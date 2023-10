La deuxième génération du Sport Activity Coupé BMW X2 se décline dans une variante électrique

Laest la voiture qui a introduit le concept de Sport Activity Coupé (SAC) sur le segment des voitures compactes haut de gamme.La deuxième génération de la BMW X2 est plus distinctive, avec des dimensions revues à la hausse et une silhouette de coupé prononcée.La deuxième génération de la BMW X2 se décline dans uneLa BMW iX2 présente unqui se distingue clairement du Sport Activity Vehicle (SAV) BMW X1 La face avant de la BMW iX2 arbore destels que des phares à LED avec signature « Iconic » et une calandre BMW presque hexagonale.La calandre est proposée en option avec l'éclairage de contour « BMW Iconic Glow ».La liste des options comprend également des phares à LED adaptatifs avec faisceau matriciel anti-éblouissement.La ligne de toit suit unpour créer une silhouette de coupé élancée et des proportions emblématique d'un SAC BMW.À l'arrière, les passages de roue larges renforcent la prestance du SAC BMW tout comme le design horizontal des feux, leet leUne finition M Sport est également disponible. Elle apporte des détails extérieurs optimisés sur le plan aérodynamique.Le Pack M Sport Pro optionnel intègre en plus un Shadow Line M Brillant étendu, des projecteurs Shadow Line M, un spoiler arrière M et un système de freinage M Sport avec étriers peints en rouge, entre autres.La BMW iX2 est disponible avec deux teintes de carrosserie unies et onze teintes métallisées pour l'extérieur. Quatre teintes BMW Individual dont également disponibles, dont deux « Frozen ».La BMW iX2 est longue delarge de 1 845 millimètres et haute de 1 590 millimètres.La BMW iX2 a une capacité de charge maximale de 525 à 1 400 litres, selon la variante du modèle.L'intérieur de la BMW iX2 dégage uneLe tableau de bord, qui accueille le BMW Curved Display, est accompagné par un accoudoir « flottant » avec panneau de commande intégré.Dans la partie avant de la console centrale se trouvent deux porte-gobelets et un emplacement pour smartphone avec éclairage et recharge par induction (disponible en option).Les sièges sont proposés en version Veganza perforé, aux propriétés similaires au cuir, et en cuir Vernasca comme alternative au revêtement en tissu.La BMW iX2 xDrive30 embarque deux moteurs hautement intégrés, l'un sur l'essieu avant et l'autre sur l'essieu arrière. Ils génèrent ensemble une puissance cumulée de(230 kW) (en incluant la fonction boost temporaire) et un couple de 494 Nm.La BMW iX2 xDrive30pour atteindre unesur circuit fermé.La consommation d'énergie électrique WLTP est deLespermettent d'atteindre uneLaet la fonction « Max Range » contribuent à ces chiffres d'autonomie.L'équipement de série comprend un airbag additionnel entre le siège du conducteur et le siège du passager avant.La climatisation automatique bi-zone, le système de navigation BMW Maps avec mise à jour de la carte en continu et un volant sport en cuir sont inclus de série dans la BMW iX2, tout comme le hayon automatique, quatre ports USB-C ainsi qu'une prise 12 V dans la console centrale et dans le coffre.La BMW iX2 xDrive30 est équipée de série de jantes en alliage léger de 17 pouces au design aérodynamique optimisé.Des packs d'équipements permettent une personnalisation ciblée de la voiture électrique BMW.Un toit panoramique en verre, dont la surface vitrée s'étend jusqu'au pare-brise et remonte en une seule section jusqu'à la partie arrière du toit, est en option.Un attelage de remorque à commande électrique est également disponible en option.La technologie dedu SAC BMW iX2 crée un équilibre entre sportivité et agilité d'une part, et confort sur de longues distances d'autre part.L'équilibre est également dû à une carrosserie au poids réduit et à la rigidité accrue, un empattement plus long, des voies plus larges que le modèle précédent et des améliorations ciblées apportées aux suspensions avant et à l'essieu arrière à trois bras.Parmi les autres nouveautés, citons le système de freinage intégré et l'amortissement supplémentaire sur l'essieu avant.La suspension Adaptive M proposée en option est dotée d'un amortissement sélectif, d'une direction sport et d'un abaissement de 15 millimètres de la hauteur de caisse.Lesde série et proposés en option dans la BMW iX2 améliorent le confort et la sécurité au quotidien et sur les longs trajets.Les équipements de série incluent le système d'avertissement de collision avant, le régulateur de vitesse avec fonction de freinage, les informations sur les limites de vitesse et l'avertisseur de sortie de voie avec maintien dans la voie.L'assistant de stationnement, y compris la caméra de recul et le radar de recul, fait également partie de l'équipement standard.Le Drive Assist Pro et sa conduite semi-autonome de niveau 2, l'affichage tête-haute avec projection dans le pare-brise, la navigation avec guidage interactif en Réalité Augmentée ou encore le Park Assist Plus et sa visualisation de l'environnement Remote 3D View sont proposés en option.La dernière version du système d'opération comprenant l'écran et BMW iDrive, dotée de la technologie d'accès rapide QuickSelect, est présente dans la BMW iX2. Basée sur le système d'exploitation BMW OS 9, elle est fournie avec l'écran incurvé BMW Curved Display et le BMW Intelligent Personal Assistant. L'intégration smartphone à l'aide d'Apple CarPlay et d'Android Auto vient compléter l'équipement de série.Le système d'exploitation BMW OS 9 ouvre la voie à une sélection personnalisable de services numériques avec l'offre « BMW Digital Premium », dont l'abonnement peut être souscrit sur le BMW ConnectedDrive Store après une période d'essai gratuite de 3 mois.Le BMW Digital Premium permet d'utiliser en voiture toutes les applications disponibles dans le pays, par exemple pour le streaming musical (Spotify, Deezer), le streaming vidéo (YouTube), les actualités ou les jeux, sur la base d'un abonnement.Le forfait optionnel couvre l'utilisation des données pour tous les services numériques et les applications disponibles sur le BMW ConnectedDrive Store, y compris la diffusion de musique et de vidéos Le lancement sur le marché de la BMW iX2 débutera en mars 2024 avec la BMW iX2 xDrive30. À l'été 2024, une deuxième variante électrique sera ajoutée à la gamme.La BMW iX2 est produite sur une seule chaîne d'assemblage à l'usine BMW de Regensburg.Les batteries haute tension de la BMW iX2 sont également fabriquées sur le site BMW de Regensburg.