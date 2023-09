Les moteurs de véhicules Euro 6 produits depuis 2014 compatibles avec les formules d'eFuel

L'entreprise mondiale intégrée d'énergie et de produits chimiques Aramco (Aramco produit environ un baril sur huit de l'approvisionnement mondial de pétrole) étudie actuellement le développement deen tant que solution « clé en main » afin de réduire potentiellement les émissions de dioxyde de carbone des véhicules existants.Dans le cadre de leur recherche de solutions énergétiques à plus faible empreinte carbone, les sociétés Stellantis et Aramco ont, en conformité avec les normes existantes sur les carburantsÀ l'issue de plusieurs mois de tests dans ses centres techniques à travers l'Europe, Stellantis est arrivé à la conclusion que 24 des familles de moteurs qui équipent ses véhicules européens vendus depuis 2014, soit 28 millions de véhicules en circulation, sont en mesure d'utiliser un carburant de synthèse « drop-in » (clé en main) sans aucune modification du groupe motopropulseur.Les tests ont été effectués avec desfournis par Aramco, une des plus grandes sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques au monde.L'eFuel bas carbone est unL'utilisation d'un carburant de synthèse bas carboneStellantis soutient l'utilisation des eFuels à faible teneur en carbone et estime qu'elle pourrait réduire jusqu'à 400 millions de tonnes les émissions de CO2 en Europe de 2025 à 2050, si elle était utilisée sur les 28 millions de véhicules Stellantis.Les tests effectués par Stellantis sur les carburants de synthèse de remplacement couvrent les émissions à l'échappement, la capacité de démarrage, la puissance du moteur, la fiabilité, la dilution de l'huile, la durabilité du réservoir, des durites et des filtres à carburant, ainsi que les performances des carburants à des températures extrêmement froides ou chaudes.Aramco dispose actuellement de deux usines de démonstration pour explorer la production des carburants de synthèse à faibles émissions.En Arabie Saoudite, Aramco et Enowa (la société d'eau et d'énergie de Neom) travaillent sur la production d'essence de synthèse pour les véhicules particuliers.Parallèlement, à Bilbao en Espagne, Aramco et Repsol étudient la production de Diesel synthétique à faibles émissions et de carburéacteur pour les automobiles et les aéronefs.Aramco collabore aussi avec des équipes de sport automobiles et de compétitions pour tester et démontrer le potentiel des carburants bas carbone en tant que solution d'appoint pour réduire les émissions de carbone des véhicules à moteur à combustion interne.Ned Curic, Stellantis Chief Engineering and Technology Officer, a déclaré : « Notre priorité est de proposer une mobilité zéro émission pour tous en nous concentrant notamment sur l'électrification. Notre collaboration avec Aramco représente une étape importante et complémentaire pour les véhicules déjà en circulation. Nous explorons toutes les solutions pour réaliser notre stratégie ambitieuse d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2038. Les carburants de synthèse « drop-in » peuvent avoir un impact massif et pratiquement immédiat sur la réduction des émissions de CO2 du parc existant. Ils offrent en effet à nos clients une solution facile et abordable pour diminuer leur empreinte carbone : aussi simple que choisir une pompe à essence différente dans une station-service, et sans aucune modification supplémentaire de leurs véhicules. »Amer Amer, Aramco Transport Chief Technologist, a affirmé: « Nous sommes ravis de travailler avec Stellantis, un des premiers constructeurs automobiles au monde, pour évaluer la performance de nos formules de carburant, conçues pour présenter les caractéristiques d'un carburant de synthèse parfaitement adapté aux moteurs de ses véhicules existants. Les résultats de ces tests nous renforcent dans l'idée que les eFuels peuvent être une solution clé en main pour le parc roulant. Quand ils sont produits avec un process bas carbone, ces carburants peuvent jouer un rôle important dans la réduction des émissions de carbone dans le secteur du transport et soutenir une transition énergétique en bonne et due forme ».