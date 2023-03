Des moteurs électriques de moyeu de roue pour entraîner des petits véhicules électriques légers

Schaeffler livre des. L'rend les petits véhicules électriques légers type balayeuses de voirie, fourgonnettes compactes et chasse-neige localement zéro émission.La caractéristique déterminante des moteurs de moyeu de roue est que tous les composants nécessaires à la propulsion et au freinage sont, plutôt que d'être positionnés au centre ou montés sur les essieux moteurs.Cette architecture économise de l' espace et rend les véhicules plus agiles et maniables dans le trafic urbain.Les véhicules légers de centre-ville alimentés par ces moteurs entièrement électriques de moyeu de roue à faible bruit sont très silencieux, ce qui réduit la pollution sonore dans les zones piétonnes, résidentielles et dans les rues.Les moteurs électriques de moyeu de roue pourraient être utilisés dans de plus en plus de véhicules utilitaires et de service dans les villes, sur les campus d'usine et dans les centres logistiques, les ports, les aéroports et les parkings. Ces types de véhicules sont utilisés sur des itinéraires définis. Is conviennent à des autonomies fixes réduites et aux temps de charge prévisibles des entraînements électriques.Les moteurs de moyeu de roue ont des roulements de roue et des boîtes de vitesses à longue durée de vie nécessitant peu d'entretien.Les moteurs de moyeu de roue entièrement électriques de Schaeffler ont une architecture dans laquelle le moteur électrique (stator et rotor), la boîte de vitesses et le frein à friction mécanique sont logés autour du roulement de roue à l'intérieur de la jante pour gagner de la place.Cette architecture libère de l'espace dans le véhicule pour la batterie.Le moteur du moyeu de roue, y compris la boîte de vitesses,L'onduleur n'est pas intégré et peut être logé n'importe où dans le véhicule.Un seul onduleur contrôle un ou deux moteurs de moyeu de roue, selon le scénario d'utilisation.La puissance de sortie du moteur est évolutive, en fonction de l'application, allant de(nominal) et culminant àLe couple généré par le moteur électrique est transmis via la boîte de vitesses directement à la roue.Cette transmission directe réduit les pertes d'énergie, ce qui rend l'entraînement très efficace.Le couple et le sens de rotation sont contrôlés individuellement pour chaque roue, ce qui donne un véhicule à traction intégrale qui peut gérer facilement les pentes, même dans des conditions routières hivernales. Schaeffler développe actuellement des moteurs de moyeu de roue pour des applications 48 V et 400 V et étudie la possibilité de tensions plus élevées.Photo: Schaeffler wheel hub motor (Frank Eppler)Photo: moteur de moyeu de roue Schaeffler - vue éclatée