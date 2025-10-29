Le SUV électrique à transmission intégrale Jeep Compass 375 ch 98 kW affiche jusqu'à 650 km d'autonomie WLTP

Pensée pour incarner les valeurs fondamentales de la marque américaine Jeep (capacité de franchissement, robustesse et identité visuelle marquée), la Jeep Compass combine une grande polyvalence à des technologies évoluées.



Conçu pour les escapades hors des sentiers battus, le modèle Compass est adapté à un usage quotidien.



Le modèle Compass repose sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, spécifiquement conçue pour l'électrification des segments C et D.



La Jeep Compass propose un large éventail de motorisations: une version hybride de 145 chevaux, une version hybride rechargeable de 195 chevaux, et trois variantes électriques allant de 213 chevaux (traction avant) à 375 chevaux (transmission intégrale), avec jusqu'à 650 km d'autonomie.



Le SUV du segment C de Jeep a conquis plus de 2,5 millions de clients à travers le monde depuis son lancement en 2006. C'est le modèle le plus diffusé de la marque américaine de véhicules tout-terrain.



Les SUV du segment C représentent près d'un quart des ventes automobiles en Europe.



Le véhicule Jeep est produit en Italie, sur le site de Melfi.



DESIGN



La Jeep Compass électrique affiche l'esthétique emblématique de Jeep, à travers un design qui conjugue l'héritage de la marque américaine avec des spécifications contemporaines.



Fidèle à son ADN, elle arbore une calandre à sept fentes, des arches de roues trapézoïdales et des protections robustes.



Conçue pour la sécurité et la fonctionnalité, la Jeep Compass intègre un bouclier teinté dans la masse et des pare-chocs renforcés.



APTITUDES TOUT-TERRAIN



Développé par les ingénieurs Jeep à Turin et aux États-Unis, la Jeep Compass électrique marie les aptitudes tout-terrain chères à la marque américaine à une facilité d'utilisation au quotidien. Taillée pour l'aventure en pleine nature autant que pour les environnements urbains, la Jeep Compass électrique propose une grande polyvalence.



La Jeep Compass électrique affiche des performances off-road solides, y compris en version traction avant, avec une garde au sol de 200 mm, un angle d'attaque de 20°, un angle ventral de 15° et un angle de fuite de 26°. La capacité de passage à gué atteint 470 mm.



Les versions à transmission intégrale vont plus loin avec des angles améliorés (27° à l'avant, 16° au centre, 31° à l'arrière), une garde au sol relevée et une aptitude renforcée au franchissement de gués. Le contrôle de la descente est de série sur les versions 4x4.



Le système Selec-Terrain, de série sur toutes les versions, garantit une motricité optimale dans des conditions exigeantes.



La protection à 360 degrés est adaptée à la conduite en ville comme en off-road. Pour renforcer sa résistance, le radar avant a été repositionné afin d'éviter les dommages dans les environnements contraints.



COMPORTEMENT



Les suspensions, incluant ressorts, amortisseurs et barre antiroulis spécifiques, assurent un juste équilibre entre confort et dynamisme.



DIMENSIONS



La Jeep Compass électrique optimise son habitabilité tout en conservant un gabarit compact (4,55 mètres de long, 1,9 mètre de large, 1,7 mètre de haut pour un empattement de 2,8 mètres).



VOLUME DE CHARGEMENT



Le SUV électrique Jeep offre un espace de rangement avant de 34 litres et un coffre atteignant 550 litres. La banquette arrière fractionnable 40/20/40 permet d'adapter l'espace à tous les usages, entre passagers et chargement.



TECHNOLOGIE CONNECTEE



La Jeep Compass électrique propose une expérience connectée complète. Le système d'infodivertissement comprend un écran d'instrumentation de 10 pouces et une interface multimédia de 16 pouces, avec des services connectés assurant des mises à jour OTA (over-the-air) pendant le cycle de vie du véhicule.



AIDES A LA CONDUITE



La conduite semi-autonome Drive Assist de niveau 2 est de série sur toute la gamme. Des fonctionnalités telles que l'affichage tête haute, le changement de voie semi-automatique ou encore les phares à LED Matrix sont proposés.



PROPULSION ELECTRIQUE



Les versions électriques à deux roues motrices sont capables de conjuguer sobriété et franchissement.



La Compass électrique de 213 chevaux (traction avant) développe un couple maximal de 345 Nm.



La variante électrique de 375 ch à transmission intégrale repose sur un moteur électrique arrière délivrant à 67 chevaux (49 kW) de puissance et jusqu'à 232 Nm de couple. Associé à un réducteur arrière au rapport de 14:1, il permet d'atteindre un couple de 3 100 Nm aux roues arrière, garantissant une traction optimale dans les conditions les plus extrêmes en terrain difficile, notamment sur des pentes de 20 %.



Grâce à cette motorisation arrière spécifique, le Compass propose des performances tout-terrain dignes de la tradition Jeep, avec une motricité renforcée dans les situations les plus complexes.



BATTERIE



L'architecture STLA Medium permet d'implanter des batteries de capacité importantes: 73 kWh pour la version standard et 98 kWh pour la version Long Range.



CONSOMMATION ÉLECTRIQUE



La Compass électrique de 213 chevaux (batterie de 73 kWh) affiche une consommation mixte WLTP de 17,5 kWh aux 100 km.



Les valeurs réelles de consommation d'énergie électrique peuvent être très différentes et varier en fonction des conditions d'utilisation et de divers facteurs tels que : les options, la fréquence de recharge électrique par kilomètre parcouru, la température ambiante, le style de conduite, la vitesse, le poids total, l'utilisation de certains équipements (climatisation, chauffage, radio, navigation, feux, etc.), le type et l'état des pneus, l'état de la route, les conditions climatiques extérieures, etc...



CONSOMMATION ÉLECTRIQUE



La Compass électrique de 213 chevaux (batterie de 73 kWh) affiche une consommation mixte WLTP de 17,5 kWh aux 100 km.



Les valeurs réelles de consommation d'énergie électrique peuvent être très différentes et varier en fonction des conditions d'utilisation et de divers facteurs tels que : les options, la fréquence de recharge électrique par kilomètre parcouru, la température ambiante, le style de conduite, la vitesse, le poids total, l'utilisation de certains équipements (climatisation, chauffage, radio, navigation, feux, etc.), le type et l'état des pneus, l'état de la route, les conditions climatiques extérieures, etc...



AUTONOMIE



La Compass électrique de 213 chevaux (batterie de 73 kWh) affiche jusqu'à 500 km d'autonomie WLTP combinée.



L'autonomie peut atteindre 650 km pour la version électrique Long Range dotée d'une batterie de 98 kWh.



Les valeurs réelles d'autonomie peuvent être très différentes et varier en fonction des conditions d'utilisation et de divers facteurs tels que : les options, la fréquence de recharge électrique par kilomètre parcouru, la température ambiante, le style de conduite, la vitesse, le poids total, l'utilisation de certains équipements (climatisation, chauffage, radio, navigation, feux, etc.), le type et l'état des pneus, l'état de la route, les conditions climatiques extérieures, etc.



RECHARGE



La Compass électrique de 213 chevaux (batterie de 73 kWh) dispose de série d'un chargeur embarqué de 11 kW.



En courant alternatif, le chargeur embarqué peut aller jusqu'à 22 kW sur les finitions supérieures.



La recharge a été optimisée. En courant continu, la Jeep Compass accepte une puissance de 160 kW. Le temps de charge estimé de 20 % à 80 % sur une station de charge rapide de 160 kW (courant continu) et mesuré dans des conditions de température et de fonctionnement optimales atteint moins de 35 minutes.



La carte Free2move Charge facilite la recharge partout et à tout moment, en donnant aux clients de Jeep l'accès à l'un des plus grands réseaux de recharge publics d'Europe avec plus de 1 000 000 points de recharge.



AERODYNAMIQUE



La Jeep Compass électrique bénéficie d'une efficacité aérodynamique améliorée. Le coefficient de traînée (Cx) a été amélioré de 10 %, atteignant une valeur de 0,29, grâce à l'introduction de plusieurs éléments : volets d'air actifs directement intégrés dans le pare-chocs avant, conduits d'air sur les roues avant et arrière, arêtes vives à l'arrière et conception totalement plate du soubassement.



PRIX



La Jeep Compass Electrique démarre à partir de 43 890 euros (157 kW 73 kWh 4x2 Altitude).



Les prix de la Jeep Compass Electrique:



157 kW 73 kWh 4x2 Altitude 43 890 €

157 kW 73 kWh 4x2 First Edition 46 490 €



GARANTIE



La Jeep Compass est garantie 2 ans kilométrage illimité.



La batterie de traction est couverte par une garantie de 8 ans ou 160 000 km.



OPTIONS



Pack Drive Assist Plus: 1 750 € (Régulateur de vitesse adaptatif prédictif, Alerte de circulation arrière, Surveillance active des angles morts, Changement de voie semi-automatique, Affichage tête-haute)



Pack Premium Altitude: 1 950 € (Toit ouvrant électrique en verre, Eclairage d'ambiance multicolore LED, Système audio premium Focal avec subwoofer)



Pack Confort: 950 € (Sellerie TEP/Tissu, Sièges avant chauffants, Volant chauffant, Pare-brise chauffant, Tapis de sol caoutchouc)



Pack Tech: 1550 € (Caméra 360°, Hayon motorisé mains-libres, Capteurs de stationnement latéraux, Surveillance des angles morts, Chargeur de téléphone sans-fil, Projecteurs antibrouillards avant LED)



Pack Premium: 1700 € (Bas de caisse Gloss Black, Sellerie TEP, Sièges avant électriques, ventilés et massants, Système audio premium Focal avec subwoofer)



Pack Caméra 360°: 500 € (Caméra 360°, Capteurs de stationnement latéraux, Surveillance des angles morts)



EQUIPEMENTS DE SERIE



ALTITUDE



DESIGN EXTÉRIEUR



• Jantes alliage 19 pouces

• Phares à LED

• Feux de route/feux de croisement automatiques

• Rétroviseurs rabattables électriquement

• Lampes de courtoisie dans les rétroviseurs extérieurs



INTÉRIEUR ET INFODIVERTISSEMENT



• Navigation

• Sièges en tissu avec réglage lombaire à 2 positions

• Éclairage d'ambiance monochrome

• Climatisation automatique bi-zone

• Apple Carplay et Android Auto sans fil

• Instrumentation numérique 10,1 pouces et écran d'infodivertissement 16 pouces



SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE



• Assistance à la conduite semi-autonome Drive Assist

• Système Selec-Terrain avec 4 modes de conduite

• Système d'ouverture et de démarrage sans clé Enter-N-Go

• Régulateur de vitesse adaptatif

• Capteur de stationnement avant et arrière avec caméra de recul



SOLUTIONS DE RECHARGE



• Chargeur embarqué de 11 kW

• Câble mode 3



FIRST EDITION

En plus d'ALTITUDE



DESIGN EXTÉRIEUR



• Jantes alliage 20 pouces

• Projecteurs Matrix LED

• Phares antibrouillard avant

• Calandre éclairée à 7 fentes

• Vitres et lunette arrière surteintées

• Bas de caisse teintés dans la masse (protection à 360°)



INTÉRIEUR ET INFODIVERTISSEMENT



• Chargeur sans fil

• Hayon électrique mains libres

• Sellerie mixte tissu/TEP noir/gris

• Sièges avant et volant chauffants

• Rétroviseur intérieur photochromique

• Éclairage d'ambiance avec personnalisation des couleurs



SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE



• Alarme

• Pare-brise chauffant



SOLUTIONS DE RECHARGE



• Chargeur embarqué 11 kW

• Câbles de recharge Mode 2 et Mode 3