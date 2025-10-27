Le Toyota bZ4X électrique propose trois groupes motopropulseurs

Lancé en 2023, comme fer de lance des modèles électriques à batterie de Toyota
, le Toyota bZ4X
bénéficie d'une première évolution.
Les optimisations techniques apportées augmentent les performances
du bZ4X
et l'expérience de conduite.
Le bZ4X électrique reçoit des motorisations plus performantes et efficientes, une batterie offrant une plus grande autonomie et un chargeur rapide.
Le SUV électrique Toyota
profite d'eAxles (intégrant le moteur, l'onduleur et l'ensemble boîte-pont) optimisés en matière de puissance, de couple et d'efficience.
Le bZ4X électrique est conçu comme un authentique SUV, disponible avec une transmission intégrale qui offre une efficacité accrue et de véritables capacités sur mauvaises routes.
Toyota propose le Battery Care Program qui étend d'une année supplémentaire la garantie de la batterie jusqu'à 10 ans ou un million de kilomètres, sous réserve d'un contrôle annuel de l'état de la batterie haute tension.
Depuis son lancement en 2023 le Toyota bZ4X figure dans le top 3 européen des ventes de sa catégorie.Un design extérieur très légèrement retravaillé
Le design extérieur du Toyota bZ4X a été optimisé.
La face avant de la voiture
présente un style plus élancé avec un aérodynamisme amélioré.
Le style de la partie avant met en valeur le dessin caractéristique en tête de marteau et introduit une fine ligne lumineuse entre les deux blocs optiques.
L'aérodynamisme a été amélioré par des jantes aérodynamiques et un travail approfondi sur des éléments de carrosserie.
La surface carénée du soubassement a été augmentée. Et sur les versions dépourvues de spoiler arrière, le bord supérieur du becquet a été surélevé de 5 mm et la garniture a été rapprochée de la lunette arrière.
Les feux de route ont été extraits des blocs optiques pour se positionner juste sous la pointe du capot.
Les feux de jour sont reliés par un fin trait lumineux central lorsque les feux de croisement et de route sont allumés.
L'avant paraît plus fin avec la signature lumineuse qui s'étend sur toute la largeur de la voiture.
La partie inférieure du pare-chocs a été élargie.
Les pieds des rétroviseurs extérieurs sont alignés sur la ceinture de caisse, soulignant la ligne de caractère qui se dessine le long du véhicule.
Les passages de roue arborent une finition noir laqué.Un toit panoramique
L'habitacle offre une sensation d'ouverture vers l'extérieur grâce à la suppression du renfort central du toit panoramique. Ce résultat est rendu possible grâce à l'utilisation d'acier à très haute résistance et au renforcement des points de fixation du toit.Un design intérieur repensé
L'intérieur a été repensé avec un tableau de bord intégrant un écran multimédia de 14 pouces.
La planche de bord ultra-fine contribue à offrir un sentiment de plus d'espace
.
La console centrale facilite l'utilisation des appareils numériques.Des optimisations apportées à la carrosserie
Grâce aux optimisations apportées à la carrosserie et au réglage de la suspension, le bZ4X bénéficie de niveaux de bruit et de vibrations plus faibles, ainsi que d'un confort et d'un comportement routier améliorés.Le choix entre deux batteries haute tension
La gamme Toyota bZ4X électrique
s'agrandit avec l'introduction de deux choix de batterie : 57,7 kWh ou 73,1 kWh (capacité brute).
La batterie de 57,7 kWh est exclusivement disponible sur le bZ4X à traction.
L'unité de 73,1 kWh est disponible sur les versions à traction et à transmission intégrale. L'autonomie maximale en cycle mixte WLTP du bZ4X à traction doté d'une 73,1 kWh est de 569 km (selon la finition).
La configuration des composants de la batterie permet d'intégrer 26 cellules par module sans augmenter l'encombrement global de la batterie. La batterie haute capacité accueille 104 cellules.
Le système de refroidissement par eau de la batterie utilise le réfrigérant de la climatisation du véhicule électrique
pour réduire la température de la batterie lorsque cela est nécessaire. Le refroidisseur fonctionne depuis la surface inférieure de la batterie, assurant un refroidissement uniforme de chaque cellule.
La fonction de réchauffement de la batterie assure un chauffage uniforme de toutes les cellules, avec un fonctionnement constant même à très basse température, contribuant à réduire le temps de charge. Le système utilise un échangeur de chaleur eau-eau situé entre les circuits de refroidissement haute et basse température.
Le conducteur peut activer le pré-conditionnement manuellement via le système multimédia du véhicule électrique, ou il peut se déclencher automatiquement lorsque le bZ4X se dirige vers une borne de recharge rapide programmée dans le système de navigation. Il peut également être programmé à l'avance pour démarrer à une heure précise.Les autonomies
- Autonomie Confort (batterie 57,7 kWh et 167 ch/123 kW traction): 444 km (Design)
- Grande Autonomie (batterie 73,1 kWh et 224 ch/165 kW traction): 569 km (Design)
- Performance AWD (batterie 73,1 kWh et 343 ch/252 kW transmission intégrale): 516 km (Design)Une puissance accrue
Les eAxles de Toyota, qui intègrent le moteur, l'onduleur et l'ensemble boîte-pont, ont été optimisés. Ils utilisent des semi-conducteurs en carbure de silicium (SIC), qui contribuent à fournir une puissance plus élevée, faisant du bZ4X l'un des modèles Toyota les plus puissants disponibles en Europe, en dehors de la gamme GR de voitures
sportives.Trois groupes motopropulseurs disponibles
La puissance maximale de l'eAxle avant est de 167 kW, avec un couple de 268,6 Nm.
La puissance et le couple de l'eAxle arrière atteignent 87 kW et 169,8 Nm.
Le bZ4X propose trois groupes motopropulseurs :
- Autonomie Confort (batterie 57,7 kWh et 167 ch/123 kW traction)
- Grande Autonomie (batterie 73,1 kWh et 224 ch/165 kW traction)
- Performance AWD (batterie 73,1 kWh et 343 ch/252 kW transmission intégrale)
Les pertes d'énergie au sein du groupe motopropulseur électrique ont été réduites grâce à une série de mesures, notamment l'adoption d'un train d'engrenages à trois axes avec un rapport de démultiplication optimisé pour le mécanisme de réduction et permettant une augmentation du régime moteur.
Des modifications ont été apportées aux systèmes de refroidissement et de lubrification des eAxles, réduisant les pertes et contribuant à la diminution de la taille et du poids de l'ensemble. Parmi les innovations techniques, signalons également l'adoption de semi-conducteurs en carbure de silicium (SIC).
La puissance a augmenté et la stabilité a été améliorée grâce à l'ajustement du rapport de démultiplication, ainsi qu'à l'optimisation du refroidissement et de la lubrification. Le « super-polissage » des dents de la transmission permet un fonctionnement plus silencieux et une réduction des pertes d'énergie.
Le rotor et le stator du moteur électrique ont été conçus pour offrir des performances optimales à haute vitesse et à plein régime. Le diamètre intérieur du rotor a été augmenté, ce qui a permis un gain de poids, et l'utilisation d'un refroidisseur d'huile à eau optimise la consommation
d'énergie.Les performances
- Autonomie Confort (batterie 57,7 kWh et 167 ch/123 kW traction): 140 km/h, 0-100 km/h: 8,6 secondes, poids: 1 845 kg
- Grande Autonomie (batterie 73,1 kWh et 224 ch/165 kW traction): 160 km/h, 0-100 km/h: 7,4 secondes, poids: 1 925 kg
- Performance AWD (batterie 73,1 kWh et 343 ch/252 kW transmission intégrale): 160 km/h, 0-100 km/h: 5,1 secondes, poids: 2 020 kgUn comportement routier optimisé
Des améliorations ont été apportées au châssis, à la direction et à la suspension améliorant le confort et le comportement routier. La rigidité globale a été accrue grâce à des modifications apportées au berceau avant et à l'ajout d'un adhésif amortissant au plancher. La direction, les amortisseurs et les ressorts ont été optimisés, contribuant ainsi à un confort de conduite, une stabilité et un contrôle accrus à vitesse élevée.Une ergonomie centrée sur le conducteur
Le combiné d'instruments numérique est positionné au-dessus du volant, réduisant ainsi les mouvements oculaires nécessaires pour lire les informations, conformément au concept « mains sur le volant, yeux sur la route ».
Le bZ4X est équipé de palettes derrière le volant qui permettent au conducteur de régler facilement le niveau de freinage régénératif.Une puissance de charge maximale DC à 150 kW
Un chargeur embarqué AC de 22 kW est en série à partir de la finition Lounge, ce qui réduit le temps de charge en courant alternatif AC.
La puissance de charge maximale DC est inchangée à 150 kW.Les mesures d'optimisation des performances de charge en courant continu DC permettent de réduire les temps de charge lorsque le climat est froid.
Grâce aux améliorations apportées au système de charge, à la batterie et au système de pré-conditionnement, des performances de charge élevées peuvent être réalisées sur une plage de températures et de conditions plus larges.
Les temps de charge de 10 à 100 % sur une prise domestique (8A):
- Autonomie Confort (batterie 57,7 kWh et 167 ch/123 kW traction): 32 heures
- Grande Autonomie (batterie 73,1 kWh et 224 ch/165 kW traction): 42 heures
- Performance AWD (batterie 73,1 kWh et 343 ch/252 kW transmission intégrale): 42 heures
Les temps de charge de 10 à 100 % sur une borne de recharge triphasée:
- Autonomie Confort (batterie 57,7 kWh et 167 ch/123 kW traction): 5 heures 30 (11 kW)
- Grande Autonomie (batterie 73,1 kWh et 224 ch/165 kW traction): 7 heures (11 kW) / 3 heures 30 (22 kW)
- Performance AWD (batterie 73,1 kWh et 343 ch/252 kW transmission intégrale): 7 heures (11 kW) / 3 heures 30 (22 kW)
Les temps de charge de 10 à 100 % sur une borne de charge rapide (150 kW):
- Autonomie Confort (batterie 57,7 kWh et 167 ch/123 kW traction): 30 minutes
- Grande Autonomie (batterie 73,1 kWh et 224 ch/165 kW traction): 30 minutes
- Performance AWD (batterie 73,1 kWh et 343 ch/252 kW transmission intégrale): 30 minutesUn système de navigation adapté aux véhicules électriques
Le système de navigation, spécifique aux véhicules électriques, sélectionne automatiquement un itinéraire avec des bornes de recharge recommandées et pratiques, en tenant compte de l'état de charge de la batterie et de l'autonomie restante. Le Battery Care Program
La confiance de Toyota dans la qualité de la batterie haute tension se reflète dans l'engagement qu'elle conserve au moins 70 % de sa capacité jusqu'à ce que le véhicule atteigne 10 ans d'âge, couverte par la garantie d'origine du véhicule jusqu'à 8 ans d'âge du véhicule ou 160 000 kilomètres, et avec le Battery Care Program jusqu'à ce que le véhicule atteigne 10 ans d'âge ou 1 million de kilomètres. Le Battery Care Program est activé par un contrôle annuel de l'état du véhicule électrique.
Une capacité de remorquage de 1 500 kg
La capacité de remorquage du bZ4X à transmission intégrale est doublée à 1 500
kg (750 kg en traction) avec une vitesse maximum 105 km/h pendant le remorquage. Les finitions
Le bZ4X est proposé en quatre finitions : Design et Design Business, Lounge et Collection.
Le Toyota bZ4X d'entrée de gamme Design Autonomie Confort reçoit une dotation d'équipements
de série en hausse : clé digitale, système multimédia 14 pouces, double chargeur à induction, éclairage d'ambiance personnalisable et interactif à 64 couleurs, palettes au volant avec quatre niveaux de régénération, purificateur d'air Nanoe.
Le bZ4X Lounge étrenne en série un système audio JBL Premium à 9 haut-parleurs.
La finition Collection s'enrichit d'un toit panoramique, d'une carrosserie biton et de jantes 20 pouces.Les prix
Le Toyota bZ4X démarre à partir de 40 900 euros (123 kW 57,7 kWh Standard Design).Les tarifs du Toyota bZ4X:
123 kW 57,7 kWh Standard Design: 40 900 €
165 kW 73,1 kWh Grande Autonomie Design: 44 900 €
165 kW 73,1 kWh Grande Autonomie Lounge: 48 900 €
165 kW 73,1 kWh Grande Autonomie Collection: 51 900 €
252 kW 73,1 kWh Performance AWD Design: 47 400 €
252 kW 73,1 kWh Performance AWD Lounge: 51 400 €
252 kW 73,1 kWh Performance AWD Collection: 54 400 €Les équipements de série
Les principaux équipements de série du Toyota bZ4X:DESIGN
Standard (57,7 kWh) Grande Autonomie ou Performance AWD (73,1 kWh)
LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Antenne de toit type requin
• Becquet arrière
• Carrosserie monoton
• Feux avant, arrière, clignotants et antibrouillard à LED
• Jantes en alliage 18 pouces
• Passages de roues noir laqué
• Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
• Rails de toit longitudinaux
• Vitres et lunette arrière surteintées
SÉCURITÉ ET CONDUITE
• Aide à la sortie sécurisée (SEA)
• Avertisseur d'angles morts (BSM)
• Caméra de recul
• Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
• Radars
de stationnement avant et arrière anticollision (ICS)
• Toyota Safety Sense:
- Alerte de franchissement de ligne (LTA)
- Assistant visuel de conduite (DMC)
- Lecture des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse (RSA)
- Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec détection de fortes courbes et allant jusqu'à l'arrêt (ACC)
- Système de feux de route adaptatif (AHS)
- Système de sécurité précollision (PCS)
CONFORT ET AGRÉMENT
• 4 prises USB Type-C (2 à l'avant et 2 à l'arrière)
• 6 haut-parleurs
• Banquette arrière rabattable (60/40)
• Clé digitale
• Climatisation automatique bizone
• Coffre à ouverture et fermeture électriques
• Combiné d'instrumentation 7 pouces
• Double chargeur à induction
• Éclairage d'ambiance intérieur personnalisable et interactif (64 couleurs)
• Palettes au volant avec 4 niveaux de régénération
• Purificateur d'air Nanoe
• Sellerie mixte composée de matière synthétique et tissu
• Services connectés MyToyota
• Siège conducteur à réglage lombaire électrique
• Siège conducteur à réglages électriques 8 positions
• Sièges avant chauffants
• Système d'ouverture/fermeture et démarrage sans clé “Smart Entry & Start”
• Système multimédia Toyota Smart
Connect Plus :
- Écran 14 pouces
- Connectivité Bluetooth, USB, radio FM et DAB (digitale)
- Système de connectivité smartphone sans fil Apple CarPlay et Android Auto
- Services intelligents (compte Ma Toyota) dont navigation connectée avec infotrafic en temps réel, mises à jour cartographiques, assistant vocal “Hey Toyota” et recherche de bornes de recharge et de points d'intérêt (inclus 4 ans)
• Tapis de sol
• Volant chauffant
TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE
• Câble de recharge Mode 3 (Type 2) 32A / 7,5 mètres (pour recharge sur borne de recharge)
• Chargeur embarqué 11 kW
• Planificateur d'itinéraire électrique intégré au système de navigation
• Pompe à chaleur
• Programme “Toyota Expérience”
• Système de préconditionnement de la batterie
ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR GRANDE AUTONOMIE ET PERFORMANCE AWD
• Éclairage d'accueil
• Fonction tout-terrain X-Mode (sur Performance AWD)
• Système d'alarme avec fonction double verrouillage
• Système de vision
360°LOUNGE
Grande Autonomie ou Performance AWD (73,1 kWh)
Principaux équipements en plus de la finition DESIGN :
LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Becquet arrière aérodynamique
• Seuils de porte en aluminium
SÉCURITÉ ET CONDUITE
• Aide active au changement de voie liée à l'activation des feux clignotants (LCA)
• Avertisseur de circulation avant et freinage d'urgence (FCTA)
• Système de stationnement semi-autonome “Toyota Teammate Advanced Park”
CONFORT ET AGRÉMENT
• Buses de lave-glaces dégivrantes
• Chauffage radiant avant
• Pare-brise dégivrant
• Rétroviseur intérieur intelligent
• Rétroviseurs extérieurs à mémoire et inclinables en marche arrière
• Sellerie composée de matière synthétique
• Siège conducteur à mémoire
• Siège passager à réglages électriques 8 positions
• Sièges arrière chauffants
• Sièges avant ventilés
• Système audio JBL Premium à 9 haut-parleurs
TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE
• Chargeur embarqué 22 kWCOLLECTION
Grande Autonomie ou Performance AWD (73,1 kWh)
Principaux équipements en plus de la finition LOUNGE :
LIGNE ET AÉRODYNAMISME
• Carrosserie bi-ton
• Jantes en alliage 20 pouces
• Peinture métallisée ou premium
CONFORT ET AGRÉMENT
• Écrous antivol
• Tapis de coffre
• Tapis de sol composé de matière synthétique
• Toit panoramique