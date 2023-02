La fonderie de métaux légers de l'usine BMW de Landshut utilise de l'aluminium recyclé

Avec l'acier,Environ deux tiers de l'aluminium utilisé à Landshut provient d'un, dont près de deux tiers du circuit fermé de la fonderie elle-même.De cette manière, BMW réduit considérablement son utilisation d'aluminium primaire, plus énergivore, au profit d'un circuit de recyclage optimisé pour réduire les émissions de CO2 Depuis plus de dix ans, la fonderie de métaux légers collabore avec des transformateurs locaux pour mettre en placeLe facteur décisif ici est la, de sorte que les matériaux de composition différente ne sont pas mélangés.Cela signifie qu'après le reconditionnement,L'année dernière, les collaborateurs de la fonderie de métaux légers ont produit environ 3,3 millions de composants moulés d'un poids total de plus de 73 000 tonnes. Le champ de production comprend des composants de moteur tels que des culasses et des carters, des composants pour les groupes motopropulseurs électriques et des composants structurels à grande échelle pour les carrosseries de véhicules."L'extraction durable des matières premières et l'utilisation responsable des ressources jouent un rôle essentiel pour notre production interne de composants et notre réseau mondial de fournisseurs", déclare le Dr Joachim Post, membre du conseil d'administration de BMW responsable des achats et du réseau de fournisseurs. "L'approvisionnement en aluminium produit à l'aide de l'énergie solaire pour notre production interne de composants réduit considérablement nos émissions de CO2 . L'économie circulaire est également essentielle pour réduire les émissions et préserver les ressources naturelles. À l'avenir, l'objectif est de construire nos nouveaux véhicules avec 50 % de matières premières secondaires.""BMW Group a soutenu l'Initiative pour la gestion responsable de l'aluminium dès le début", déclare le Dr Stefan Kasperowski, directeur de l'usine BMW Group Landshut et de la fonderie de métaux légers, qui constitue la plus grande zone de production de l'usine en Basse-Bavière. "Nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité et accordons de l'importance à la production durable de matières premières pour notre fabrication."