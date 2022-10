Le pneu concept Eagle Go est composé pratiquement totalement de matériaux renouvelables

Développé avec le projet de concept-car oli de Citroën Le concept-pneu Eagle Go de Goodyear utilise unCes matériaux comprennent- Huiles de tournesol et résines de pin sont des solutions renouvelables pour remplacer les dérivés du pétrole. Ces matériaux sont généralement utilisés pour faire de « l'ancre végétale » pour les imprimantes.- Caoutchouc naturel de l'arbre Hevea brasiliensis est utilisé pour remplacer le caoutchouc synthétique à base de pétrole, en utilisant des méthodes d'agriculture et de culture responsables.- Silice de cendre d'écorce de riz provenant de la transformation du riz peut réduire les déchets allant dans les décharges et a déjà été utilisée dans le béton armé.Le concept-pneu Eagle Go a le potentiel d'être "renouvelé" deux fois au cours de son cycle de vie, ce qui augmente sa durée de vie. Goodyear s'est fixé un objectif de 500 000 km en kilométrage potentiel grâce à la réutilisation d'une carcasse durable et une bande de roulement renouvelable.Le concept-pneu Eagle Go utilise la technologie Goodyear SightLine, qui comprend des capteurs pour suivre plusieurs paramètres du pneumatique. Cette technologie optimise l'utilisation des pneumatiques grâce à une pression et un état optimales tout au long de la vie du pneu. La surveillance de la santé des pneus est un facteur important pour déterminer si, ou quand, un pneu peut être changé, participant à la durabilité et l'efficacité.« Les pneumatiques ont beaucoup évolué avec l'intégration de matériaux renouvelables et/ou recyclés et des technologies intelligentes », explique Laurent Colantonio, directeur de la technologie des pneumatiques tourisme de Goodyear EMEA.