Une version spéciale d'Alcantara contenant 68 % de polyester recyclé

L'est un matériau offrant une combinaison de qualités sensorielles, esthétiques et fonctionnelles.L'Alcantara est un matériau utilisé dans plusieurs domaines d'application : la mode et les accessoires, l'industrie automobile , l'aménagement intérieur, la décoration intérieure et l'électronique grand public.Alcantara a développé un nouveau produit contenant des polyesters partiellement biosourcés et recyclés.La version spéciale d'Alcantara estLes polymères recyclés sont obtenus à partir du, ce qui permet d'éviter que le plastique ne soit mis en décharge, incinéré ou rejeté dans l'océan, donnant ainsi une seconde vie à des matériaux non biodégradables.L'entreprise italienne d'Ombrie a sélectionné pour son processus de fabrication un polyester recyclé fabriqué à partir de, recyclés mécaniquement sans utiliser de procédés chimiques, ce qui minimise l'empreinte carbone.Le polymère sélectionné est certifié selon le GRS (Textile Exchange Global Recycled Standard).La certification de la teneur en matières premières recyclées à hauteur de 68 % est établie selon le Recycled Claim Standard (RCS) de Textile Exchange.Divers projets de développement basés sur le polymère recyclé sont en cours dans l'industrie automobile.« Dans le processus de recyclage mécanique, les déchets de post-consommation, tels que les déchets de bouteilles, sont collectés, purifiés et extrudés pour produire des copeaux de polymères, qui sont utilisés par Alcantara dans son processus de filage. Aucun processus chimique supplémentaire n'est nécessaire, ce qui minimise l'impact de l'opération de recyclage en termes d'empreinte carbone », déclare Andrea Boragno, Président et CEO d'Alcantara.