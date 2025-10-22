La Nissan Leaf électrique revendique une autonomie jusqu'à 622 km

La Nissan Leaf électrique de troisième génération ouvre un nouveau chapitre de l'électrification chez Nissan avec un design de crossover aérodynamique affûté.



Depuis son lancement en 2010, la Nissan Leaf s'est écoulée à près de 700 000 exemplaires à travers le monde, entrant dans l'histoire comme le premier véhicule compact électrique grand public au monde.



Quinze ans après, le modèle qui a lancé la mobilité électrique grand public lève les principaux freins à l'adoption du véhicule électrique et s'insère naturellement dans l'écosystème électrique.



La Leaf affiche une autonomie maximale jusqu'à 622 km et une vitesse de charge accélérée permettant de récupérer jusqu'à 417 km d'autonomie en 30 minutes dans les conditions les plus favorables.



Les premières livraisons du crossover électrique Nissan sur le marché français interviendront à partir du printemps 2026.



LIGNES FLUIDES



La Nisan Leaf affiche une présence affirmée sur la route avec des lignes fluides et une allure racée.



Les feux arrière sont à signature holographique 3D.



Sept teintes extérieures sont proposées.



SILHOUETTE AERODYNAMIQUE



La Leaf affiche une silhouette aérodynamique et un caractère affirmé. Avec un Cx de 0,25, son profil affûté optimise les flux d'air pour améliorer l'autonomie. Poignées de portes affleurantes, ligne de toit fluide, soubassements carénés, jantes alliage au style aérodynamique et surfaces sculptées composent une silhouette moderne et fluide.



DIMENSIONS COMPACTES



Malgré un gabarit compact (Longueur 4 350 mm / Largeur 1 810 mm / Hauteur 1 550 mm), la Leaf offre un habitacle pensé le quotidien d'une famille moderne, que ce soit pour les trajets scolaires, les déplacements professionnels ou les vacances.



VOLUME DE CHARGEMENT



Grâce à une architecture de coffre spécifique, la Leaf offre un volume de chargement de 437 litres (norme VDA). L'accès est facilité par un hayon électrique (à partir de la finition Advance). Certaines finitions proposent des barres de toit compatibles avec des barres transversales accessoires (à partir de la finition Advance).



ENVIRONNEMENT INTERIEUR ERGONOMIQUE



L'intérieur offre un environnement ergonomique, des lignes épurées, une bonne visibilité et un éclairage d'ambiance qui contribue au confort à bord. Les habillages intérieurs se déclinent en noir ou blanc, avec des touches de violet.



MOTORISATIONS



La Leaf de nouvelle génération propose deux configurations de motorisation:



130 kW de puissance maximale avec un couple maximal de 345 Nm



160 kW de puissance maximale avec un couple maximal de 355 Nm



PERFORMANCES



La Leaf 130 kW (1789 kg) accélère de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes avec une vitesse maximale de 160 km/h



La Leaf 160 kW (1937 kg) accélère de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes avec une vitesse maximale de 160 km/h



BATTERIES



La Leaf de nouvelle génération propose deux configurations de batterie:



- Standard: Capacité utile 52 kWh Autonomie WLTP Jusqu'à 440 km (Sous réserve d'homologation finale). Soit une autonomie sur autoroute à 130 km/h estimée à 224 km en partant avec une batterie chargée à 100%.

- Étendue: Capacité utile 75 kWh Autonomie WLTP Jusqu'à 622 km (soit jusqu'à 330 km à 130 km/h et jusqu'à 430 km à 110 km/h sur autoroute en partant avec une batterie chargée à 100%)



CONSOMMATION



La Leaf affiche une consommation d'énergie de 13,8 kWh aux 100 km.



RECHARGE



La Leaf est équipée d'un chargeur AC de 7,4kW (chargeur de 11 kW en option).



RECHARGE RAPIDE



Le système de gestion thermique de la batterie permet une recharge rapide et homogène quelles que soient les conditions climatiques. Il fonctionne de concert avec le planificateur d'itinéraire intégré via Google Maps, qui prépare automatiquement la batterie à la température optimale à l'approche d'une borne rapide, optimisant ainsi la vitesse de la recharge.



Compatible avec la recharge rapide en courant continu jusqu'à 150 kW (Puissance maximale charge rapide D): batterie 52 kWh 105 kW / batterie 75 kWh 150 kW), la Leaf peut récupérer jusqu'à 417 km d'autonomie en 30 minutes (Type de recharge DC CCS 2) avec une batterie 75 kWh (recharge de 20% à 80%). Sur autoroute, elle offre plus de 330 km d'autonomie à une vitesse de 130 km/h, soit 190 km avec une batterie maintenue entre 20 et 80% de capacité entre deux recharges.



FONCTION VEHICLE-TO-LOAD (V2L)



Grâce à la fonction Vehicle-to-Load (V2L), la Leaf est en mesure d'alimenter des appareils électriques externes (éclairages, réchaud, bouilloire, etc.) lors d'activités en plein air. À l'aide d'un adaptateur (disponible en accessoire), il est possible de bénéficier d'une puissance allant jusqu'à 3,6 kW.



TECHNOLOGIE VEHICLE-TO-GRID (V2G)



Compatible avec la technologie Vehicle-to-Grid (V2G), la Nissan Leaf pourra à l'avenir restituer l'énergie stockée vers le réseau électrique lorsque la technologie Vehicle-to-Grid (V2G) sera disponible.



PLATEFORME MODULAIRE CMF-EV



La Leaf repose sur la plateforme modulaire CMF-EV partagée avec la Nissan Ariya et le Renault Scenic.



COMPORTEMENT



Le crossover compact Nissan repose sur un train avant MacPherson et un essieu arrière multibras.



La plateforme a été conçue pour garantir un comportement rassurant, tandis que le confort de suspension contribue à des trajets confortables.



TECHNOLOGIES EMBARQUEES



Les technologies embarquées comprennent :



ProPilot Assist avec Navi-link : anticipe les virages et adapte la vitesse aux limitations de vitesse pour la conduite sur autoroute



e-Pedal Step (conduite fluide à une seule pédale) avec récupération d'énergie ajustable, pilotée par palettes ou automatiquement via le système Intelligent Distance Control qui permet d'ajuster la régénération en fonction de la circulation



Vue panoramique 3D à 8 caméras, avec visualisation en temps réel de l'environnement proche pour les manœuvres complexes



Vue « Invisible hood » (capot invisible) et vue de face grand angle pour une meilleure visibilité aux intersections en milieu urbain



ASSISTANCES A LA CONDUITE



La Leaf est équipée d'un ensemble de dispositifs de sécurité et d'assistance à la conduite, conçus pour une conduite sereine en toutes circonstances: régulateur de vitesse intelligent, maintien de voie, système de surveillance du conducteur, freinage d'urgence intelligent, intervention en angle mort, alerte de trafic arrière, assistance au maintien dans la voie, etc.



FONCTIONNALITES



À l'intérieur, deux écrans de 14,3 pouces (tableau de bord et écran central) forment un cockpit entièrement numérique, tandis que l'application de connectivité (NissanConnect Services) permet d'accéder à distance aux contrôles de batterie, à la préparation de la climatisation et à la planification des trajets.



La Leaf met à disposition un éventail de fonctionnalités:



Google built-in : navigation via Google Maps avec planificateur d'itinéraire embarqué et planification automatisée des trajets de recharge, commandes vocales avec Google Assistant pour un contrôle mains libres de la navigation, des médias et de la climatisation, et accès au Play Store pour les applications et le streaming sur les deux écrans 14,3 pouces



Commande vocale mains libres pour la navigation, la climatisation ou les médias, avec synchronisation des applis et services personnels



L'application de connectivité (NissanConnect Services) donne accès à distance à la recharge, au pré-conditionnement de l'habitacle et à la planification de trajets



Système audio Bose Personal Plus avec haut-parleur intégré dans l'appuie-tête conducteur, pour les annonces de navigation ou les appels, sans interrompre la musique pour les passagers



MISES A JOUR REGULIERES « OVER-THE-AIR »



Avec des mises à jour régulières « over-the-air » et un identifiant unique Nissan ID entre le système d'infodivertissement du véhicule et les plateformes mobiles, la Leaf est prête pour l'avenir à sa sortie d'usine.



PRODUITE A SUNDERLAND AU ROYAUME-UNI



Conçue au Global Design Studio de Nissan à Atsugi, au Japon, la Leaf de troisième génération est assemblée à Sunderland, au Royaume-Uni. L'usine Nissan s'appuie sur une chaîne d'approvisionnement de batteries localisée.



PRIX



La Nissan Leaf est proposée à partir de 36 000 euros.



Liens vidéos:



Nissan Leaf 2026 (Extérieur)

Nissan Leaf 2026 (Intérieur)

Nissan Leaf 2026 (Dynamique)