Le sport fastback compact électrique Alpine A390 repose sur un système de variation active de couple

L'Alpine A390 est le deuxième modèle électrique de la marque de Dieppe, après l'A290.



Le sport fastback de cinq places Alpine A390 offre une agilité similaire à celle de l'A110 dans une silhouette polyvalente.



Le sport fastback électrique Alpine revendique l'ADN de la marque de Jean Rédélé et la conduite de l'A110.



Une obsession a présidé au développement de l'Alpine A390 électrique: le plaisir de conduite.



Les ingénieurs d'Alpine ont créé un ensemble de trois moteurs électriques (un à l'avant et deux à l'arrière) constituant une transmission intégrale AWD et autorisant le développement du système de répartition active de couple (Alpine Active Torque Vectoring) au service du dynamisme et de l'agilité.



L'A390 a été développée pour procurer des sensations au volant sans recherche des performances pures.



Conçue sur la plateforme électrique du Renault Scenic E-Tech, l'A390 est pensée pour délivrer ses prestations sans s'essouffler dans les conditions les plus exigeantes, lors de montées de cols de montagne ou sur circuit.



L'A390 a pour mission d'élargir la clientèle de la marque, alors que la diffusion de la marque de Dieppe est à ce jour confidentielle.



L'A390 est conçue et fabriquée en France, dans l'usine historique de la marque à Dieppe.



Les moteurs sont fabriqués dans la Manufacture Renault de Cléon, tandis que les batteries hautes performances Verkor emploient des cellules et des modules produits à Dunkerque et sont assemblées à Douai.



DIMENSIONS



L'A390 affiche des dimensions inédites pour une Alpine: 4,615 mètres de long pour 1,885 mètres de large et 1,532 mètres de haut.



DESIGN EXTERIEUR



Sous la forme d'un sport fastback doté d'une certaine personnalité, l'A390 conjugue la sportivité de ses lignes historiques avec une habitabilité pour cinq occupants.



L'A390 affiche des proportions de coupé avec une lunette arrière en forme de visière de casque et des surfaces vitrées contenues.



L'A390 se singularise par la ligne sculptée animant les portes arrière aux poignées intégrées, la lame du capot laissant passer l'air pour canaliser les flux aérodynamiques et le bouclier avant avec des motifs en triangle inspirés des montagnes, intégrant des ouvertures créant des rideaux d'air.



La signature lumineuse est formée à l'avant d'une nuée de triangles illuminés appelée « Cosmic Dust ». Ils s'animent dans une séquence de bienvenue lorsque le conducteur s'approche du véhicule. Une projection du logo Alpine entouré de flocons est dirigée latéralement au niveau du sol. Des fines barres lumineuses semblent fendre l'air comme une lame



À l'arrière, des triangles fragmentés encadrent un logo Alpine rétro-éclairé. Des fines barres lumineuses semblent fendre l'air comme une lame.



AERODYNAMIQUE



L'aérodynamique de l'A390 est soignée, de la spectaculaire lame du capot à la jupe arrière. La forme suit la fonction, avec une chute de pavillon selon un angle de 17°, des “flaps” au niveau des roues arrière, des passages d'air guidé au niveau des roues et un angle de 8° pour le diffuseur. Un spoiler peint en noir intégré à la base de la lunette arrière conclut la liste des éléments aérodynamiques à l'arrière du sport fastback Alpine.



TEINTES EXTERIEURES



Six teintes de caisse sont au programme : Noir Profond, Bleu Abysse, Bleu Alpine Vision, Argent Mercure, Blanc Topaze, Gris tonnerre mat.



Le pavillon peut être peint couleur caisse ou noir en contraste.



Les bas de caisse et passages de roues sont peints en noir brillant.



JANTES



Selon la finition, l'A390 reçoit des jantes au style aérodynamique inspiré des courses d'endurance Cristal diamantées noir brillant en 20 pouces et noir mat Atelier 2025. En 21 pouces, il s'agit d'une réinterprétation du style alpin en étoile de neige Snowflake, avec plusieurs finitions possibles : forgées diamantées noir brillant (GTS) ou forgées noir mat (Atelier 2025).



DESIGN INTERIEUR



L'ambiance intérieure de l'A390 est dédiée à la sportivité.



Le poste de conduite est orienté vers le conducteur, qui trouve face à lui des écrans haute définition de 12,3 et 12. Les commandes physiques de climatisation permettent d'intervenir sur les réglages sans quitter la route des yeux. Le volant sport, chauffant, est gainé de cuir Nappa bleu et comprend un méplat et un point milieu. Il intègre les commandes des modes de conduite, des aides à la conduite, du téléphone, de l'assistant vocal et du mode d'affichage de l'écran d'instrumentation. Deux boutons colorés spécifiques en aluminium, inspirés du monde de la Formule 1, commandent le niveau de régénération (bouton rotatif bleu RCH pour Recharge) jusqu'au mode One Pedal et le boost utilisable pour les dépassements et le launch control (bouton rouge OV pour Overtake). Un commodo spécifique est dédié aux commandes audio.



La console centrale haute intègre les commandes de transmission RND caractéristiques des Alpine, mises en valeur par deux ailes personnalisables.



L'A390 reçoit des sièges sport Alpine Sport Seat à réglages électriques et chauffants, constitués de différents revêtements dont un en microfibre signé Alcantara. Ils reçoivent un logo A fléché dans leur partie supérieure. Les versions hautes de l'A390 sont équipées de sièges baquets en cuir Nappa bleu et gris Alpine Sport Seat by Sabelt qui peuvent recevoir dans leur partie arrière des inserts en carbone sergé ou forgé en option, assortis à des applications sur la planche de bord.



Les matériaux et finitions sont soignés, avec des grilles de haut-parleurs Devialet en aluminium, un ciel de toit en microfibre en option et des possibilités de personnalisation Atelier Alpine (couleur des étriers de freins, sièges, jantes…).



VOLUME DE COFFRE



L'A390 offre un volume de coffre de 532 litres modulable avec en accessoire, un double plancher.



PLATEFORME AMPR MEDIUM



Le cahier des charges des ingénieurs de développement de l'A390 a conduit à une transformation de la plateforme AmpR Medium dans l'optique de proposer une dynamique de premier ordre. Dans une longueur contenue à 4,615 mètres, l'A390 allie des voies élargies pour la stabilité, des triangles de suspension en aluminium forgé et un empattement court de 2,708 mètres au service de l'agilité.



Le centre de gravité bas et la répartition de la masse avec 49 % à l'avant et 51 % à l'arrière sont des données de base pour procurer un comportement équilibré et joueur à l'envi. L'architecture de type skateboard et le moteur avant de taille réduite permettent de compacter la partie frontale. Un berceau spécifique en aluminium accueille les deux moteurs arrière.



La traction intégrale, permise par les trois moteurs, offre à l'A390 une motricité quelles que soient les conditions d'adhérence.



Les réglages du châssis sont pensés pour reproduire au plus près les sensations d'agilité, de légèreté et de stabilité permises par l'A110.



L'A390 reçoit des suspensions dédiées avec butées hydrauliques.



Parmi les choix techniques des ingénieurs de développement d'Alpine, la démultiplication courte de la direction permet des angles au volant limités, au bénéfice de sensations de conduite directes. La sensation au freinage a également fait l'objet d'une attention toute particulière pour donner un dosage facilité quelles que soient les conditions de conduite. L'A390 reçoit des disques de 365 mm avec des étriers à 6 pistons.



PNEUS



Toutes les montes pneumatiques de l'Alpine A390 sont signées Michelin et font l'objet d'un marquage spécifique (A39).



MOTORISATIONS



L'Alpine A390 adopte une architecture originale avec trois moteurs électriques, offrant une traction intégrale avec une typologie proche de l'esprit d'une propulsion : un moteur avant à rotor bobiné et à l'arrière, deux moteurs synchrones à aimants permanents entièrement spécifiques, chacun dédié à une roue. Les derniers moteurs permettent l'action de l'Alpine Active Torque Vectoring.



L'Alpine A390 est proposée en deux versions, correspondant à deux puissances :



- La GT développe un total de 400 ch, accélère en 4,8 secondes de 0 à 100 km/h et atteint une vitesse maximale de 200 km/h.

- La GTS développe un total de 470 ch et jusqu'à 808 Nm de couple maximal, accélère en 3,9 secondes de 0 à 100 km/h et atteint une vitesse maximale de 220 km/h.



ALPINE ACTIVE TORQUE VECTORING



Les deux moteurs électriques arrière offrent un contrôle indépendant de chaque roue, ce qui permet la mise en œuvre de l'Alpine Active Torque Vectoring. Ce système de variation active de couple repose sur une différence d'efforts longitudinaux entre les deux roues du même essieu arrière, en donnant plus de couple à l'extérieur : il en résulte un couple de lacet naturel autour de l'axe vertical du véhicule. Cela permet de rajouter du dynamisme et de l'agilité, gommant partiellement l'inertie liée à la taille et au poids du véhicule électrique de grand gabarit.



Il génère une différentiation de la répartition du couple aux roues arrière en fonction de l'angle au volant, de la vitesse du véhicule, corrigeant l'écart de glissement de la roue droite par rapport à la roue gauche et ajustant le couple aux roues arrière droite et gauche afin de corriger la moindre tendance sous-vireuse ou survireuse du véhicule. Cette différentiation est effective en phase de prise de gaz, en virage et en ligne droite.



L'Alpine Active Torque Vectoring agit de manière ultra-réactive, de l'ordre du millième de seconde.



La clé est la répartition du couple entre les trois moteurs : global avant/arrière, puis arrière gauche/arrière droite. Elle permet de repousser les limites en virages en délivrant une sensation de légèreté, de faire office de différentiel arrière, et d'augmenter la motricité ainsi que la stabilité en ligne droite, en cas d'adhérence dissymétrique. Le système permet d'atteindre à la fois une sportivité de haut niveau, une sécurité “génétique” et une facilité de contrôle. Pour l'information du conducteur, un affichage spécifique dans l'instrumentation et dans la partie Live Data d'Alpine Telemetrics sur l'écran central permet la visualisation des interventions.



Le travail de l'Alpine Active Torque Vectoring est complété par la gestion en amont du couple Alpine Torque Pre-Control pour garantir la motricité avec le couple allant jusqu'à 808 Nm.



Cinq modes de conduite sont à choisir depuis le bouton dédié au volant : Save, Normal, Sport, Perso et un mode Track. Les modes Normal, Sport et Track incluent des réglages d'Alpine Active Torque Vectoring, ESC (Electronic Stability Control) et contrôle de traction différents. Il est possible de désactiver totalement le contrôle électronique de la stabilité ESC via un bouton dédié sur la planche de bord.



EXPERIENCE DE CONDUITE



Les sensations de conduite ont été voulues naturelles et accessibles, avec une grande dosabilité à la pédale, une direction directe avec un excellent ressenti et un freinage sans transition perceptible entre freinage régénératif et par friction.



Une fonction Overtake commandée au volant depuis un bouton physique de couleur rouge (nommé OV) délivre un surcroît de puissance le temps de l'appui, et jusqu'à une durée de 10 secondes. Un temps de recharge de 30 secondes est nécessaire avant de pouvoir l'utiliser de nouveau pleinement. Après 15 secondes, il est possible d'appeler un nouveau boost qui durera 5 secondes. Cette fonction, issue du sport automobile et du monde du gaming, a fait l'objet d'un dépôt de brevet. Lors de la délivrance de ce surcroît d'énergie, l'écran d'instrumentation affiche une animation symbolisant la vitesse et une visualisation de la réserve de temps restant, tandis qu'une animation dynamique apparaît dans l'écran central d'Alpine Telemetrics.



L'A390 propose une fonction launch control. Elle permet d'obtenir la meilleure accélération possible, départ arrêté, et se déclenche avec une procédure très simple : en mode Sport, placer les pieds sur les deux pédales et appuyer sur la commande Overtake au volant, puis relâcher le frein. L'accélération qui en résulte est accompagnée d'un son spécifique.



La puissance de régénération est réglable sur quatre niveaux depuis le volant avec un bouton physique de couleur bleue marqué RCH (pour Recharge). La première position laisse la voiture en roue libre complète, le niveau 1 correspond à un frein moteur proche de celui que l'on trouve dans l'A110, et les niveaux 2 et 3 augmentent progressivement le niveau de freinage régénératif, permettant au conducteur de choisir le mode de régénération adapté à son style de conduite ou aux conditions de roulage. Le niveau 5 correspond au mode One Pedal. La conduite à une pédale va jusqu'à l'arrêt complet en milieu urbain.



En l'absence de bruit moteur perceptible, la mise en œuvre d'un retour sonore, l'Alpine Drive Sound, accompagnant la conduite donne une information directe au conducteur sur la sollicitation de la mécanique en lien avec le couple déployé par chacun des trois moteurs électriques. Deux sonorités Alpine Drive Sound avec des fréquences et avec des intensités différentes ont été créées pour améliorer l'expérience et la réactivité au volant.



La plus intense des deux sonorités, nommée Sport, est plus chargée en basses fréquences pour accompagner les pics de couple et offrir plus de caractère, mais sans chercher à imiter son moteur thermique. La seconde sonorité appelée Daily est plus légère, lissée, pensée pour accompagner la conduite au quotidien. Dans les deux cas, deux niveaux de restitution dans l'habitacle via le système audio sont possibles, et elles peuvent aussi être entièrement coupées. Des sonorités spécifiques accompagnent aussi l'action du launch control et du boost.



Le système d'avertissement acoustique extérieur, ou AVAS (Acoustic Vehicle Alert System), obligatoire jusqu'à 30 km/h pour prévenir les piétons de l'arrivée d'un véhicule électrique, est conçu avec un son Alpine unique ou un son plus neutre, au choix.



PERFORMANCES



La version GT de 470 ch accélère de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.



La version GTS est forte d'une puissance totale de 470 ch et de jusqu'à 824 Nm de couple. De quoi assurer des performances de premier plan avec une accélération de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Une accélération égale à celle de l'Alpine A110 R.



Les deux moteurs électriques arrière permettent de mettre en place l'action de l'Alpine Active Torque Vectoring qui intervient de manière prépondérante dans la dynamique de conduite de l'A390.



BATTERIE



L'Alpine A390 inaugure une batterie de 89 kWh avec une chimie hautes performances made in France (cellules et modules) spécifiquement développée pour Alpine par le spécialiste français Verkor. Le cahier des charges pour le développement de la batterie était exigeant. Il lui fallait garantir une puissance en décharge maximisée pour la traction (jusqu'à 1 200 A en décharge pour pouvoir alimenter les trois moteurs et délivrer leurs 345 kW). Elle devait aussi permettre de reproduire plusieurs fois à la suite ces mêmes prestations, qui restent toujours au même niveau au fur et à mesure que la batterie se vide (jusqu'à 30 % de SOC). Verkor a repensé toute l'architecture de sa batterie 400 V avec un système de refroidissement spécifiquement dimensionné grâce à un débit d'eau plus important et une chimie NMC à haute quantité de nickel et haute densité énergétique.



AUTONOMIE



Grâce à sa batterie offrant une capacité de 89 kWh utiles, l'A390 offre une autonomie sur la base du cycle WLTP jusqu'à 555 km avec des roues de 20 pouces et jusqu'à 520 km avec des roues de 21 pouces. Une pompe à chaleur est incluse permettant d'optimiser la température de l'habitacle et de préserver l'autonomie.



RECHARGE



Le chargeur embarqué de 11 kW (22 kW en option) inclut une fonctionnalité de charge bi-directionnelle compatible V2L avec un adaptateur optionnel pour charger un vélo à assistance électrique, et V2G (vehicle-to-grid) pour réaliser des économies sur sa recharge à domicile grâce au service Mobilize Power.



La recharge rapide DC peut atteindre 190 kW. Cela permet de proposer une recharge en moins de 20 minutes pour récupérer 2 heures de trajet sur autoroute et passer de 15 à 80 % de charge en moins de 25 minutes.



La recharge est facilitée grâce à l'écosystème Mobilize et à un ChargePass. Les données connectées du véhicule sont accessibles à distance sur l'application smartphone My Alpine : localisation, kilométrage, autonomie restante, niveau de charge de la batterie, temps de charge restant.



PLANIFICATEUR D'ITINERAIRE ELECTRIQUE



La navigation GPS Google Maps intègre un planificateur d'itinéraire électrique, qui prend en compte le trajet, le niveau de charge, la température de la batterie, la consommation en temps réel et le préconditionnement automatique de la batterie de traction pour calculer le meilleur trajet en optimisant les étapes de recharge.



COCKPIT



L'écran d'instrumentation de 12,3 pouces derrière le volant et l'écran central vertical d'info-divertissement de 12 pouces orienté vers le conducteur participent à l'atmosphère de l'A390 avec leurs graphismes, interfaces et fonctionnalités développés par Alpine.



Face au conducteur, l'instrumentation se démarque par ses codes graphiques sportifs pour afficher de manière lisible le niveau de puissance délivrée ou de recharge à gauche, et la vitesse à droite, incluant une ligne rouge pour symboliser les limites de vitesses retranscrites par le système de lecture des panneaux. Le niveau de régénération est indiqué en bas de l'écran.



Quatre vues différentes sont proposées :



- Iconique avec un affichage des fonctions powermètre et tachymètre, indiquant puissance et vitesse,

- Navigation laissant la part belle à la cartographie Google Maps,

- ADAS visualisant l'A390 dans son environnement en réalité augmentée avec des animations des clignotants et feux de stop,

- Minimal avec les informations essentielles.



Selon le mode de conduite choisi, l'arrière-plan de l'affichage change de thématique visuelle générale.



L'écran central haute résolution de 12 pouces en format portrait revêt des thèmes graphiques typiques des codes d'Alpine. Le dessin des pictogrammes, les typographies, le fond bleu Alpine contribuent à l'harmonie visuelle entre les deux écrans. Le système Alpine Portal est construit sur la base du système connecté Android Automotive et des Google Automotive Services. Il est continuellement mis à jour à distance grâce à la technologie FOTA (Firmware Over The Air). Il se commande à la manière d'une tablette, avec sa surface tactile ou avec l'assistant vocal intégré. L'écran affiche en permanence la barre de statut dans sa partie haute (heure, température extérieure, réseau, etc.), les raccourcis d'accès aux menus principaux dans sa partie gauche (home, médias, téléphone, applications, réglages de la voiture) et les commandes de climatisation en bas. La page d'accueil est personnalisable au moyen de widgets.



La navigation GPS Google Maps avec planificateur d'itinéraire électrique est de série, ainsi que l'assistant vocal Google Assistant. Plusieurs applications sont accessibles depuis le catalogue Google Play. L'A390 inclut la fourniture d'un accès Internet pour télécharger et utiliser les applications, écouter de la musique et regarder des vidéos. Il est possible de connecter avec ou sans fil un smartphone au système de bord pour y afficher la réplication de son contenu.



ALPINE TELEMETRICS



La fonction Alpine Telemetrics permet d'accéder à trois grandes catégories de services autour de l'A390 : Live Data, Coaching, Challenges. Elle inclut des explications concernant le fonctionnement de l'Alpine Active Torque Vectoring.



PRODUCTION



L'Alpine A390 est assemblée à la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé dans l'usine historique d'Alpine. Le site a été transformé pour accueillir la fabrication du véhicule électrique Alpine A390. La chaîne de fabrication a été modernisée, les flux logistiques ont été revus.



L'A390 bénéficie de l'écosystème Ampere pour les véhicules électriques.



Les moteurs sont tous trois fabriqués dans la manufacture Ampere de Cléon.



Les batteries hautes performances Verkor emploient des modules produits à Dunkerque et sont assemblées à la Manufacture Ampere Electricity de Douai.



Les autres batteries sont assemblées à Douai avec des cellules produites en Europe.



Le châssis est fabriqué sur le site Renault du Mans.



PRIX



La version GT de l'Alpine A390 est proposée à partir de 67 500 euros et la version GTS à partir de 78 000 euros.



FINITIONS



L'Alpine A390 GT développe 400 ch. Elle est équipée de 3 moteurs, un moteur avant à rotor bobiné et deux moteurs arrière synchrones à aimants permanents pour chacune des roues. La transmission intégrale et l'Alpine Active Torque Vectoring (AATV) optimisent la répartition du couple entre les roues pour une expérience de conduite optimale.



Son design extérieur se distingue par une carrosserie de type sport fastback intégrant une signature lumineuse LED Alpine, des phares Matrix adaptatifs et des jantes alliage diamantées 20 pouces montées de pneus Michelin Sport EV. A l'intérieur, l'habitacle marie Alcantara et cuir Nappa, des sièges sport Alpine avec Alcantara perforés et chauffants avec réglages électriques, un volant inspiré de la F1 et une ambiance lumineuse personnalisable.



Le confort est renforcé par une climatisation bi-zone, un système audio premium haute-fidélité Devialet 13 haut-parleurs, une interface digitale connectée avec écran de 12 pouces incluant Alpine Portal avec Google intégré et 10GB de data sur les services connectés et les applications incluses par mois pendant 5 ans, ainsi que de nombreuses aides à la conduite (régulateur adaptatif, maintien de voie, freinage d'urgence automatique, caméra 360°, six airbags, détecteur de fatigue).



Le véhicule est doté en série d'une pompe à chaleur et d'un chargeur bidirectionnel 11 kW, avec une option 22 kW pour des recharges accélérées. La recharge rapide DC peut atteindre 190 kW pour un 15% à 80% en moins de 25 minutes.



L'Alpine A390 GTS est équipée de la transmission intégrale de série avec trois moteurs cumulant une puissance de 470 ch et jusqu'à 824 Nm de couple, pour un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et une vitesse maximale de 220 km/h.



Son design extérieur se distingue par des jantes en aluminium forgées de 21 pouces « Snowflake » en finition noir Brillant, équipées de pneus Michelin Pilot Sport 4S spécifiques. Elle bénéficie également d'étriers de frein avant monobloc à 6 pistons peints Rouge Racing.



A l'intérieur, la version GTS est dotée de sièges avant sport Alpine par Sabelt en cuir Nappa bi-ton chauffants, massants et à réglages électriques.



Le système audio Devialet XtremeSound, avec 13 haut-parleurs et mode Space, développe un son encore immersif pour profiter pleinement des différents styles de musique sur la route.



Le pack Driving (assistance active à la conduite avec centrage dans la voie et parking mains-libres) facilite la conduite au quotidien.



La version GTS inclut le système Alpine Telemetrics Expert. Ce coach personnel développé par les ingénieurs Alpine, guide les conducteurs pour exploiter pleinement les performances et l'agilité du véhicule.



EQUIPEMENTS DE SERIE



A390 GT



DESIGN D'EXTERIEUR



Lame de capot avec passages d'air inspirée du motorsport

Monogramme Alpine à l'avant (Chrome satin pour GT, chrome noir pour GTS)

Feux avant adaptatifs avec technologie LED Matrix Vision

Feux diurne LED avec signature lumineuse ALPINE (à l'avant et à l'arrière)

Bouclier avant, jupes latérales, diffuseur sport

Becquet de coffre integré

Vitres et lunette arrière surteintées

Emblème Alpine sur les ailes avant (chrome satin pour GT, chrome noir pour GTS)

Modèle et version sur hayon (chrome sur GT, chrome noir sur GTS)

Antenne "requin"



JANTES ET PNEUMATIQUES



Jantes en alliage 20 pouces CRISTAL diamantées Noir brillant avec pneus Michelin Sport EV avec marquage A39 et centre de roue avec logo Alpine sur fond noir avec anneau chrome

Indicateur en temps réel de la pression des pneumatiques

Kit anti-crevaison



ETRIERS



Etriers de freins avant monobloc à 6 pistons avec marquage Alpine – anodisé



DESIGN INTERIEUR



Harmonie intérieure bi-ton combinant Alcantara et cuir Nappa en bleu profond et gris evée avec doubles surpiqures

Console centrale bi-ton avec surpiqûres grises et accoudoir en cuir Nappa S S

Ciel de toit noir en tissu

Centre de volant avec logo Alpine sur fond Noir



CONFORT



Climatisation automatique bi-zone avec fonction de purification d'air

Badge Alpine d'accès et démarrage mains-libres avec sequence d'acceuil

Verrouillage centralisé

Rétroviseurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement avec projection au sol du logo Alpine

Volant chauffant en cuir Nappa Bleu Profond avec repère central

Lève-vitres avant et arrière électriques à impulsion

Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

Console centrale avec boutons de transmission

Console centrale avec grand rangement, prise 12V, marquage Alpine et accoudoir à ouverture papillon

Sièges Sport Alpine avec Alcantara® perforé, chauffants avec réglages électriques des sièges 6 voies pour conducteur et passager avec mémorisation dans le profil via Alpine Portal, 7 airbags: 2 frontaux, 2 latéraux, 2 rideaux, 1 central avant

Éclairage d'ambiance intérieur multizone avec monogramme Alpine (personnalisable jusqu'à 48 couleurs)

Reconnaissance du conducteur par caméra intégrée au montant du pare-brise avec gestion du profil utilisateur

4 USB-C et 2 prises 12V

Chargeur smartphone à induction

Banquette arrière avec 3 appuie-têtes

Banquette arrière rabattable 60/40

Hayon motorisé

Lunette arrière dégivrante



MULTIMEDIA



Interface entièrement numérique avec 4 modes de vue (écran 12 pouces)

Alpine Portal 12 pouces avec système Google intégré

Pack services connectés avec data Internet 10GB par mois (inclus pendant 5 ans)

Système audio haute-fidelité Devialet avec 13 haut-parleurs

Système audio XtremeSound Devialet avec 13 haut-parleurs et Réplication smartphone Android Auto / Apple CarPlay sans fil

Notice d'utilisation digitale embarquée dans le système multimédia du véhicule



SECURITE ET CONDUITE



Feux & Essuie-glaces automatiques avec capteur de pluie

Commutation automatique des feux de route/ croisement

Chassis sport Alpine avec butée hydraulique de suspensions

Alpine Active Torque Vectoring avec 3 moteurs électriques et transmission intégrale

Modes de conduite avec sélecteur "Drive modes" au volant

Bouton RCH sur le volant pour le freinage régénératif jusqu'au mode “ONE PEDAL”

Système de contrôle électronique de la trajectoire ajustable

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent

Alerte de distance de sécurité

Aide au freinage d'urgence

Assistant de maintien dans la voie

Avertisseur d'angle mort avec intervention

Alerte de sortie sécurisée des occupants

Système de surveillance de l'attention du conducteur

Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

Freinage automatique d'urgence

Système de surveillance de l'attention du conducteur avec arrêt d'urgence (disponible à partir de 2026)

Avertisseur de présence de piétons en marche arrière

Avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière

Aide au parking avant, arrière et latéral (12 capteurs ultrasons)

Caméra à 360° avec moniteur de vision panoramique

Système d'appel d'urgence

Désactivation de l'Airbag passager

Système d'attache Isofix aux places latérales arrières

Frein de parking électrique avec fonction auto-hold

Alerte oubli ceinture

Avertisseur sonore piétons



SPECIFIQUE ELECTRIQUE



Batterie 89kwh avec garantie 8 ans ou 160 000 km

Pompe à chaleur

Chargeur AC 11kw triphasé compatible charge bidirectionnelle

Fonction V2L (Vehicle to Load) - Mobilize Power to object

Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 triphasé, 5 mètres)



A390 GTS en plus d'A390 GT



DESIGN D'EXTERIEUR



JANTES ET PNEUMATIQUES



Jantes forgées 21 pouces Snowflake diamantées Noir brillant avec pneus haute performance Michelin Pilot Sport 4S avec marquage A39 et centre de roue avec logo Alpine sur fond noir avec anneau noir



ETRIERS



Etriers de freins avant monobloc à 6 pistons avec marquage Alpine - Rouge Racing



DESIGN INTERIEUR



Ciel de toit noir en Alcantara



CONFORT



Sièges Sport Alpine par Sabel en cuir Nappa véritable bi-ton, chauffants et massants, avec réglages électriques des sièges 8 voies pour conducteur et passager avec mémorisation dans le profil via Alpine Portal, 6 airbags: 2 frontaux, 2 latéraux, 2 rideaux



MULTIMEDIA



Système audio XtremeSound Devialet avec 13 haut-parleurs et mode Space pour un son encore plus immersif

Alpine Telemetrics Expert



SECURITE ET CONDUITE



Pack Driving (assistance active à la conduite et parking mains-libres)

Liens vidéos



Alpine A390 GTS (Statique)

Alpine A390 GTS (Dynamique)

Alpine A390 GTS (Son)



Photos: Copyright Alpine Design