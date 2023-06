Les pare-brises de l'Audi Q4 e-tron vont intégrer du verre composé de 30 % de verre recyclé

Pour les, la marque aux quatre anneaux utilisera à partir de septembre 2023Jusqu'à présent, les(principalement les pare-brises et les toits panoramiques) étaient utilisées à des fins moins complexes, comme les bouteilles ou l'isolation, dans le cadre de ce que l'on appelle le "downcycling", c'est-à-dire la baisse de la qualité des matériaux au cours du processus de recyclage.Le projet pilote "GlassLoop" a démontré queEn collaboration avec Reiling Glas Recycling, Saint-Gobain Glass et Saint-Gobain Sekurit, le projet "GlassLoop" d'Audi a démontré comment les cycles de matériaux peuvent être réutilisé pour la production en série.Les entreprises partenaires ont passé un an à tester conjointement les moyens de fabriquer des pare-brises pour l'Audi Q4 e-tron à partir de verre automobile défectueux.Le processus défini est désormais prêt pour une production standard.grâce à un processus de recyclage.Ensuite,Les entreprises partenaires du projet pilote de recyclage du verreet les introduisent dans le processus de production de plaques de verre automobile.L'utilisation de granulés de verre transformés permet deL'objectif est depour garantir une part de matériaux recyclés pendant toute la durée de vie de l'Audi Q4 e-tron (sur la base des chiffres de production actuellement prévus).À partir de septembre 2023, les pare-brises produits dans le cadre de l'économie circulaire seront utilisés sur la chaine de production de l'Audi Q4 e-tron.L'objectif de l'économie circulaire est de préserver le grade et la qualité des matériaux le plus longtemps possible. C'est essentiel pour que les matériaux puissent être réutilisés dans l'industrie automobile et ne soient pas relégués à des utilisations moins exigeantes."Si nous traitons les vitres de voiture qui ne peuvent plus être réparées afin qu'elles conviennent à nouveau à la production automobile, nous avons besoin de moins de matières premières dans l'ensemble et nous évitons de déclasser les vitres de voiture qui ne peuvent plus être réparées", explique Philipp Eder, Chef de Projet pour l'économie circulaire dans la chaîne d'approvisionnement chez Audi