Le prix de revente des véhicules électriques sur le marché de l'occasion est structurellement bas

Leconstitue la principale variable utilisée par les sociétés de leasing pour fixer leurs prix.En théorie, plus la valeur de revente (valeur résiduelle) est élevée, moins le loyer du véhicule est élevé.Transport & Environment (T&E) a analysé 2,7 millions de prix de véhicules d'occasion dans les cinq plus grands marchés automobiles européens (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne) pendant cinq ans et demi, de janvier 2017 à juin 2022.Les résultats montrent queSi l'on prend le cas de la France, la tendance est nette,En 2017,, soit une énorme perte de 62,7 % après seulement 3 années d'utilisation.A titre de comparaison, la valeur de revente d'une voiture thermique sur la même période était de 46,6 % en 2017.En 2022, pour une voiture électrique de 3 ans,, soit une perte conséquente de 56,6 % après seulement 3 années d'utilisation.A titre de comparaison, la valeur de revente d'une voiture thermique sur la même période était de 49,8 % en 2022.Ces différences de valeurs de revente sur le marché de l'occasion entre les voitures thermiques et les voitures électriques ontde la voiture électrique., pour la plupart garantie 8 ans,après 10 ans d'utilisation.des véhicules électriques quelques années après le lancement.. En 2023, le prix du kWh est artificiellement protégé par un "bouclier tarifaire" alors que le carburant fossile est taxé par une TIPP. Le "bouclier tarifaire" du kWh est-il durable?Et les valeurs de revente en occasion des véhicules électriques pourraient être amenées à fortement baisser dans les années qui viennent.(2024/2025).C'est le cas des voitures électriques Tesla début 2023 et de la MG 4 qui a été lancée à un prix quasiment identique à celui d'une voiture thermique.Mécaniquement,(batterie solide) aura égalementdes anciennes générations de véhicules électriques.: étude de Transport & Environment (T&E) du 28 février 2023