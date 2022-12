Le rétrofit électrique d'un véhicule permet d’accéder aux Zones à faibles émissions (ZFE) à prix fort

Led'un véhicule consiste à convertir un véhicule à moteur à combustion interne en modèle à chaîne de traction électrique.Cette intervention techniqueLes performances du véhicule "électrique" après rétrofit sonttant en matière de performances routières (vitesse, accélération) que d'autonomie électrique ou de capacité de recharge électrique.Le rétrofit électrique à batterie se fait avec desavec deset deLespour les véhicules électriques neufs se sont généralisées sur le marché des véhicules électriques neufs, au même titre que la possibilité de la recharge rapide sur des bornes de 50 kW et plus. Rappelons que la recharge rapide sur des bornes de 50 kW et plus permet d'envisager la réalisation de longs trajets avec des temps de recharges contenus.A cela s'ajoute, laayant fait l'objet du rétrofit électrique.La question dunotamment en termes de sécurité, de durabilité et d»homologation doit être prise en considération.Les restrictions d'accès en ville à venir vont contraindre les propriétaires de véhicules thermiques récents à chercher une solution pour transformer des véhicules thermiques en véhicules zéro émission locale. La première interdiction de circulation de tous les véhicules thermiques concerne à ce jour la métropole du Grand Paris à l'horizon 2030. A cette date, seules le voitures électriques seront autorisées à circuler.Le seul intérêt du rétrofit électrique (et il n'y en a aucun autre hormis rouler dans un véhicule sans émission locale) est de permettre d'En d'autres termes, la raison d'être du rétrofit électrique est. Il s'agit de répondre aux(Zones à faibles émissions).Dans le cadre réglementaire des Zones à faibles émissions (ZFE) des agglomérations, le rétrofit électrique est uneSelon le Rapport sur la mobilité urbaine de l'EIT (European Institute of Innovation and Technology - Institut européen d'innovation et de technologie), le nombre des ZFE en Europe a augmenté de 40 % au cours des trois dernières années et continuera à augmenter avec l'entrée en vigueur des réglementations d'accès pour les véhicules urbains. L'objectif de cette hausse est de se conformer au Green Deal de l'Union Européenne dont le but est d'encourager la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement.Le Rétrofit électrique à batterie d'une citadine avec une(Source: Etude Rétrofit ADEME Mars 2021).Le Rétrofit électrique à batterie d'une citadine avec une(Source: Etude Rétrofit ADEME Mars 2021).Rappelons qu'une(Renault Clio SCe 65 ch Authentic) et qu'une(Renault Zoé R110 Equilibre).En occasion , une voiture électrique de type Nissan Leaf , dotée d'une batterie de 40 kWh, est proposée. En d'autres termes, un véhicule électrique d'occasion est plus performant et moins cher qu'un véhicule électrique rétrofité. Dans ces conditions, la pertinence du rétrofit électrique à batterie par rapport à un véhicule électrique d'occasion est inexistante en 2022.En dehors du cadre réglementaire des Zones à faibles émissions (ZFE), on n'entendrait pas parler du rétrofit électrique de véhicules thermiques en 2022.L'offre de véhicules neufs à chaîne de traction électrique est désormais suffisamment étoffée pour permettre à un automobiliste souhaitant rouler avec un véhicule sans émission locale d'avoir le choix.Et l'offre de véhicules électriques est amenée à s'étoffer fortement au cours de prochaines années.La solution de rétrofit électrique, telle qu'elle est dimensionnée en 2022, n'est. Rappelons que le marché automobile français se concentre sur les "petites voitures": les mini-citadines et les citadines représentent plus de la moitié du marché automobile (57% du marché en 2021).En 2022, le rétrofit électrique est une solution durable, mais pas abordable, pour les automobilistes qui souhaitent passer à une mobilité zéro émission locale et réduire leur coût d'usage (TCO) sans devoir remplacer leur véhicule.L'investissement direct des constructeurs automobiles dans le rétrofit électrique devrait aboutir à des solutions de grandes séries performantes et plus abordables à partir de 2025 pour le véhicules particuliers.