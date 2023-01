Une centrale solaire installée dans l'usine de production de véhicules Ford de Almussafes

, en Espagne, a installé uneproduisant près de 4 641 mégawatts d'électricité photovoltaïque par an.La zone photovoltaïque, qui convertit l'énergie solaire en électricité, se trouve dans une zone non productive de l'usine Ford La centrale solaire comprend, capables de produire chaque année l'équivalent de la puissance nécessaire pour alimenter 1 400 foyers espagnols moyens (Red Eléctrica Espanola fixe la consommation électrique moyenne d'un foyer espagnol à 3,2 mégawatts par an).Le chiffre est basé sur uneet uneLa production actuelle de près de 4 641 mégawattheures par an augmentera au cours de l'été 2023 de, soit l'équivalent de 1 100 foyers espagnols moyens supplémentaires.En pratique, cela signifie que l'usine Ford de Valence va réduire considérablement sa demande d'électricité auprès du réseau national électrique cette année.Ford cherche à étendre les surfaces de panneaux solaires sur d'autres terrains non productifs.L'expansion de l'usine photovoltaïque actuelle de Ford de Valence pour objectif d'La viabilité d'éventuelles futures installations de panneaux solaires sur les toits des bâtiments de l'usine est à l'étude."Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes tous conscients de la nécessité d'utiliser des sources d'énergie renouvelables. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir tout électrique et vers la neutralité carbone dans l'ensemble de notre implantation industrielle chez Ford, les investissements dans des innovations telles que cette nouvelle centrale solaire à Valence créent une nouvelle énergie renouvelable auto -approvisionnée, ce qui constitue une contribution importante à notre ambition de participer à la construction d'un monde meilleur", a déclaré Stuart Southgate, directeur, Ingénierie durable, environnementale et de sécurité, Ford Europe.