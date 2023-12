Le retrofit GPL permet aux véhicules thermiques anciens de devenir Crit'Air 1

Tout savoir sur lequi permet aux véhicules thermiques (essence et diesel) anciens de devenir Crit'Air 1 et d'échapper ainsi aux restrictions, actuelles et futures, de circulation dans les(ZFE).La loi prévoit la possibilité de convertir les véhicules à motorisation thermique (essence et diesel) à l»hybridation GPL (gaz de pétrole liquéfié).Ce processus permet de réduire les émissions polluantes des véhicules thermiques (essence et diesel) et de les rendre éligibles à la vignette Crit»Air 1, le sésame permettant de circuler dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE).L»est pratiquée depuis des années.Par contre, l»est longtemps apparue impossible pour de nombreux techniciens, laissant les automobilistes rouler au diesel sans aucune solution pour mettre un véhicule ancien en conformité avec les Zones à Faibles Émissions (ZFE).Chaque véhicule qui subit une conversion fait l»objet d»une réception à titre isolé, qui atteste qu»il est conforme aux règles d»homologation en vigueur.Comme n»importe quel véhicule roulant au GPL, le véhicule transformé devient éligible à la vignette Crit»Air 1, et ce, quelle que soit la date de la première mise en circulation du véhicule, assure Iphigénie Kameni, PDG de Retrogaz.La possibilité de convertir une voiture thermique (essence et diesel) à l'hybridation GPL apparaît comme une solution à la fois vertueuse, abordable et efficace pour éviter la mise au rebut de véhicules thermiques en parfait état de fonctionnement et ainsi préserver la mobilité de millions d»usagers, tout en favorisant le verdissement du parc automobile Les avantages à rouler au GPL sont nombreux et le coût du carburant GPL est peu élevé.Rouler au GPL, c»est sûr. Depuis l»année 2000, tous les véhicules GPL sont obligatoirement équipés d»une soupape de sécurité, qui permet d»éviter une surpression du gaz en cas de fortes températures.Tous les véhicules thermiques, essence ou diesel, quel que soit leur modèle et leur âge, peuvent techniquement bénéficier d»une conversion à l»hybride GPL.La procédure de conversion s'adresse aux automobilistes dont le véhicule thermique (essence ou diesel) est en parfait état de fonctionnement et ne mérite pas d'être mis à la casse.La procédure de conversion s'adresse aux propriétaires d»un véhicule essence ou diesel qui n»a (ou n»aura bientôt) plus le droit de circuler dans une Zone à Faibles Émissions (ZFE), et qui n»ont pas les moyens financiers ou l'envie d'acquérir un véhicule Crit'Air 1 neuf ou plus récent.11 grandes métropoles françaises ont à ce jour mis en œuvre une Zone à Faibles Émissions (ZFE), dont la particularité est d»interdire la circulation des véhicules les plus anciens, sur la base de leur classement Crit»Air.D»après le Baromètre des Zones à Faibles Émissions (ZFE) de mars 2022 de l»Institut CSA pour l»association Éco Entretien, plus d»un tiers (36 %) des propriétaires d»un véhicule frappé d»une interdiction de circulation au sein des Zones à Faibles Émissions (ZFE) ne dispose pas "d»un euro" pour changer de voiture et en acquérir une satisfaisant aux exigences environnementales prescrites dans le cadre de la mise en place des Zones à Faibles Émissions (ZFE).Moins coûteuse que l'achat d'un véhicule Crit'Air 1 neuf ou plus récent, la procédure d'hybridation GPL constitue une alternative.Rouler au GPL permet une réduction des émissions de CO2 de l»ordre de 15% par rapport aux voitures essence et une réduction très importante des émissions de particules.Le rétrofit GPL s»adresse également aux automobilistes qui souhaitent faire des économies sur leurs frais de carburants.Le GPL est actuellement le carburant le moins cher en station-service (moins d»un euro par litre), ce qui lui vaut d»être très économique à l»usage, malgré une légère surconsommation par rapport aux carburants fossiles traditionnels.Le double système d»alimentation et les 2 réservoirs qui équipent les véhicules fonctionnant au GPL permet d»effectuer plus de 1 000 km sans passer à la pompe.Trois exemples de retrofit GPL:• Margot possède une Renault Twingo essence de 2006, Crit»Air 3. Elle fait environ 10 000 km/an et a une consommation moyenne de 5,8 litres aux 100 km. Margot va économiser 431 € par an avec le retrofit GPL, soit 39,76%.• Sylvain roule avec une Volkswagen Touran de 2009, diesel, classée Crit»Air 3. Avec 18 000 km parcourus annuellement et une consommation moyenne de 6,8 litres aux 100 km, Sylvain va économiser 455 € avec le retrofit GPL, soit 18,5%.• Alice circule en Renault Mégane , de 2005, essence et Crit»Air 3. Près de 15 000 km annuels et une consommation moyenne de 6,8 litres aux 100 km. Alice va économiser 758 € avec le retrofit GPL, soit 39,75%.La société Rétrogaz propose un kit permettant aux véhicules diesel anciens de rouler au GPL. Et, le système a été validé par l»administration.Le kit de Rétrogaz permet aux propriétaires de véhicules diesel anciens d»obtenir le certificat de qualité de l»air « vignette Crit»Air 1 », essentiel pour accéder aux Zones à Faibles Émissions (ZFE).L»hybridation diesel-GPL, longtemps considérée comme improbable, devient une réalité.L»hybridation diesel-GPL nécessiteL»opération comprend l», souvent à la place de la roue de secours, et lasans interférer avec le système d»origine.Unà l»intérieur du véhicule permet de choisir entre le diesel et le GPL.L»hybridation diesel-GPL de Rétrogaz a été validé par les autorités publiques.Toutefois, chaque véhicule diesel transformé en hybride diesel-GPL doit passer par lespour obtenir l»homologation nécessaire à l»obtention de laRétrogaz dispose de deux ateliers en région parisienne et d»un réseau d»une quinzaine de garagistes indépendants formés sur l»ensemble du territoire.Le coût de l»hybridation diesel-GPL varieen fonction du modèle du véhicule.: 40 millions d'automobilistes