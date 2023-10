Le concept Kia EV4 fait appel à un large éventail de matériaux durables innovants

Le conceptfait appel à unqui contribuent à réduire l'impact environnemental du véhicule tout en offrant une plus grande liberté en matière de design et un choix de coloris et de finitions sans précédent.Lors de la conception de l'intérieur du Kia Concept EV4, l'équipe de design CMF (coloris, matériaux et finitions) de Kia a puisé son inspiration dans l'élément Terre.En appliquant dessur du, et en utilisant deset des, l'équipe de design CMF est à même d'exploiter une palette presque infinie de teintes et de tonalités, offertes par la nature.Déterminés à conférer à l'habitacle du Concept EV4 une ambiance exclusive et une qualité d'exception, les maîtres-artisans de la marque Kia ont confectionné desà la main et les ont appliquées sur l'aire de chargement et la planche de bord du véhicule. Cette approche artisanale crée un effet 3D.Afin de rehausser l'attrait esthétique et la fonctionnalité de la tablette de console du Concept EV4, les designers CMF de Kia ont fait le choix d'utiliser des. « Le chanvre est une plante à croissance rapide dont la culture nécessite un minimum de ressources », explique Marília Biill, Directrice du Design CMF chez Kia. « Non seulement il s'avère extrêmement durable, mais présente également une remarquable aptitude au moulage. Autrement dit, il s'agit d'une matière particulièrement polyvalente , qui rehausse en outre magnifiquement le design intérieur de ce concept-car électrique par la richesse de son coloris. »Les matériaux et méthodologies utilisés pour le concept EV4 préfigurent des solutions que Kia compte mettre en œuvre à grande échelle à l'avenir.La marque Kia intègre des matériaux durables dans ses produits depuis 2014. La tradition a débuté par l'utilisation de bioplastique et de fibre de canne à sucre à bord du Soul EV 2014.En mars 2023, lors du lancement du SUV électrique EV9 porte-étendard de la marque, Kia a renouvelé son engagement à minimiser son impact environnemental dans la production de ses véhicules en introduisant 10 éléments durables incontournables sur l'ensemble de ses nouveaux modèles de série.