Les pièces de structure à base de matériaux composites thermoplastiques offrent une réduction de poids

Les pièces de structure à base de matériaux composites thermoplastiques contribuent à la réduction de l' empreinte carbone

La lutte contre le réchauffement climatique, l'électrification de la mobilité et la raréfaction des ressources appellent l'industrie automobile à se réinventer pour réduire son impact carbone avec desValeo travaille en particulier avec les. Ces. Leur empreinte carbone est plus faible que celle de l'aluminium. Cela peut aller pour une poutre de pare choc,Ces matériaux offrent une, permettant une, indispensable pour la sécurité des passagers mais également pour protéger la batterie des véhicules électriques Les propriétés de ce matériau ouvrent de nombreuses opportunités pour intégrer des technologies telles que le LiDAR ou encore des supports d'éclairage en garantissant la stabilité des panneaux lumineux et des radars présents en face avant.La traverse en organosheet réalisée en matériaux composites thermoplastiques offre une réduction de poids de l'ordre de 30% (produit en série depuis 2018).Le boîtier en organosheet pour le support de batteries (48V) offre un gain de masse de 40% par rapport à une solution métallique (Produit en série depuis 2020). Le concept s'applique également aux coffres avant.La poutre pare-choc avant permet un gain de poids moyen de 30% (en développement ).Francisco Moreno, Directeur du Pôle Systèmes Thermiques de Valeo explique: “les possibilités ouvertes par les matériaux composites dans l'industrie automobile sont nombreuses et Valeo est fier d'être l'un des pionniers dans leur utilisation. Aujourd'hui, nos pièces de structure en matériaux organosheet sont produites en série et nous poursuivons nos efforts pour développer de nouveaux matériaux innovants et de nouvelles applications. Nous sommes convaincus que les matériaux composites nous permettront de continuer à rendre accessibles au plus grand nombre des solutions et services pour une mobilité plus sûre et décarbonée.”