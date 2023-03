La voiture individuelle est aujourd'hui indispensable

Laa un atout immense : saLa voiture individuelle permet deLa voiture individuelle dispose d'équipements permettant de rendre un: chauffage, climatisation, radio, chaîne Hi-Fi, GPS, Wifi, caméra de recul, écran vidéo, etc.Selon Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique, si la voiture individuelle paraît aujourd'hui indispensable, ce serait parce que l'aménagement du territoire, l'étalement urbain et le recul progressif des services publics et des commerces de proximité ont entrainé un éloignement important des lieux de vie et des espaces où l'on travaille, se nourrit, se soigne ou se divertit.Ce serait également, selon Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique, parce que la publicité et plus largement l'industrie culturelle en font un outil de distinction sociale et un symbole de liberté.Selon Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique, la voiture individuelle joue un rôle considérable dans la dégradation des écosystèmes : émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'air, de l'eau, des sols, pollution sonore.Sa fabrication est également énergivore et requiert des matériaux polluants.Les infrastructures routières fragmentent les espaces naturels et urbains et enlaidissent les paysages.Au vu des dégâts environnementaux et sociaux générés par l'automobile, Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique estime nécessaire de sortir de la société du tout-voiture.Remplacer un véhicule aussi polyvalent que la voiture individuelle ne se fera qu'à la condition de renoncer à des équipements de confort pour aller vers des véhicules plus sobres.Mais le plus important pour Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique consiste à diminuer drastiquement le poids des véhicules, ainsi que leurs performances en termes de vitesse.Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique voit émerger des alternatives plus sobres et légères que la voiture individuelle.Selon Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique, la voiture individuelle pourrait / devrait être remplacée par une pluralité de véhicules, chacun étant approprié au mode de vie des personnes l'utilisant : vélo-cargo pour les personnes devant déplacer des enfants ou des charges, mini -voiture à quatre places lorsque la situation familiale, géographique ou professionnelle l'exige, handi-cycle pour les personnes en situation de handicap, etc.Cela impliquerait sans doute une plus grande mutualisation de ces véhicules à l'échelle du quartier, de l'entreprise ou de la commune.Selon Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique, l'usage de la voiture individuelle ne disparaitra pas, mais se limitera à des zones géographiques précises (zones de montagne où les routes sont escarpées et les conditions météorologiques difficiles) ou à des besoins précis (certaines activités professionnelles, besoins ponctuels tels que les vacances, etc.).Pour Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique, les véhicules légers doivent devenir la norme et la voiture individuelle actuelle l'exception, à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui.Pour Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique, l'abandon de la voiture individuelle au profit des véhicules légers et ultralégers est loin d'être une mesure austère.L'abandon de la voiture individuelle au profit des véhicules légers et ultralégers s'accompagnerait pour Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique, de plusieurs cobénéfices, économiques (réduction du budget transport pour les ménages et réduction des nuisances pour la société) et sanitaires (réduction de la sédentarité, réduction des pollutions).L'émergence de ces véhicules légers ne se limite pas à la fabrication de ces engins. Tout comme l'avènement du tout voiture individuelle s'est appuyée sur la mise en place d'infrastructures routières, de normes ou d'assurances, le développement des véhicules légers s'insèrerait dans un système alternatif à la voiture individuelle, permis notamment par l'adaptation des infrastructures routières et par un aménagement du territoire favorisant des modes de vie plus en proximité en réduisant les distances à parcourir au quotidien. Les transports en commun, le vélo et la marche à pieds, sont pleinement constitutifs de ce système alternatif à la voiture individuelle.: Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique ÉcologiqueImage by Peter H from Pixabay