Le véhicule électrique est adapté pour les usages quotidiens de type domicile-travail

L'(Association nationale pour le développement de la mobilité électrique) publie en octobre 2022 son avis sur les voitures électriques et les bornes de recharge.Il ressort de cet avis des positions qui ne manqueront pas de faire réagir.L'ADEME estime queL'ADEME précise que « Concernant les activités/usages entrainant les grands déplacements (tels que les chassés croisés liés notamment aux périodes de congés et de locations des résidences de vacances), l'offre véhicule électrique / borne de recharge n'est pas encore développée. »L'ADEME estime que le modèle d'un déploiement de(donc lourds et impactant en CO2 ) associés à des bornes de recharges hautes puissances(impact carbone, prix de l'énergie et des véhicules, véhicules non accessibles à la majorité des ménages, renforcement du réseau électrique…).Selon l'ADEME, « Les solutions ne résident donc pas uniquement dans une solution centrée sur le véhicule électrique et nécessitent d'engager des actions de renforcement de la transition de l'écosystème de la mobilité. Pour ces longues distances, des solutions pourraient être rapidement étudiées : recourir au train, (dont il est nécessaire de renforcer l'offre et développer les services), ou organiser un service de véhicules adaptés sur les lieux touristiques, ou encore construire des alternatives occasionnelles aux grosses batteries installées dans les voitures (de type range extender / prolongateur d'autonomie). Il est évident qu'en fonction de sa situation, l'adoption de ces alternatives ne sera pas du même niveau. Un citadin célibataire aura plus de facilités à intégrer le train ou un trajet en co-voiturage qu'une famille avec 3 enfants pour un départ en congé estival. A moyen terme, il conviendrait d'engager une réflexion plus large sur le lissage de la demande de mobilité longue distance, ce qui favoriserait l'innovation en matière d'offre de mobilité associée et une utilisation optimisée des infrastructures. »: ADEME Avis sur les voitures électriques et les bornes de recharge Octobre 2022Image par Wolfgang Eckert de Pixabay