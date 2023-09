Le prototype de Toyota Hilux à pile à combustible à hydrogène affiche plus de 600 km d'autonomie

présente undeLe prototype Hilux à pile à combustible à hydrogène utilise des éléments issus de la Toyota Mirai, dont la technologie a fait la preuve de sa qualité en près de 10 ans de commercialisation en petites séries.L'hydrogène est stocké dans, ce qui confère au prototype de Hilux une autonomie de plus de 600 km.La batterie hybride , qui stocke l'électricité produite à bord par la pile à combustible, est positionnée sur le plateau arrière du Hilux, afin d'éviter la perte d'espace dans l'habitacle.Lorsque le prototype de pick-up Hilux roule, la pile à combustible ne produit aucune émission à l'échappement autre que de l'eau pure.Le prototype de pick-up à pile à combustible à hydrogène a été développé à l'usine automobile de Toyota Manufacturing UK à Derby, en Angleterre dans le cadre d'un projet conjoint avec des partenaires d'un consortium (Ricardo, ETL, D2H Advanced Technologies, Thatcham Research et Toyota Motor Manufacturing UK) soutenu par un financement du gouvernement britannique.Le pick-up Hilux est réputé pour sa fiabilité et sa durabilité élevées.Le projet a exploré comment ces qualités pourraient être conservées tout en adoptant une motorisation à pile à combustible zéro émission.Tous les véhicules produits d'ici la fin de 2023 seront soumis à des tests rigoureux pour garantir que leur sécurité, leurs performances dynamiques, leur fonctionnement et leur durabilité répondent aux normes requises pour un modèle de série.