Des jantes en alliage entièrement fabriquées à partir d'aluminium recyclé

Le MINI Cooper SE Cabrio est le premier modèle de série à être équipé deL'utilisation d'aluminium recyclé pour les jantes en alliage léger du MINI Cooper SE Cabrio est réalisée en coopération avec le fabricant de jantes Ronal.L'utilisation systématique d'aluminium recyclé préserve non seulement les sources de matières premières, mais élimine également le processus d'électrolyse particulièrement énergivore qui est normalement nécessaire pour produire des alliages légers.La combinaison d'une roue de support légère en aluminium recyclé avec des incrustations en métal optimisées sur le plan aérodynamique ainsi qu'un capuchon central distingue la roue de la concurrence.Entièrement fabriquée en alliage léger recyclé, la roue de support répond aux exigences structurelles et aux normes de qualité BMW , tandis que les incrustations optimisent les propriétés aérodynamiques du MINI Cooper SE Cabriolet Les jantes en alliage d'aluminium recyclé contribuent à réduire l'empreinte carbone du véhicule à plusieurs égards, à la fois pendant la production et pendant la conduite.Grâce à l'utilisation de matériaux recyclés ayant une empreinte carbone inférieure à 0,16 kg de carbone par kilogramme d'aluminium, le fournisseur de roues a pupar rapport à des roues produites de manière conventionnelle.Les propriétés aérodynamiques et la conception légère des jantes en alliage d'aluminium recyclé font également la différence sur la route.L'enveloppe complète de l'extérieur de la roue par les incrustations réduit a traînée.La conception optimisée en termes de poids réduit les masses non suspendues du véhicule dans son ensemble, ce qui améliore l'efficacité et permet à la MINI Cooper SE Cabriolet d'offrir la sensation de kart typique de la marque.Les jantes en alliage de la MINI Cooper SE Cabriolet peuvent également être entièrement recyclées à la fin de leur cycle de vie.Les propriétés mécaniques des jantes en alliage d'aluminium recyclé ouvrent la voie à une utilisation répétée de la matière première dans le cadre de l'économie circulaire.