mauvaise foi des écologistes qui ne cherchent qu'à limiter l'utilisation de la voiture sans se soucier des besoins des Français.Selon le cabinet d'études et de conseils Asterès,, soit un gain de 0,3 % de pouvoir d'achat.L'porte uniquement sur le gain monétaire réalisé par les ménages lié à un abaissement de la vitesse. Elle n'estime ni les gains écologiques, ni les pertes de temps, ni les effets sur la sécurité de ces limitations.En moyenne, 31 % des distances parcourues en voitures par les Français le sont sur autoroute (Source: Ministère de la transition écologique, Bilan annuel des transports en 2019 : bilan de la circulation). Asterès a postulé une consommation par km identique sur autoroute et sur les autres types de route (vitesse moyenne plus élevée sur autoroute, mais moins d'accélérations ou d'arrêts). Le passage d'une vitesse moyenne de 130 à 110 km/h permet une économie de carburant de 25 % (Source: Science Etonnante et Carbone 4). Ainsi, les ménages français, qui dépensent en moyenne 500 euros par an en consommation de carburant sur autoroute (Source: Estimation Asterès d'après Insee et Ministère de la transition écologique) réaliseraient une économie annuelle moyenne d'environ 125 euros. Avec un revenu disponible moyen d'environ 38 000 euros par ménage en 2022 (Estimation Asterès d'après Insee), une économie de 125 euros représente un gain de pouvoir d'achat d'environ 0,3 %.Sources : 40 millions d'automobilistes, cabinet AsterèsImage par Qubes Pictures de Pixabay