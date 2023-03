Les voitures électriques seraient moins chères que les voitures thermiques sur des kilométrages élevés

Une comparaison desréalisée par le TCS montrerait que les véhicules électriques sont plus économiques sur le long terme et lorsque leur kilométrage est très élevé.Il ressort de cette étude Suisse queLe calcul de coûts du TCS montrerait que les prix à neuf plus élevés des véhicules électriques seraient compensés par des dépenses de carburant et d'entretien inférieures au terme d'un kilométrage important et sur une durée de vie utile de dix ans.L'étude réalise en Suisse est en Francs Suisse CHF et sur la base du tarif de l'électricité en Suisse.Les dépenses totales sur une durée de vie de dix ans pour des kilométrages de 75 000 km, 150 000 km et 300 000 km ont été calculées pour les cinq véhicules les plus vendus en Suisse dans les deux types de propulsion (électrique et thermique) en 2022 dans le cadre de l'analyse comparative. Voitures électriques : Tesla Model Y Long Range, Tesla Model 3 Long Range, Skoda Enyaq iV 80X, Audi Q4 50 e-tron quattro, Volkswagen ID.3 Pro Performance Life plus.Voitures thermiques: Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI 4Motion, Skoda Octavia 2.0 TDI 4x4 Audi Q3 Sportback 35 TFSI, Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-i HSD, Volkswagen Golf 1.5 TSI.Le prix catalogue en Suisse des cinq modèles début 2023 a servi de prix d'achat.Les coûts moyens de l'électricité en Suisse de CHF 0.27/kWh (2022 : CHF 0.20/kWh), de l'essence de CHF 1.78/litre (2002 : CHF 1.67/litre) et du gazole de CHF 2.06/litre (2022 : CHF 1.76/litre) ont été appliqués.Les voitures électriques font état d'un avantage en matière de coûts par rapport à celles équipées d'un moteur à combustion en raison de dépenses énergétiques et de frais d'entretien réduits sur le kilométrage parcouru.Le propriétaire du véhicule pourrait profiter de coûts globaux inférieurs si le prix à neuf de la voiture électrique n'est pas beaucoup plus élevé que celui d'une voiture à moteur thermique.Les prix de l'électricité utilisés dans le calcul s'accompagnent de dépenses de carburant d'environ 4.- à 6.- CHF par trajet de 100 km pour des voitures électriques.Les véhicules à essence ou diesel affichent des dépenses de carburant environ deux fois plus élevées (env. 8.- à 12.- CHF par trajet de 100 km).Sans surprise, les véhicules électriques occupent les cinq premières places de ce comparatif dans la catégorie de la consommation . La Toyota Yaris Cross Hybrid de Toyota talonne les véhicules électriques à la sixième place avec une consommation de carburant de 4,4 litres/100 km.Pour un kilométrage particulièrement élevé de 300 000 km (un kilométrage de 300 000 km n'est pas représentatif de l'usage moyen des véhicules), le Volkswagen Tiguan Allspace se caractérise par les coûts de carburant les plus élevés au bout de dix ans, à plus de CHF 44 860. La voiture la moins chère est la Tesla Model 3 (CHF 11 908), suivie par la Tesla Model Y (CHF 13 690).Du fait du prix d'achat le plus bas et de sa faible consommation de carburant, la Toyota Yaris Cross enregistre les coûts totaux les plus bas de cette comparaison sur les trois kilométrages.Compte tenu du prix d'achat élevé et des dépenses de carburant élevées, le Volkswagen Tiguan Allspace est le véhicule le plus cher sur des kilométrages de 150 000 km et de 300 000 km.L'Audi Q4 e-tron électrique serait la plus onéreuse sur un kilométrage de 75 000 km.Sur un kilométrage de 150 000 km, la Volkswagen ID.3 permet de réaliser des économies de carburant d'environ CHF 8 000 par rapport à la Volkswagen Golf 1.5 TSI, dont le prix catalogue est inférieur de CHF 5 100.La Tesla Model 3 affiche une autonomie supérieure aux autres véhicules électriques, une consommation maitrisée de 14,7 kWh/100 km et des coûts d'utilisation modérés.Par rapport au Volkswagen Tiguan Allspace, qui est vendu à peu près au même prix, la Tesla Model 3 permet d'économiser près de CHF 33 000 sur le carburant en dix ans sur 300 000 km.La Skoda Enyaq iV 80X permet de réaliser des économies totales de carburant de CHF 12 818 par rapport à la Skoda Octavia 2.0 TDI sur 300 000 km en dix ans, pour la même valeur d'usage approximative selon le TCS.Cette analyse comparative repose sur- La(jusqu'à 300 000 km). Avec un kilométrage annuel de 10 000 kilomètres, il faudrait 30 ans pour parcourir les 300 000 km de l'étude et probablement procéder à plusieurs remplacement de la batterie haute tension. De surcroit, en l'espace de 30 ans, la technologie électrique est probablement amenée à fortement évoluer.- La, alors qu'elles valent encore en moyenne environ 10 à 20 pour cent du prix catalogue.Le calcul des coûts totaux repose sur les cinq voitures électriques et les cinq voitures dotées d'un moteur à combustion les plus vendues en Suisse en 2022.Le calcul a tenu compte des modèles et des variantes ayant fait l'objet du plus grand nombre d'immatriculations et des réceptions par type les plus vendues. Les modèles ont été évalués sur la base de leur prix catalogue (rabais inclus) du 16 janvier 2023 (voitures électriques) et du 2 février 2023 (voitures équipées d'un moteur à combustion). Une période de dix ans ainsi que des kilométrages respectifs de 75 000 km, 150 000 km et 300 000 km ont été envisagés.L'étude du TCS fait l'hypothèse que : « Passé ce délai (dix ans), la valeur résiduelle des véhicules est nulle et ils sont amortis à CHF 0 ».Cette hypothèse du TCS biaise manifestement l'étude comparative entre véhicules thermiques et véhicules électriques.Nos demandes de précisions sur ce point crucial auprès du TCS n'ont pas générées d'explications.Amortissement : Avec la méthode de calcul linéaire appliquée, l'amortissement est initialement trop faible et les coûts de réparation trop élevés. Elle correspond à peu près à la valeur marchande entre la 4e et la 7e année. A partir de la 8e année, l'amortissement est calculé à une valeur trop élevée, qui est toutefois compensée par les coûts d'entretien et de réparation, trop modérés pour les véhicules plus anciens. Les frais fixes incluent l'impôt sur les véhicules, l' assurance responsabilité civile et casco complète, l'emplacement de stationnement et les dépenses de révision, de réparation, de carburant, de pneus et d'entretien du véhicule.Intérêts rémunérant le capital : Dans ce calcul simplifié, un taux d'intérêt de 0,05%, comparable à celui versé sur un compte épargne, s'applique toujours à la moitié du prix réglé (valeur moyenne) sur toute la durée d'amortissement.Impôt de circulation : Tarif pour le canton de Zurich. Montant net après déduction du bonus.Assurance responsabilité civile et casco complète : Calcul de la prime pour une personne type, prestations pour le canton de Zurich.Autres dépenses : Frais fixes couvrant l'infrastructure de recharge et la location de batteries pour les véhicules électriques.Frais de stationnement : Les coûts moyens d'un garage et d'une place de parking ainsi que les frais de stationnement atteignent CHF 1 560 par an.Dépenses secondaires : Cotisation annuelle au TCS, coûts du Livret ETI Europe et vignette autoroutière d'un montant de CHF 298.Entretien du véhicule : Un automobiliste suisse dépense en moyenne CHF 150 chaque année pour le nettoyage et le lavage de sa voiture.Dépréciation : Dépréciation qui dépend du kilométrage de 3% par tranche de 15 000 km sur la base du prix catalogue.Dépenses de carburant : CHF 1.78/litre pour le sans plomb 95, CHF 2.06/litre pour le gazole et CHF 0.27/kWh pour l'électricité. Valeurs WLTP et consommation d'électricité indiquées par le constructeur.Coûts des pneus : D'après les coûts actuels des pneus de la plus petite taille possible (montage inclus), deux changements de roues par an, les frais d'entreposage, l'amortissement du deuxième jeu de roues et l'élimination (kilométrage moyen = 30 000 km).Frais de révision et de réparation : D'après les données des importateurs et les valeurs empiriques du TCS.