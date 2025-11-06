Le SUV urbain Seat Arona s'offre de légères retouches intérieures et extérieures

La marque espagnole Seat
apporte quelques retouches intérieures et extérieures au SUV urbain Arona
.
Le Seat Arona
restylé s'appuie sur un design extérieur revu et un intérieur plus raffiné.
Le modèle Seat profite de ce restylage pour embarquer des motorisations TSI conformes à la norme Euro 7.
Le Seat Arona s'est forgé une solide réputation depuis son lancement en 2017, avec plus de 750 000 unités vendues.EXTÉRIEUR
Le Seat Arona restylé affiche un design plus affirmé, avec une face avant revue. Associée à la grille en forme de losange avec une finition mate/polie, la calandre hexagonale renforce le caractère dynamique. Les projecteurs Full LED sont plus fins. La signature lumineuse apporte un aspect plus technique tout en offrant une attitude plus déterminée au véhicule. Les projecteurs Full LED améliorent également la visibilité grâce à une portée et une luminosité accrues. Le langage stylistique du pare-chocs avant renforce le design expressif. Tous les composants techniques tels que les capteurs et les phares antibrouillard sont encadrés dans les zones noires.
À l'arrière, la ligne horizontale supérieure a été prolongée pour renforcer l'impression de largeur. Le lettrage en aluminium foncé ajoute une touche moderne.
L'Arona propose deux options
de couleur de toit contrastées : Noir Minuit et Gris Manhattan.
La version FR se distingue par un logo FR gravé au laser sur le montant B.INTÉRIEUR
L'habitacle gagne en qualité et en connectivité. L'intérieur bénéficie de textiles gaufrés, de matériaux raffinés, d'un ciel de pavillon plus sombre et d'accents subtils et neutres sur les buses d'aération.
Une finition noire donne le ton à un habitacle plus caractéristique. Des sièges en tissu gaufré, des panneaux de porte habillés de textile et des matériaux doux au toucher renforcent la qualité perçue.
Le volant en cuir perforé offre un touché précis et une sensation de contrôle totale.
La version FR bénéficie de sièges baquets de série, ajoutant une touche plus dynamique. Ils offrent des sensations de conduite dynamique.MOTORISATIONS
Sous le capot, le Seat Arona restylé reçoit des motorisations TSI de 95 ch à 150 ch:
1.0 TSI 95 ch moteur 3 cylindres associé à une boîte manuelle à 5 rapports
1.0 TSI 115 ch moteur 3 cylindres associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou DSG à 7 rapports
1.5 TSI 150 ch moteur 4 cylindres avec boîte DSG à 7 rapports
Des versions hybrides légères sont annoncées en 2027.TARIFS
Les tarifs du Seat Arona démarrent à partir de 25 660 euros (1.0 TSI 95 Copa).
1.0 TSI 95 Copa: 25 660 €
1.0 TSI 95 FR: 28 260 €
1.0 TSI 115 DSG Copa: 28 070 €
1.0 TSI 115 DSG FR: 30 670 €
1.5 TSI 150 DSG FR: 33 500 €