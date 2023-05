De l'aluminium contenant au moins 25 % de matériaux recyclés dans des composants structurels

Après une phase de test réussie de l' Mercedes -Benz lance la production en série de composants structurels moulés exigeants fabriqués à partir d'aluminium contenant au moins 25 % de matériaux recyclés.L'aluminium contenant au moins 25 % de matériaux recyclés aL'entreprise norvégienne leader dans le domaine de l'aluminium et de l'énergie Hydro fournit à Mercedes-Benz de l'aluminium à teneur réduite en CO2 provenant d'une électrolyse alimentée par des énergies renouvelables.La prochaine étape consister à fournir plus d'aluminium à teneur réduite en CO2 à la fonderie de l'usine Mercedes-Benz d'Untertürkheim (section de Mettingen). Ce matériau représente environ 60 % du total de l'aluminium utilisé pour ce type d'alliage dans la fonderie de Mettingen et contientÀ Mettingen, le matériau est coulé enLe matériau est notamment utilisé pour les composants de sécurité, tels que lesdes modèles EQS, EQE, Classe S, Classe E, GLC et Classe C En outre, l'EQE sera équipée deMercedes-Benz prévoit également d'utiliser ce matériau pour diverses autres pièces telles que le(Mercedes Modular Architecture).Markus Schäfer, membre du Conseil d'Administration de Mercedes-Benz Group AG, Directeur de la technologie, du développement et de l'approvisionnement, explique : "Sur la voie de la neutralité carbone de notre flotte de véhicules d'ici à 2039, nous franchissons une nouvelle étape : en collaboration avec notre partenaire stratégique Hydro, nous introduisons de l'aluminium à faible teneur en carbone dans nos modèles de série dès cet été. Nous réduisons ainsi l'empreinte CO2 de l'aluminium de 70 % par rapport à la moyenne européenne. Parmi les premiers modèles à être équipés de ce matériau plus durable figureront nos modèles EQS et EQE."