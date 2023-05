La Mercedes Classe T passe à l'électrique

Laadopte uneLeélectrique est équipé d'uneLa batterie lithium-ion se trouve dans le soubassement, devant l'essieu arrière, où elle est protégée contre les collisions. Les huit modules de la batterie utilisent des cellules ensachées.Le Mercedes EQT électrique développe une(90 kW), unet jusqu'à 282 km d'autonomie en cycle mixte WLTP sans émission à l'échappement.Leentraîne les roues avant de l'EQT. On parle de moteur synchrone car le rotor tourne à la fréquence du champ magnétique du stator. La fréquence est adaptée aux exigences de vitesse du conducteur dans les convertisseurs de fréquence refroidis à l'eau du système électronique de puissance.Le couple maximal de 245 newtons-mètres estDeux(autonomie optimisée) et(D moins / D / D plus) sont disponibles.En cas de dépassement ou de freinage, la récupération d'énergie permet une conduite optimisée et efficace.L'intensité de la récupération peut être réglée à l'aide du levier de sélection situé sur la console centrale.La vitesse de pointe de l'EQT (poids à vide selon CE: 1 874-2 015 kg) est deL'EQT est équipé de série d'uneainsi que d'unpour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu ( CC ).Le ludospace Mercedes EQT électrique peut être rechargé en courant alternatif (CA) à 22 kW à l'aide du chargeur embarqué ou avec un chargeur CC de 75 kW.Le temps de charge CA (22 kW) deLa recharge rapide de la batterie deavec un chargeur CC de 75 kW.Le temps de charge indiqué permet, dans des conditions optimales, de recharger le véhicule de 10 à 80 % au niveau d'une borne de recharge CC présentant une tension d'alimentation de 400 V et une intensité de 300 A. Le temps de charge dépend de différents facteurs tels que la température ambiante et celle de la batterie et, en cas d'utilisation de consommateurs auxiliaires supplémentaires, de facteurs tels que le chauffage.L'EQT peut être équipé en option d'une pompe à chaleur afin d'augmenter l'efficacité énergétique, de réduire le besoin en énergie et de fournir une grande partie de l'énergie par le biais de la gestion thermique du véhicule. La batterie du véhicule alimente uniquement le compresseur de la pompe à chaleur installée, et ne sert pas à climatiser directement l'habitacle.La gestion thermique intelligente garantit que seule l'énergie fournie par la borne de recharge, lors de la charge, est utilisée pour le préréglage de la climatisation.L'EQT Mercedes-EQ affiche une consommation électrique moyenne (WLTP) deet des émissions de CO2 moyennes (WLTP) de 0 g/km.Grâce à sa capacité de remorquage freinée maximale de 1 500 kilogrammes, l'EQT est considéré comme un véhicule tracteur de caravanes et de remorques porte-bateaux.L'EQT présente des proportions de petit véhicule utilitaire électrique.Avec sa calandre Black Panel munie d'une étoile centrale et d'interstices au profil dynamique, le ludospace électrique s'intègre à la famille Mercedes-EQ.Les rétroviseurs extérieurs sont peints en noir.L'intérieur des phares avant plats présente un design détaillé et précis.L'EQT est équipé de série de phares à LED haute performance.La vue latérale se caractérise par des passages de roues évasés.Les grandes surfaces vitrées assurent une bonne vue générale sur l'environnement extérieur.L'EQT Style est équipé de série de jantes en alliage 16 pouces à dix branches.Le contour lumineux sous le support de la plaque d'immatriculation constitue une autre caractéristique typique de Mercedes-Benz. Il suit le contour du feu arrière inférieur et relie les deux feux l'un à l'autre.Le feu stop supplémentaire se trouve quant à lui en haut de l'aileron de toit. Ce dernier, conjointement aux arêtes de rupture sur la paroi latérale et les feux arrière, contribue à la bonne aérodynamique et donc aux performances l'EQT.Le véhicule se distingue par des feux arrière monobloc.Sur la version LED, des fibres optiques disposées verticalement mettent en valeur le feu arrière et le feu stop de manière dynamique.Dans l'habitacle, le support incurvé du tableau de bord s'inspire du profil d'une aile.L'orientation horizontale continue du cockpit étire l'habitacle et confère une sensation d'espace.Le tableau de bord est naturellement intégré à l'aile. Il comprend le combiné d'instruments, doté d'un écran couleur de 5,5 pouces, l'écran MBUX de 7 pouces ainsi que les buses d'aération gauche et centrale en forme de turbine. Tous les affichages et réglages relatifs à la conduite électrique sont accessibles via la section EQ, dans le menu principal du système d'infodivertissement MBUX.Le Mercedes EQT électrique sera fabriqué par Renault à Maubeuge, dans le Nord de la France.