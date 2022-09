La Peugeot e-308 électrique revendique une autonomie supérieure à 400 km

Laadopte uneLa 308 Berline électrique est animée par une motorisation électrique développant(156 ch) et offrant, selon le niveau d'équipements, une(chiffres provisoires, homologation en cours).La(51 kWh utiles) bénéficie d'une nouvelle composition chimique, avec 80% Nickel, 10% Manganèse et 10% Cobalt, quiL'a été au centre des préoccupations des ingénieurs de la Peugeot e-308. L'association des efforts en matière de motorisation, de batterie, d'aérodynamique (optimisation de la face avant et du soubassement), d'optimisation des masses (plateforme EMP2) et de réduction des pertes par frottement (pneumatiques classe A) permet uneUne18 pouces a été spécifiquement développée pour la version électriques de la Peugeot 308.La motorisation électrique de 115 kW (156 ch) développe undès 0 km/h.Lede la e-308 optimise l'autonomie, tout en préservant la réactivité propre aux motorisations électriques.Pour gérer au mieux sa consommation d'énergie, le conducteur a la possibilité de sélectionner son mode de conduite (Eco, Normal et Sport).Lepermet d'accentuer la décélération au lâcher de la pédale d'accélérateur afin d'La e-308, sans émission de CO2 locales, se singularise par son silence et l'absence de vibration.LeLa prise de rechargeDepuis une, il est possible de passer de 20% à 80% de charge en moins de 25 minutes.L'application MyPeugeot, disponible sur smartphone, permet de programmer une charge à distance, ou de lancer un pré-conditionnement thermique à distance.L'application sur smartphone Free2Move e-solutions permet de programmer un parcours en prévoyant les étapes de recharge grâce à l'intégration des stations de recharge présentes sur le parcours.Disponible uniquement en finitions Allure et GT, la Peugeot e-308 arrivera sur le marché en milieu d'année 2023.