Les prolongateurs d'autonomie rendent la mobilité électrique plus accessible à un plus large public

De nombreux automobilistes hésitent à passer à l'électrique en raison de « l'angoisse de l'autonomie ».L'absence d'dans certaines régions alimente les inquiétudes liées à la recharge électrique.Lereprésente une alternative.« Même si l'autonomie moyenne des véhicules électriques atteint environ 500 km, l'absence d'infrastructures de recharge dans certaines régions alimente les inquiétudes des acheteurs », explique Otmar Scharrer, Senior Vice President R&D, Electrified Powertrain Technology chez ZF. « Le prolongateur d'autonomie représente une alternative pertinente aux batteries de grande capacité, souvent coûteuses, et aux véhicules hybrides rechargeables. »Pour répondre à cette problématique, ZF a développé une nouvelle génération de prolongateurs d'autonomie: un générateur thermique couplé à une machine électrique qui recharge la batterie du véhicule électrique lorsque celle-ci est faible. Conçu pour répondre à une demande mondiale croissante, le système s'intègre sur les plateformes électriques existantes.Le principe est simple :. Contrairement aux véhicules hybrides classiques, le moteur fonctionne toujours dans une plage optimale de rendement, ce qui limite la consommation de carburant et réduit les émissions de CO2 La technologie de prolongateurs d'autonomie de ZF franchit une nouvelle étape avec le Range Extender électrique (eRE) et le Range Extender électrique plus (eRE plus), deux solutions modulables et hautement intégrées :- eRE : moteur électrique, onduleur intégré, logiciel dédié et engrenage planétaire.- eRE plus : moteur électrique, onduleur intégré, logiciel dédié, engrenage planétaire et un embrayage intelligent et un différentiel, permettant une double fonction : générateur d'énergie et entraînement secondaire.Les deux systèmes sont disponibles en puissances allant de 70 à 110 kW pour l'eRE et jusqu'à 150 kW pour l'eRE plus. Compatibles avec des architectures 400V ou 800V, ils offrent une grande flexibilité technologique.« Le regain d'intérêt pour cette technologie prouve qu'elle reste une solution d'avenir, notamment pour les plateformes 100 % électriques », ajoute Otmar Scharrer. « Notre approche système et plateforme permet de répondre rapidement aux attentes du marché avec des cycles de développement plus courts. »En comparaison avec les hybrides rechargeables, les prolongateurs d'autonomie présentent- Moindre coût additionnel- Développement plus rapide- Intégration simplifiée sur les plateformes de véhicules électriques à batterie- Chaîne d'approvisionnement optimiséeCette solution attire l'attention des nouveaux entrants sur le marché, comme en Chine, où les « Range Extended Electric Vehicles (REEV) » connaissent une forte croissance, avec des autonomies dépassant les 700 km.Les sites chinois de ZF ont été en première ligne pour développer cette nouvelle génération de prolongateurs d'autonomie. L'intérêt grandit aussi en Europe et en Amérique du Nord, alors que le marché de l'électrique pur n'a pas atteint le niveau anticipé.« Les prolongateurs permettent de concilier les avantages de l'électrique avec la flexibilité des PHEV ou des véhicules thermiques. En optimisant la taille des batteries, ils contribuent aussi à atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 des flottes », conclut Otmar Scharrer.