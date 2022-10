Le coût complet d'un véhicule électrique de 40 kWh rechargé à domicile est inférieur au thermique

L'(Association nationale pour le développement de la mobilité électrique) publie en octobre 2022 son avis sur les voitures électriques et les bornes de recharge.Il ressort de cet avis des positions qui ne manqueront pas de faire réagir.L'ADEME précise que « Sur toute sa durée de vie et malgré un coût d'investissement encore supérieur, le coût complet d'un véhicule électrique rechargé à domicile est équivalent, voire inférieur à celui d'un véhicule thermique dès aujourd'hui ».L'ADEME estime que(soit une autonomie réduite)qui ne correspond(les batteries font l'objet d'une garantie de 8 huit ans limitée à 150 000 kilomètres),(inférieur à 11 ans).Le raisonnement économique de l'ADEME repose sur une affirmation trompeuse et inexacte : « Une batterie est en général garantie 8 ans pour environ 1 000 à 1 500 cycles de recharge, soit entre 200 000 et 500 000 km environ, selon l'utilisation de la voiture . Pour un véhicule roulant 20 000 km par an, la batterie peut donc durer entre 10 et 15 ans, il ne sera pas nécessaire de la changer. »S'il est exact que les batteries haute tension de véhicules électriques font en général l'objet d'une garantie constructeur de 8 huit ans, cette garantie contractuelle est limitée à 150 000 kilomètres. On est très loin des 200 000 et 500 000 kilomètres environ pris en considération par l'ADEME.Le raisonnement économique de l'ADEME repose sur une garantie qui n'est pas celle prévue contractuellement lors de la vente des véhicules électriques.Formulé différemment, la garantie constructeur décrite par l'ADEME n'existe pas.De plus, cet intérêt économique éventuel du véhicule électrique n'apparait que sur la base, sachant que le bonus écologique dont bénéficie le véhicule électrique en France en 2022 prendra fin au 31 décembre 2022.Selon l'ADEME, le coût d'investissement d'un véhicule électrique pourrait baisser jusqu'au même niveau que celui d'un véhicule thermique d'autonomie comparable, et atteindre cette parité des coûts d 'investissement entre 2025 et 2030. Cette date est lointaine est de surcroît très dépendante des évolutions des coûts de la batterie sur lequel beaucoup d'incertitudes subsistent.D'un point de vue économique,. Les acteurs de la filière industrielle décrivent majoritairement une évolution incrémentale (évolution de la chimie interne) mais pas ou peu de rupture technologique.Il convient également de noter que le coût de la recharge est fortement dépendant du lieu de recharge et de sa puissance. En ordre de grandeur, à l'heure actuelle le prix de revient en électricité pour parcourir 300 kilomètres est d'environ 10 euros en charge normale (à domicile) et de 40 euros en charge rapide (pour 30 euros environ en mode thermique).Le coût complet est également influencé par la consommation électrique aux 100 kilomètres du véhicule.Pour un usage donné, la consommation électrique peut varier dans un rapport de 1 à 2,5 selon la taille et le poids du véhicule électrique.: ADEME Avis sur les voitures électriques et les bornes de recharge Octobre 2022Image par Benjamin Marder de Pixabay