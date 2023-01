Un pneumatique de démonstration homologué Goodyear contenant 90% de matériaux durables

présente unpour la route,Un matériau durable est défini comme un matériau biosourcé/renouvelable, recyclé ou qui peut être produit en utilisant des procédés durables pour la conservation des ressources et/ou la réduction des émissions.Le pneumatique de démonstration composé à 90 % de matériaux durables vise à démontrer la capacité de Goodyear àLe pneumatique de démonstration aainsi que les tests internes de Goodyear.Le pneumatique de démonstration a été testé pour que, produit avec des matériaux traditionnels.Une résistance au roulement plus faible signifie que le pneumatique contribue à réduire la consommation de carburant et l'empreinte carbone d'un véhicule thermique.Après la présentation d'un pneumatique de démonstration contenant 70% de matériaux durables en janvier 2022, Goodyear a travaillé avec ses fournisseurs pour aboutir à 90% de matériaux durables.Goodyear prévoit de produire et de commercialiser un pneumatique contenant jusqu'à 70% de matériaux durables en 2023.- Du noir de carbone. Le noir de carbone est présent dans les pneumatiques pour le renforcement du mélange de gommes et participer à leur longévité. Il est normalement fabriqué en brûlant des produits pétroliers. Le pneumatique de démonstration composé à 90 % de matériaux durables de Goodyear comprend quatre types différents de noir de carbone produits à partir de méthane, de dioxyde de carbone, d'huile végétale et d'huile de pyrolyse issue de pneus en fin de vie. Ces technologies de noir de carbone participent à la réduction des émissions de carbone, à l'économie circulaire et à l'utilisation de carbones biosourcés, tout en offrant des performances similaires- L'utilisation d'huile de soja permet de conserver les qualités de souplesse du mélange de gommes dans des températures variables. L'huile de soja est une ressource biosourcée réduisant l'utilisation par Goodyear de matériaux à base de pétrole. Alors que près de 100 % des protéines de soja sont utilisées dans des applications alimentaires et dans la nourriture pour animaux, il reste un excédent important d'huile qui peut être utilisé dans des applications industrielles.- La silice est un composant souvent utilisé dans les pneumatiques pour améliorer l'adhérence et réduire la consommation de carburant. Le pneumatique de Goodyear bénéficie d'une silice produite à partir de cendres d'écorces de riz (silice RHA), un sous-produit de la transformation du riz qui est souvent jeté.- Le polyester est recyclé à partir de bouteilles en plastique. En les transformant en produits chimiques de base et en les restructurant en polyester de qualité technique, il est utilisé pour les câbles/cordes des pneumatiques.- Les résines sont utilisées pour améliorer les performances de traction des pneumatiques. Les résines traditionnelles à base de pétrole sont remplacées par des résines de pin bio-renouvelables.- Les tringles et les câbles en acier renforcent la structure d'un pneumatique radial. Le pneumatique de démonstration utilise des tringles et des câbles en acier à haute teneur en matières recyclées, qui sont produits selon le procédé du four à arc électrique (EAF). L'utilisation du procédé du four à arc électrique (EAF) en métallurgie permet de réduire la consommation d'énergie pour produire de l'acier et de recycler des métaux. Le procédé du four à arc électrique (EAF) permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'acier produit à l'aide d'un haut fourneau.- Les polymères à bilan massique certifiés ISCC provenant de matières premières bio et bio-circulaires sont présents dans ce pneumatique.La commercialisation d'un pneumatique composé à 90 % de matériaux durables nécessite une collaboration renforcée des manufacturiers avec les sources d'approvisionnement pour identifier le niveau nécessaire de production des matériaux durables pour produire ce pneumatique en grande quantité.