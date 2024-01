Des fibres de déchets d'oliviers utilisées pour créer des pièces automobiles intérieures

Lessont appréciés pour leurs fruits savoureux, utilisés dans le monde entier pour des collations, de l'huile et des tapenades.L'utilisation des branches, des brindilles et des feuilles rejetées lors de la récolte permet deà partir de matériaux durables.Dans le cadre du projet COMPOlive , Ford a lancé une initiative visant à réduire l'impact environnemental de la production automobile enpour créer des pièces automobiles intérieures.Les déchets d'oliviers, tels que les branches, les brindilles et les feuilles rejetées lors de la récolte, sont collectés dans les oliveraies en Andalousie, en Espagne, la région qui produit le plus d'huile d'olive au monde.Les déchets sont transformés en, composés deet deLes ingénieurs de Ford ont réussi à produire des pièces automobiles intérieures en utilisant les déchets d'oliviers.« Pour parvenir à la bonne combinaison, nous avons dû tester différents ratios de matériau de déchet et de polypropylène. Ce fut un défi, mais cela nous a finalement permis de produire un matériau sans compromis en termes de solidité, durabilité et flexibilité » Thomas Baranowski, Expert en injection de moules.Cette initiative présente plusieurs avantages, notamment :- la réduction de la quantité de plastique utilisée dans ces pièces- l'utilisation de ces déchets qui ne nécessitent pas de terres supplémentaires ni de consommation d'eau pour leur culture,- la contribution à un air plus propre en évitant la combustion comme moyen d'élimination des déchets.Le projet COMPOlive s'est déroulé de 2020 à 2023.Les biocomposites développés à base de déchets d'oliviers pourraient potentiellement contribuer à la fabrication de la prochaine génération de véhicules électriques Ford.« Chez Ford, nous sommes toujours à la recherche de moyens de devenir plus durable, et parfois l'inspiration peut provenir de sources inattendues. En utilisant les déchets d'oliviers, nous avons réussi à remplacer une quantité importante de matières premières à base de pétrole dans nos pièces intérieures. » Inga Wehmeyer, chef de projet chez Ford.