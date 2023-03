Les utilisateurs de voitures électriques paient cher leurs contrats de leasing

Une étude de Transport & Environment (T&E) révèle queTransport & Environment (T&E) a démarché anonymement les principales compagnies de leasing en se présentant comme un particulier souhaitant louer un véhicule en leasing, électrique ou thermique.Les devis reçus ont ensuite été retraités (hors TVA, application de la fiscalité relative aux véhicules professionnels) pour obtenir une estimation des offres proposées aux clients professionnels (entreprises et administrations).Selon l'étude de Transport & Environment (T&E),(Source: Analyse de T&G à partir de l'outil Autovista Residual Inteligence pour une Peugeot e-8 et une Peugeot 208 essence).Le loyer moyen mensuel d'une Peugeot e-208 s'établit à 547 €, contre 355 € pour le modèle essence.Léo Larivière, responsable du plaidoyer électrification des flottes chez T&E France, explique : « Les sociétés de leasing adoptent aujourd'hui des hypothèses trop conservatrices dans la fixation de leurs prix. Leurs offres reflètent l'état du marché d'il y a 5 ans, lorsqu'il y avait des incertitudes sur l'attractivité des véhicules électriques de seconde main.»Les sociétés de leasing sont des géants du marché de l'automobile. A l'échelle européenne, elles gèrent un parc de 12 millions de véhicules et mettent chaque année en circulation plus d'un véhicule neuf sur cinq (22 % des immatriculations en 2022). Souvent détenues par des banques et des constructeurs automobiles , comme Renault (RCI Bank), BNP Paribas (Arval) et la Société Générale (ALD Automotive et Leaseplan), elles ont une connaissance précise du marché du véhicule neuf et du véhicule d'occasion tant électrique que thermique.En 2022 en France, 7,5 % des nouvelles immatriculations dans le secteur du leasing étaient des véhicules électriques, contre plus de 18,5 % pour les ménages privés. Les ménages privés sont directement concernés par les Zones à Faibles Emissions mobilité et moins experts que les sociétés de leasing des faibles valeurs de revente des véhicules électriques sur le marché de l'occasion.Comme l'explique Léo Larivière : « Ces (les sociétés de leasing) géants passent actuellement au travers des mailles du filet ..... S'ils n'accélèrent pas rapidement en matière d'électrification, nous aurons du mal à assurer la transition du marché de l'occasion : les voitures achetées aujourd'hui par les sociétés de leasing y seront revendues d'ici trois ou quatre ans et conditionneront l'offre de seconde main pour les ménages les moins aisés. »étude de Transport & Environment (T&E) du 28 février 2023