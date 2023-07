La centrale de chauffage de l'usine Skoda de Mlada Boleslav va utiliser des copeaux de bois et des phyto-granulés

Actuellement, lautiliseSko-Energo (filiale de Skoda), fournisseur global d'énergie pour le constructeur automobile et de chauffage pour la ville de Mladá Boleslav, a commencé à utiliser la biomasse en 2005.Depuis lors, la proportion de combustible écologique n'a cessé d'augmenter.En 2022, les sources d'énergie renouvelables représentaient environ 35 % de toute l'énergie utilisée dans les usines de production tchèques de Skoda Auto A l'horizon 2027,s'inscriront dans la stratégie de Sko-Energo visant à garantir une production d'énergie neutre en carbone de l'usine Skoda de Mlada Boleslav.Le projet a pour but d'économiser jusqu'à 290 000 tonnes de CO2 par an.Les coûts du projet visant à moderniser l'usine Skoda de Mlada Boleslav pour utiliser 100 % de biomasse sont estimés à. Plus de la moitié de cette somme sera couverte par des subventions publiques.Le lancement du projet est prévu pour le premier semestre 2024.Une refonte totale de la centrale électrique sera effectuée dans les trois ans.Toutes les chaudièresLa biomasse sera certifiée conformément à la législation européenne et tchèque.En passant aux copeaux de bois et aux phyto-granulés, la production d'énergie de la centrale de chauffage deviendra totalement neutre en carbone sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.Avec un coût estimé à 141 millions d'euros, la centrale de chauffage modernisée de l'usine Skoda de Mlada Boleslav sera l'un des plus grands projets de ce type en République tchèque.Une fois la transition achevée,Michael Oeljeklaus, Membre du conseil de surveillance pour la production et la logistique, et Président du conseil de surveillance de Ško-Energo : « Chez Škoda Auto et Ško-Energo, nous faisons ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de développement durable : la transformation proposée pour l'usine Ško-Energo représente la modernisation la plus radicale des approvisionnements énergétiques de l'entreprise au cours des 25 dernières années. Dans le même temps, l'ampleur du projet prévu est également l'une des plus importantes en République tchèque, avec des coûts estimés à 141 millions d'euros. Plus de la moitié de cette somme sera couverte par des subventions du Fonds National de Modernisation de l'Environnement en République tchèque. »Tomáš Kubín, Directeur général de Ško-Energo : « Notre centrale de chauffage existante respecte déjà les normes modernes et utilise des technologies de pointe. Dans le cadre de la stratégie de Ško-Energo, nous nous sommes engagés à assurer une production d'énergie neutre en carbone. La modernisation de la centrale électrique du site de fabrication de Škoda Auto est absolument cruciale pour ce plan. Trois ans seulement après le début des travaux, l'usine et les ménages de Mladá Boleslav auront accès à une source de chaleur respectueuse de l'environnement. »