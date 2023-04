Les carburants de synthèse permettraient de réduire jusqu'à 90 % les émissions de CO2 des véhicules en circulation

Stellantis finalise leseFuels réalisés sur 28 familles deStellantis teste l'utilisation des eFuels sur les modèles thermiques européens produits(Euro 6), afin de renforcer laLa compatibilité des carburants de synthèse eFuels est testée sur 28 familles de moteurs.La compatibilité des carburants de synthèse eFuels permettrait de réduireCette solution technique pourrait être applicable aux 28 millions de véhicules Stellantis en circulation.Stellantis évalue un potentiel de réduction de 400 millions de tonnes de CO2 en Europe entre 2025 et 2050 pour les 28 millions de véhicules Stellantis en circulation.Cette action de Stellantis s'inscrit en complément de son engagement à vendre uniquement des véhicules particuliers électriques d'ici la fin de la décennie en Europe.L'objectif est d'accélérer la réduction d'émission de carbone des 28 millions de véhicules thermiques Euro 6 Stellantis fabriqués en Europe depuis 2014.L'eFuel est unL'adoption à grande échelle des carburants de synthèse eFuels offrirait aux possesseurs de véhicules thermiquessans avoir à remplacer leur véhicule ou à moderniser le système de carburant du moteur.Le protocole de validation comprend entre autres des tests sur les émissions à l'échappement, la capacité de démarrage, la puissance moteur, la fiabilité, la dilution de l'huile, la durabilité du réservoir, des durites et des filtres à carburant.La production d'eFuel donne l'opportunité de, et non en fonction des sites d'extraction d'énergies fossiles.« Nous redoublons d'efforts pour lutter contre le réchauffement climatique en testant des carburants neutres en carbone comme solutions complémentaires afin de renforcer notre approche globale de décarbonation. Tout en restant déterminés à poursuivre notre stratégie en matière d'électrification, nous devons en parallèle trouver des solutions intelligentes pour réduire les émissions de CO2 des 1,3 milliard de véhicules thermiques existants, » a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « En nous assurant de la comptabilité des moteurs Stellantis avec les carburants eFuels, nous proposons à nos clients un nouvel outil de lutte contre le réchauffement climatique, avec un impact potentiel à très court terme. Cette action s'inscrit dans la continuité de notre engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2038. »Image par Clker-Free-Vector-Images de Pixabay