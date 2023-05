Le Volvo EX30 électrique affiche une empreinte carbone sur 200 000 km de conduite à moins de 30 tonnes

Lepossède l'la plus faible que n'importe quelle voiture Volvo auparavant.En s'attaquant aux émissions de CO2 tout au long de la production et du cycle de vie du Volvo EX30, les ingénieurs Volvo ont. L'empreinte carbone et les valeurs de CO2 , de la fabrication à l'arrivée chez le concessionnaire, sont basées sur une évaluation interne Volvo sur l'Analyse du cycle de vie. Il s'agit d'une réduction de 25 % par rapport aux modèles Volvo C40 et XC40 entièrement électriques.En tant que voiture entièrement électrique, le Volvo EX30 n'émet pas de gaz d'échappement, ce qui contribue à la réduction de l'empreinte CO2 et à la qualité de l'air.L'impact sur la qualité de l'air peut être significatif. Des recherches menées par l'Université de Californie du Sud ont montré que même une faible augmentation du nombre de voitures électriques sur un territoire donné a un effet positif direct sur le nombre de visites aux urgences pour des problèmes d'asthme (étude californienne concernant le lien entre les voitures électriques et la qualité de l'air disponible sur le site sciencedirect / sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723003765).Pour réduire l'empreinte carbone globale d'une voiture, l'électrification ne suffit pas.Une voiture n'est pas seulement conduite, elle est aussi conçue, développée, construite et transportée. Et toutes ces étapes offrent des possibilités de réduire les émissions de gaz à effet de serre.« Notre nouvel EX30 est un grand pas dans la bonne direction qui va nous permettre de servir nos ambitions en matière de développement durable, a déclaré Anders Kärrberg, responsable mondial du développement durable de Volvo. D'ici 2025, nous visons à réduire nos émissions globales de CO2 par voiture de 40 % par rapport aux niveaux de 2018, grâce à une réduction de 50 % des émissions globales de gaz d'échappement et à une réduction de 25 % des émissions provenant de nos opérations, de l'approvisionnement en matières premières et de la chaîne d'approvisionnement - tout cela pour servir notre ambition visant à faire de Volvo Cars une entreprise neutre sur le plan climatique d'ici 2040 ».Tout d'abord, concevoir une voiture plus petite signifie qu'il faut moins de matériaux pour la produire.Étant donné quesont deux des principaux responsables des émissions de CO2 liées à la production automobile , c'est là que le constructeur automobile peut faire la différence.En outre, alors que Volvo utilisepour construire un petit SUV, une plus grande partie de ces matériaux est également. Environ un quart de tout l'aluminium utilisé dans la construction de la voiture est recyclé, de même qu'environ 17 % de l'acier utilisé dans la production du Volvo EX30, ce qui réduit encore l'impact environnemental de ces matériaux.Cette approche se poursuit à l'intérieur, carEn utilisant l'optimisation comme principe directeur de la conception durable, les concepteurs Volvo ont réussi à combiner plusieurs fonctions à l'intérieur du Volvo EX30 dans un seul composant. Cela permet de réduire le nombre de pièces nécessaires à l'intérieur sans compromettre la fonctionnalité.Le matériau utilisé pour le Volvo EX30 contribue aussi à la création de voitures plus durables. Environ 17 % de tous les plastiques de la voiture Volvo , des composants intérieurs aux pare-chocs extérieurs, sont recyclés.Un autre domaine crucial pour la réduction des émissions d'une voiture est la chaîne de fabrication et d'approvisionnement, à travers la fourniture d'énergie propre. Le Volvo EX30 sera construit dans une usine alimentée par des niveaux élevés d'énergie climatiquement neutre, y compris d'électricité climatiquement neutre.En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, Volvo a travaillé avec ses fournisseurs de niveau 1 sur cette voiture et 95 % d'entre eux se sont engagés à produire en utilisant 100 % d'énergie renouvelable d'ici à 2025. La majorité d'entre eux l'ont déjà fait selon Volvo.Le processus de production du Volvo EX30 a également été rationalisé. La voiture Volvo présente l'un des taux les plus élevés d'utilisation de matériaux dans les pièces de carrosserie embouties au cours de la fabrication.Lors de la production despour le Volvo EX30, Volvo a mis en place la technologie blockchain pour aider à tracer les matières premières critiques comprenant le lithium, le manganèse, le cobalt, le mica, le graphite et le nickel.Tout cela aboutit à une voiture dont l'impact CO2, entre la fabrication et l'arrivée chez le concessionnaire (cradle-to-gate), est estimé àLe concept « cradle-to-gate » décrit l'impact du CO2 depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'arrivée de la voiture neuve chez le concessionnaire, avant qu'elle ne soit conduite.Le Volvo EX30 est conçu pour être valorisé à 95 % en fin de vie grâce au recyclage des matériaux et à la récupération de l'énergie de tout ce qui ne peut pas être récupéré.