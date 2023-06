Le noir de carbone recyclé peut être utilisé comme charge renforçante dans les pneus

Levierge, d'origine fossile, est utilisé comme charge renforçante dans les pneus, afin d'améliorer leurs propriétés physiques, telles que la résistance et la résilience.Lepeut être utilisé pour remplacer partiellement le noir de carbone d'origine fossile.Une augmentation des propriétés du noir de carbone recyclé permettrait une utilisation de façon plus étendue du noir de carbone recyclé dans les composés de caoutchouc à partir de pneus en fin de vie.« Nokian Tyres travaille depuis des années sur des pneus plus durables et, en tant qu'entreprise, nous souhaitons accroitre notre compréhension du noir de carbone recyclé. Obtenir des volumes d'échelle de production de noir de carbone recyclé amélioré, permettrait de le tester dans les pneus et de le comparer au noir de carbone vierge et au noir de carbone recyclé ordinaire », explique Heini Siekkinen, directeur de la recherche et du développement durable chez Nokian Tyres.Nokian Tyres a intégré le noir de carbone recyclé dans une gamme de produits commerciaux en 2022.Lors de l'introduction de nouvelles matières premières dans les pneus, l'une des tâches les plus difficiles consiste à« L'utilisation de nouvelles matières premières nécessite beaucoup d'efforts en matière de développement de produits et d' essais , afin de trouver la meilleure combinaison, car les nouvelles matières premières peuvent modifier les propriétés du composé. L'utilisation de matériaux recyclés ou renouvelables ne doit pas nuire aux caractéristiques de sécurité d'un pneu », précise M. Siekkinen.Nokian Tyres travaille avec Windspace Group A/S, Environmental Waste International, Kiso A/S et l'Institut technologique danois dans le cadre d'un projet de recherche international visant à améliorer les propriétés du noir de carbone recyclé.