Le Kia EV9 intègre des composants durables

fait un bond en avant dans sa démarche deavec son porte-étendard EV9.Le Kia EV9 intègrequi seront appliqués à tous les nouveaux modèles de la marque coréenne afin de garantir leur durabilité.La démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie de conception durable de Kia, laquelle comprend des engagements en faveur de l'abandon progressif de l'utilisation du cuir et le développement de biomatériaux.Kia utilise depuis 2014 du bioplastique et de la fibre de canne à sucre avec le Soul EV.La marque coréenne poursuit sa quête de durabilité à travers ses modèles, qui font appel à divers composants d'origine végétale, et l'utilisation de plastique PET et de filets de pêche recyclés pour la production de ses garnissages et moquettes.Dans le cadre de la première phase de sa stratégie durable, Kia s'est engagée à abandonner l'utilisation du cuir dans ses nouveaux produits.Durant la seconde phase, la marque coréenne va intégrerà la fabrication de ses nouveaux modèles.Pour finir, la marque va investir dans des programmes d'essai et de développement visant à accélérer la mise en œuvre de la biofabrication, pour contribuer à faire progresser les technologies durables.Le détail des 10 composants durables du Kia EV9Le bioplastique est un type de plastique qui peut être produit à partir de diverses sources de biomasse renouvelables telles que des huiles végétales, l'extrait de maïs, la sciure de bois et la canne à sucre. L'utilisation de bioplastique permet de réduire la dépendance aux matières fossiles, et offre des avantages supplémentaires que sont la diversification des approvisionnements et la diminution de l'exposition aux substances chimiques indésirables. Outre son caractère durable, le bioplastique se distingue également par sa polyvalence et sa résistance adaptées à divers composants de l'habitacle d'un véhicule. Il est utilisé pour la fabrication de nombreux éléments du Kia EV9, allant de la planche de bord aux montants de porte, en passant par la console et divers garnissages.Le plastique post-consommation est fabriqué à partir de matériau recyclé issu de produits existants, et non pas de nouveaux granulés « vierges ». Cette solution offre plusieurs avantages tout au long de son cycle de production. Elle permet de diminuer la quantité de déchets plastiques qui finissent dans des décharges ou polluent l'environnement. Le plastique post-consommation contribue aussi à préserver des ressources non renouvelables en réduisant le besoin de matériaux vierges nécessaires à la création de nouveaux produits.Parmi les principaux éléments du Kia EV9 faisant appel au plastique post-consommation figurent les contre-portes. L'intégration par Kia de plastique recyclé post-consommation dans la fabrication de ce modèle constitue une mesure proactive en faveur de la réduction des déchets et de leur valorisation.Dans le cadre des efforts mis en œuvre pour s'affranchir progressivement de l'utilisation du cuir, Kia a identifié le polyuréthane biosourcé comme la solution optimale au vu du potentiel offert sur le plan de la réduction des émissions globales de CO2 et de l'intégration de composants d'origine végétale, contribuant à terme à obtenir un équilibre plus durable.Le polyuréthane biosourcé constitue une alternative durable et garantit une expérience à bord agréable. Conçu pour offrir une assise alliant maintien et moelleux et une résistance élevée, le matériau est utilisé pour la fabrication des sièges et des garnissages intérieurs de Kia EV9.Le polyéthylène téréphtalate (PET) fait partie des plastiques les plus facilement recyclés au monde, ce qui en fait un matériau adapté pour de nombreuses applications durables allant des bouteilles d'eau aux vêtements.Offrant une très bonne résistance aux chocs, à l'humidité et aux solvants, le tissu en PET recyclé est adapté pour habiller les surfaces exposées d'un habitacle. Kia a fait le choix d'aller plus loin avec un tissu en PET composé notamment de fibres recyclées, conjuguant durabilité et résistance.Le matériau se retrouve dans de nombreux éléments de l'habitacle du Kia EV9, parmi lesquels les sièges, le ciel de pavillon, les pare-soleil, les garnissages et les appuie-tête. Au moins 70 bouteilles recyclées sont utilisées pour la fabrication de chaque exemplaire du Kia EV9.En plus de l'utiliser dans le reste de l'habitacle, Kia emploie du PET recyclé pour la fabrication des moquettes du Kia EV9.La marque va plus loin en proposant le recours à un PET produit notamment à partir de filets de pêche recyclés.Kia offre ainsi une solution permettant d'utiliser les déchets et de remédier au grave problème des filets de pêche perdus et abandonnés, qui ont un effet dévastateur sur la vie marine à l'échelle mondiale. Environ 640 000 tonnes de matériel de pêche sont laissées dans les océans chaque année, entraînant la mort d'animaux, parmi lesquels des oiseaux marins, des baleines et des phoques.À travers la récupération et le recyclage des filets fantômes, Kia contribue à réduire la pénétration des particules de plastique dans l'eau lors de leur décomposition, mais également à limiter leur impact sur les écosystèmes essentiels des océans.La mousse de polyuréthane est un matériau polyvalent dont les applications s'étendent des équipements de sport à l'isolation des navettes spatiales. Ses caractéristiques élevées de compression et de résistance en font un matériau de rembourrage idéal dans de nombreux domaines, parmi lesquels le mobilier, la literie et les chaussures.Fabriquée à partir d'huiles naturelles, la mousse de bio-polyuréthane de Kia offre la résistance et la souplesse du polyuréthane classique, associées à un impact réduit sur l'environnement.La mousse de bio-polyuréthane est utilisée pour la fabrication des appuie-tête de Kia EV9.Issue d'un processus de production réduisant la quantité de déchets chimiques, la peinture biologique de Kia est plus durable que celles dérivées du pétrole brut.La peinture biologique est fabriquée à partir d'huile de colza, une huile végétale fréquemment employée dans les secteurs de l'agroalimentaire, des biocarburants, de la peinture, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.La peinture biologique est utilisée au niveau des panneaux de commande de lève-vitre du Kia EV9.Kia a remédié de manière proactive à l'impact environnemental de l'utilisation combinée du benzène, du toluène et du xylène (BTX) en adoptant une solution durable : des peintures sans BTX.L'utilisation de ce type de peinture dans l'habitacle permet de garantir une protection et une finition de qualité, tout en minimisant le recours à des substances chimiques polluantes.Le Kia EV9 fait appel à des peintures sans BTX pour la quasi-totalité de son habitacle, seuls les panneaux de commande de lève vitre étant revêtus de peinture biologique.La fibre issue de bouteilles en PET recyclé qui entre dans la composition de certaines parties de l'habitacle des modèles Kia atteste de la polyvalence du polyéthylène téréphtalate.Plus de 70 bouteilles en PET recyclé sont utilisées pour la fabrication de l'ensemble des éléments du Kia EV9 réalisés à partir de ce matériau.Parmi les nombreuses applications de la fibre de PET recyclé figurent notamment les coutures des sièges.La feutrine fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclé est à la fois douce et résistante, deux qualités essentielles pour un véhicule pouvant transporter des bagages ou des animaux.Le PET présente également pour avantages d'offrir une isolation acoustique correcte, de réduire la transmission des bruits entre l'arrière du véhicule et le reste de l'habitacle, et de garantir une expérience à bord qualitative, tant sur le plan visuel que tactile.Le plancher de chargement du Kia EV9 est revêtu de feutrine en PET recyclé.