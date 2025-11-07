Le crossover urbain Kia Stonic restylé affiche une identité stylistique affirmée

Le crossover urbain Kia Stonic
restylé s'offre un design affirmé, des technologies avancées, une connectivité avancée est des motorisations optimisées.
Le Stonic
a été repensé pour répondre spécifiquement aux besoins variés des clients européens.
Le modèle allie l'habitabilité et la praticité attendues d'un crossover du segment B, tout en s'avérant plus accessible que la plupart des véhicules du segment C.
La commercialisation du Stonic restylé interviendra dans le courant du mois de novembre 2025.Une nouvelle identité stylistique affirmée
Le crossover urbain du segment B adopte la philosophie de design « Opposites United » / (L'alliance des contraires) de Kia
et se transforme en un crossover au design plus expressif doublé d'un caractère ludique.
L'édition 2025 du Stonic présente les mêmes dimensions que son prédécesseur, si ce n'est sa longueur qui gagne 25 millimètres suite au remodelage des boucliers avant et arrière.
La face avant bénéficie de plusieurs évolutions. Elle adopte la signature lumineuse « Star Map » / (Constellation) de la marque coréenne tout en se dotant d'une calandre inférieure plus proéminente et structurée et d'ailes avant reprofilées.
La partie arrière hérite d'un nouveau hayon, de feux arrière à la signature lumineuse distinctive, et d'un bouclier au design revu.De nouvelles motorisations en pleine transition énergétique
Le Stonic est disponible, au choix, avec un bloc thermique essence 1.0 T-GDI de 100 ch ou une motorisation hybride
légère 1.0 T-GDI de 115 ch. Les deux groupes propulseurs suralimentés peuvent être couplés à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports.Un intérieur reposant sur un double affichage panoramique
L'intérieur réinventé est inspiré des modèles Kia de la catégorie supérieure. L'une de ses principales nouveautés réside dans le double affichage panoramique. Les deux écrans haute résolution de 12,3 pouces combinent le système d'infodivertissement et les informations relatives à la conduite.
Un affichage tactile multifonction remplace la console de commande de chauffage et de climatisation traditionnelle par une interface permettant au conducteur de naviguer facilement entre les réglages de confort et les menus d'infodivertissement.
L'habitacle hérite d'un nouveau volant, à deux ou trois branches selon les versions, d'un pommeau de levier de vitesses et d'une console centrale redessinés, et d'une planche de bord au design modernisé.
Le crossover du segment B de Kia bénéficie de nouvelles fonctionnalités intérieures, telles que des ports de charge rapide USB-C, un chargeur à induction pour smartphone et un éclairage d'ambiance.Une connectivité pensée pour la génération du numérique
Équipé de Kia Connect, le Stonic offre des services basés sur le cloud et des diagnostics embarqués en temps réel. Les conducteurs
peuvent surveiller, contrôler et interagir avec leur véhicule à distance via l'application Kia. La clé numérique, disponible en option sur GT-Line, permet au conducteur de déverrouiller et de démarrer son véhicule à l'aide de son smartphone ou de sa montre intelligente.Une sécurité avancée
Le Stonic rehausse la barre en termes de sécurité avec son pack de systèmes avancés d'aide à la conduite
(ADAS). À l'aide de capteurs radar implantés dans le bouclier arrière, le système anticollision avec détection des angles morts (BCA) surveille les angles morts pour éviter toute collision lors des changements de voie. Le système d'avertissement de sortie de véhicule (SEW) informe les occupants, avant qu'ils n'ouvrent les portes, que d'autres usagers de la route sont en approche depuis l'arrière du véhicule.
En faisant appel à une caméra frontale et à des capteurs radar, le système de freinage d'urgence autonome (FCA 1.5) détecte les dangers potentiels en amont pour éviter les collisions ou en réduire la gravité.
Le régulateur de vitesse adaptatif, couplé au système de navigation, s'appuie sur les données GPS pour ajuster automatiquement la vitesse du véhicule à l'approche des virages.
L'assistant à la conduite sur autoroute (HDA) aide le conducteur à maintenir une distance de sécurité avec le véhicule qui précède et à ajuster latéralement la position de la voiture
.
L'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA) permet au conducteur de se maintenir au centre de sa voie.Prix
Le crossover urbain Kia Stonic restylé démarre à partir de 23 290 euros
(1.0 T-GDI 100 Motion).Les tarifs du Kia Stonic :
1.0 T-GDI 100 Motion: 23 290 €
1.0 T-GDI 100 Active: 25 290 €
1.0 T-GDI 100 DCT7 Active: 26 790 €
1.0 T-GDI MHEV 115 Motion: 24 490 €
1.0 T-GDI MHEV 115 Active: 26 290 €
1.0 T-GDI MHEV 115 GT-Line: 29 090 €
1.0 T-GDI MHEV 115 DCT7 Motion: 27 690 €
1.0 T-GDI MHEV 115 DCT7 GT-Line: 30 490 €Finitions
La gamme du Stonic restylé propose 3 niveaux de finition, Motion, Active et GT-Line.
La finition d'accès, dénommée Motion
, propose une dotation de série complète axée sur la sécurité et l'essentiel du confort, incluant une aide au maintien dans la file (LKA), la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, une caméra de recul, des radars
de parking avant et arrière, le régulateur de vitesse, des feux de jours à LED et un combiné d'instrumentation digital « Supervision »
L'intérieur est habillé d'une sellerie en tissu noir.
Cette finition est disponible avec le 1.0 T-GDI 100, ou le 1.0 T-GDI MHEV 115, associé à une boîte manuelle.
La finition intermédiaire Active
enrichit la finition Motion avec des apports de confort et de style : des jantes alliage 16 pouces, des projecteurs Full LED et feux arrière à LED, des rails de toit finition aluminium satiné, des vitres arrière sur-teintées, des rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables, une climatisation automatique, des lève-vitres à impulsion côté conducteur, un capteur de pluie ou encore le désembuage automatique du pare-brise.
Cette finition est disponible avec une boîte manuelle 6 rapports ou une boîte automatique à double embrayage DCT7.
La finition GT Line
confère au Stonic une allure plus sportive avec des boucliers avant et arrière spécifiques, des jantes alliage 17 pouces, des rétroviseurs noirs brillants, une sellerie spécifique GT Line et un pédalier finition métal, tout en proposant un combiné d'instrumentation 12,3 pouces, un système audio et infodivertissement 12,3 pouces et des équipements
de sécurité et d'aide à la conduite améliorés comme le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA) et la détection de trafic arrière avec fonction de freinage (RCCA).
Elle est proposée uniquement avec le 1.0 T-GDI MHEV 115 ch, en boîte manuelle ou automatique à double embrayage DCT7 et peut recevoir des options
de personnalisation, telles que les peintures métallisés, nacrées ou encore le pack DriveWise (Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, système de freinage d'urgence autonome avec détection des voitures
/ piétons / cyclistes avec fonction croisement (FCA 1.5), assistance active à la conduite sur autoroute).Caractéristiques techniques:Dimensions (mm)
Extérieur
Longueur : 4 165
Largeur hors rétroviseurs : 1 760
Hauteur (avec barres de toit) : 1 520
Empattement : 2 580
Porte-à-faux avant : 855
Porte-à-faux arrière : 730
Garde au sol : 165 (15 pouces /16 pouces) 183 (17 pouces)
Intérieur
Hauteur sous pavillon 1ère rangée : 996
Hauteur sous pavillon 2ème rangée : 975
Longueur aux jambes 1ère rangée : 1 070
Longueur aux jambes 2ème rangée : 850
Largeur aux épaules 1ère rangée : 1 375
Largeur aux épaules 2ème rangée : 1 355
Largeur aux hanches 1ère rangée : 1 344
Largeur aux hanches 2ème rangée : 1 330Capacité de chargement maximum (litres)
Derrière 2ème rangée (VDA) Avec kit anticrevaison : 352
Derrière 2ème rangée (VDA) Avec roue de secours temporaire : 332
Avec sièges arrière rabattus Avec kit anticrevaison : 1 155
Avec sièges arrière rabattus Avec roue de secours temporaire : 1 135
Contenance en carburant (litres)
Capacité du réservoir de carburant : 45Motorisations
(Emissions de CO2
WLTP en cours d'homologation)Essence 100 ch
Version boîte manuelle :
Moteur 3 cylindres essence suralimenté à injection directe (T-GDI) 1.0 litre
Boîte manuelle à 6 rapports
Roues avant motrices
Puissance maxi : 100 ch entre 4 500 et 6 000 tr/min
Couple maxi : 172 Nm entre 1 500 et 4 000 tr/min
Vitesse maximale: 179 km/h
Accélération 0-100 km/h: 11 s
Version boîte automatique :
Moteur 3 cylindres essence suralimenté à injection directe (T-GDI) 1.0 litre
Transmission automatique à double embrayage à 7 rapports (DCT-7)
Roues avant motrices
Puissance maxi : 100 ch à 6 000 tr/min
Couple maxi : 172 Nm entre 1 500 et 4 000 tr/min
Vitesse maximale: 179 km/h
Accélération 0-100 km/h: 12,1 sHybride légère 115 ch (MHEV)
Version boîte manuelle :
Moteur 3 cylindres essence suralimenté à injection directe (T-GDI) 1.0 litre
Boîte manuelle à 6 rapports
Roues avant motrices
Puissance maxi : 115 ch à 6 000 tr/min
Couple maxi : 172 Nm entre 1 500 et 4 000 tr/min
Vitesse maximale: 182 km/h
Accélération 0-100 km/h: 10.7 s
Version boîte automatique :
Moteur 3 cylindres essence suralimenté à injection directe (T-GDI) 1.0 litre
Transmission automatique à double embrayage à 7 rapports (DCT-7)
Roues avant motrices
Puissance maxi : 115 ch à 6 000 tr/min
Couple maxi : 200 Nm entre 2 000 et 3 000 tr/min
Vitesse maximale: 182 km/h
Accélération 0-100 km/h: 10.8 s