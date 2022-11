Le SUV Alfa Romeo Tonale Hybride Rechargeable Q4 fournit une puissance totale de 280 ch

Lese décline en versionL'Alfa Romeo la plus efficiente de tous les temps affiche desLe SUV Tonale Hybride Rechargeable Q4 est dans le même tempsLe système d'hybridation du Tonale fournit uneLe système hybride rechargeable associe uncouplé à une, fournissant la traction aux roues avant, et uncapable de délivrer une puissance de pointe de 90 kW et un couple de 250 Nm, aux roues arrière.Le système deQ4 du Tonale Hybride Rechargeable (traction avant avec le moteur thermique et propulsion avec le moteur électrique) procure un plaisir de conduite caractéristique d'Alfa Romeo. Le système 4x4 hybride est conçu sans lier physiquement les deux systèmes de propulsion. Les deux moteurs sont coordonnés de manière virtuelle par le biais de l'électronique.Le Tonale Hybride Rechargeable Q4 peut atteindre uneen mode hybride sur circuit avec uneet uneLa sensation de puissance obtenue à l'accélération est amplifiée parLesprennent en compte les caractéristiques spécifiques du Tonale Hybride Rechargeable Q4. Il est possible avec un seul sélecteur de gérer la traction Q4 et les commandes électroniques, de coordonner l'action du moteur et de la transmission, et de modifier la sensibilité des commandes. Le système de calibrage permet au conducteur de rester concentré sur la route sans être distrait par la gestion de plusieurs commandes.Leest conçu pour maximiser les performances du Tonale, avec un calibrage spécifique de la pédale d'accélérateur, de la gestion de la boîte de vitesses et des contrôles de stabilité, associé à une réponse plus directe de la direction.Lecombine la conduite hybride avec la transmission intégrale, ce qui permet d'optimiser les performances. La gestion du compromis entre le moteur électrique et le moteur thermique est automatique et permet, en utilisation quotidienne, de réaliser des économies d'énergie et de carburant.Leest calibré pour une efficience énergétique maximale en conduite électrique. C'est le mode de conduite pour se déplacer dans les centres-villes tout en respectant les restrictions en matière de circulation et d'émissions. Lorsque l'accélérateur est relâché, la voiture poursuit sur sa lancée, tandis qu'en descente, la fonction eCoasting Descent Control intervient automatiquement, en maintenant une vitesse constante de 50 km/h, laquelle peut être ajustée par une légère pression sur l'accélérateur ou le frein.L'permet notamment de recharger ou de maintenir le niveau de la batterie lorsque le moteur à combustion fonctionne.Lepermet de récupérer de l'énergie pendant les phases de pression sur la pédale de frein et de la stocker dans la batterie.L'permet de récupérer de l'énergie pendant la phase de roue libre et de décélération même si la pédale de frein est relâchée.La batterie lithium-ion , qui délivre 306 volts, dispose d'uneElle offre unede(autonomie mixte WLTP non connue) et plus de 600 km d'autonomie totale.Les émissions de CO2 en cycle WLTP atteignentpour une consommation de carburant deLa recharge complète de la batterie dure moins de 2,5 heures avec le chargeur embarqué de 7,4 kW.L'application eSolutions Charging propose plus de 360 000 points de charge dans toute l'Europe, qui peuvent être localisés et utilisés en quelques clics.