Le Grenadier alimenté à l'hydrogène de démonstration d'Ineos n'émet que de la vapeur d'eau

Automotive a développé unLeest équipé duLa flexibilité de la plateforme du Grenadier a permis aux ingénieurs Ineos Automotive d'intégrer le groupe motopropulseur à pile à hydrogène en, et deLes unités électriques assurentpour garantir une maîtrise et une maniabilité élevées dans toutes les conditions tout-terrain.Laconfère au Grenadier alimenté à l'hydrogène ce qu'Ineos appelle des « aptitudes de gecko », à savoir une maîtrise et une maniabilité exceptionnelles dans toutes les conditions tout-terrain, ainsi qu'un rayon de braquage plus court et une meilleure dynamique de conduite sur route.Conçu avec la société autrichienne de conseil en ingénierie et groupes motopropulseurs, AVL, sans affecter l'expérience tout-terrain, le Grenadier de démonstration à hydrogène a fait l'objet d' essais rigoureux sur route, en tout-terrain ou en remorquage.Le 4x4 zéro émission a conquis les sentiers des montagnes d'Autriche et surmonté les différents défis tout-terrain proposés autour de Graz.Le Grenadier de démonstration à hydrogène est identique au Grenadier thermique de série, mis à part un renflement au niveau du capot qui permet de loger la pile à combustible sur le prototype de démonstration, mais qui ne serait pas présent sur un modèle à pile à combustible de série.Le Grenadier de démonstration alimenté à l'hydrogène estqu'un Grenadier à alimentation conventionnelle, mais sans émission, il n'émet que de la vapeur d'eau.Le projet de développement du Grenadier à hydrogène a débuté en juin 2022.Le projet témoigne de l'engagement d'Ineos pour le zéro émission. Il met également l'accent sur le besoin que les décideurs politiques fournissent les infrastructures qui porteront la prochaine génération de véhicules à hydrogèneLynn Calder, PDG d'Ineos Automotive, déclare : « Le Grenadier de démonstration alimenté à l'hydrogène et notre modèle tout électrique prévu pour 2026 témoignent de l'engagement d'INEOS pour le zéro émission. Les véhicules électriques à batterie sont parfaits pour certains usages, notamment les courts trajets, les déplacements privés et les livraisons en milieu urbain, tandis que les véhicules électriques à pile à hydrogène sont mieux adaptés aux plus longs trajets, aux utilisations plus intensives pour lesquelles le poids de la batterie nuit à la charge utile et qui nécessitent une autonomie supérieure entre les ravitaillements. »