Un filtre à particules fines pour véhicules électriques capable de recueillir les particules alentour

Dans le cadre d'un projet pilote,travaille avec le fournisseurau développement d'unTant en roulant qu'en rechargeant, le filtre à particules fines pour voitures électriques contribue à améliorer la qualité de l'air dans les villes.À peine visibles à l'œil nu, les particules les plus fines ne mesurent que quelques micromètres, avec un diamètre de 10 micromètres, et peuvent être aisément inhalées.En 2021, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a considérablement diminué les limites recommandées. Selon les experts, les nouvelles valeurs de l'OMS seraient impossibles à respecter dans de nombreuses zones urbaines en Allemagne.En collaboration avec le fournisseur Mann Hummel, Audi développe un filtre à particules pour l'avant du véhicule électrique , qui recueille la matière particulaire dans l'environnement, fCegarantit que les émissions de particules fines de la voiture électrique sont absorbées, mais aussi celles des autres véhicules, là où elles sont générées.Le filtre est intégré au flux d'air existant du véhicule électrique, devant le radiateur, de sorte que peu de modifications doivent être apportées à la voiture , ce qui permet de limiter les coûts. L'élément filtrant est contrôlé via l'entrée d'air froid etPendant la conduite, la filtration se fait passivement grâce au mouvement du véhicule électrique; l'air circule à travers le filtre, qui capture les particules fines. La filtration peut aussi se faire pendant la charge stationnaire. Un ventilateur, déjà intégré dans tous les véhicules électriques , fait circuler l'air ambiant au travers du radiateur : le système profite de ce processus pour filtrer activement l'air qui passe au travers et le filtre à poussière fine garantit que les particules les plus fines sont absorbées, y compris à l'arrêt.Les évaluations réalisées sur les véhicules électriques de test ont permis d'analyser l'efficacité des filtres, mais aussi de déterminer si la technologie affectait l'utilisation du véhicule électrique dans son ensemble.Après plus de 50 000 km de tests d'endurance sur l'Audi e-tron, la réponse est sans appel : les filtres n'ont pas d'effet négatif sur le fonctionnement du véhicule électrique, y compris par temps chaud ou lors d'une charge rapide.L'efficacité du système est telle que, selon le scénario d'utilisation, les particules de l'Audi e-tron sont complètement filtrées dans une ville très polluée comme Stuttgart. Dans des villes encore plus polluées comme Beijing, les émissions de poussière fine peuvent être absorbées activement et passivement par un maximum de trois véhicules dans un scénario courant.En vue de renforcer encore plus l'efficacité du système, Audi collabore avec Mann Hummel afin de relier le filtre à particules fines mobile à des capteurs existants, comme ceux de stations météo.Le filtre est facile à entretenir et ne doit être remplacé qu'au moment du contrôle technique Une analyse du cycle de vie de l'ensemble du système de filtration a montré qu'il est capable de filtrer 14,9 kg d'équivalents CO2 Le filtre en lui-même se compose à 15% de matériel recyclé et l'ensemble du système est recyclé à 60%.Lancé en 2020, le projet pilote s'étalera sur quatre ans.Fabian Groh, responsable projet dans le domaine du développement des systèmes de fixation chez Audi, explique : « Ce filtre à particules est le fruit d'une collaboration réussie avec des fournisseurs spécialisés, et illustre notre poursuite de l'innovation au profit de tous. Nous faisons déjà beaucoup aujourd'hui de notre propre chef. Nous pensons que cela deviendra aussi une exigence légale… »