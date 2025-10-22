Le Porsche Macan GTS électrique embarque un moteur haute performance pouvant atteindre 571 ch

Porsche
élargit sa gamme de SUV électrique avec le sportif Macan GTS
. Avec une puissance Overboost pouvant atteindre 571 ch (420 kW), un différentiel arrière à commande électronique et une suspension pneumatique sport avec hauteur de caisse abaissée, le Macan GTS établit de nouvelles références en matière d'agilité et de dynamique de conduite.
Fidèle à la tradition GTS, la cinquième variante du Macan Electric se distingue tant à l'intérieur qu'à l'extérieur par un style distinctif.
GTS : trois lettres qui jouissent d'une réputation particulière parmi les amateurs de Porsche depuis la 904 Carrera GTS de 1963. Pour la première fois, un Macan électrique porte l'acronyme emblématique de Porsche.
Le SUV électriques Porsche offre des performances
d'accélération hors du commun : le 0 à 100 km/h prend 3,8 secondes, atteignant 200 km/h en 13,3 secondes, avec une vitesse maximale limitée à 250 km/h.Moteur électrique arrière
Comme le Macan Turbo, le Macan GTS est équipé du moteur électrique arrière le plus puissant de la gamme. Le groupe motopropulseur mesure 230 millimètres de diamètre, a une longueur active de 210 mm et est équipé d'un onduleur à impulsions à haut rendement en carbure de silicium (SiC) de 900 ampères.
Dans le Macan GTS, le moteur arrière déploie 516 ch (380 kW), augmentant la puissance totale à 571 ch (420 kW) en mode Overboost avec Launch Control, et le couple maximal à 955 Nm. Transmission
Comme pour le Macan Turbo, la transmission, qui présente un rapport de 9,0:1, est spécialement conçue pour supporter le couple d'un modèle hautes performances.Batterie
Le Macan GTS embarque une batterie haute tension de 100 kWh.Autonomie
Le Macan GTS offre une autonomie combinée WLTP pouvant atteindre 586 kilomètres. Recharge
Sur une borne de recharge ultra-rapide de 270 kW, la batterie haute tension de 100 kWh peut être rechargée de 10 à 80 % en 21 minutes.Pack Sport Chrono
Le pack Sport Chrono est installé de série. Il comprend un mode Track Endurance, présent sur le Taycan, qui prépare la voiture
à une conduite haute-performance. Le mode augmente le niveau de refroidissement de la batterie, minimisant ainsi les pertes de puissance causées par l'accumulation de chaleur (également appelées « effet de dégradation »).Suspension pneumatique sport avec réglage spécifique GTS
Le Porsche Macan GTS délivre sa puissance comme une pure voiture de sport, combinant une répartition du poids de 48:52 favorable à l'arrière, un centre de gravité bas et une gestion optimisée de la puissance. Outre le système de transmission intégrale avec gestion électronique à réaction rapide - Porsche Traction Management (ePTM) - le Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) est inclus de série. Le différentiel à commande électronique améliore la traction et l'agilité. Il est positionné directement derrière le moteur arrière afin de contribuer à la répartition du poids de 48:52 en faveur de l'arrière.
Le Porsche Macan GTS présente le centre de gravité le plus bas de la gamme Porsche. Les ingénieurs ont perfectionné la suspension pneumatique sport, qui comprend un contrôle de l'assiette et le Porsche Active Suspension Management (PASM). La hauteur de caisse abaissée de 10 mm et le réglage spécifique des amortisseurs et des barres anti-roulis offrent une agilité et une précision en virage élevées, qui peuvent être améliorées grâce aux roues arrière directionnelles en option.Capacité de remorquage
Le Porsche Macan GTS affiche une capacité de remorquage maximale portée à 2 500
kg.Sonorité
Le caractère émotionnel du Porsche Macan GTS s'exprime aussi par sa sonorité. La fonction Porsche Electric Sport Sound (PESS) offre deux profils sonores spécifiques au GTS, chacun avec un caractère distinct dans les modes « Sport » et « Sport Plus ».Style extérieur
Le Macan GTS se distingue par un style caractéristique. Son apparence est caractérisée par divers détails peints en noir à l'avant, sur les côtés et à l'arrière, qui sont des éléments distinctifs de tous les modèles Porsche GTS. Les phares Matrix
LED teintés et les contours marqués au-dessus des déflecteurs d'air en font partie.
Le pack Sport Design, comprenant entre autres, des jupes avant et arrière, fait partie de la dotation de série. Les inserts, les sideblades, les passages de roue et la lèvre du spoiler arrière adaptatif sont peints en noir.
Les jupes latérales, élargies vers l'arrière, renforcent le caractère affirmé de la voiture. La partie inférieure arrière présente un design distinctif avec des garnitures noires et un diffuseur prononcé, tandis que les feux arrière sont teintés pour s'harmoniser avec les phares. Le GTS est équipé de jantes en alliage Macan Design de 21 pouces en gris anthracite de série ; des jantes RS Spyder Design de 22 pouces dans la même finition sont disponibles en option et sont personnalisables.
Le Macan GTS est disponible dans 18 couleurs. Porsche Exclusive Manufaktur propose près de 60 teintes supplémentaires via son programme Paint to Sample.Style intérieur
L'habitacle sportif du Macan GTS est doté d'une sellerie Race-Tex étendue avec des éléments en cuir lisse noir. Le Race-Tex est présent sur le volant Sport GT multifonction chauffant, les accoudoirs de la console centrale et des panneaux de porte, ainsi que sur le tableau de bord. Les panneaux centraux des Sièges Sport adaptatifs à 18 positions sont également revêtus de Race-Tex, tandis que les coussins latéraux et les appuie-têtes sont en cuir lisse.
Un pack intérieur GTS en option permet d'harmoniser les couleurs de l'extérieur et de l'intérieur. Les surpiqûres contrastantes sur les sièges, le volant, les panneaux de porte et la partie supérieure du tableau de bord sont réalisées dans la couleur correspondante, tout comme les ceintures de sécurité et le lettrage « GTS » sur les sièges. Le volant est orné d'un badge avec l'inscription « GTS » de couleur assortie. Le pack comprend également un pack intérieur carbone, qui ajoute des inserts en fibre de carbone au volant, au tableau de bord et aux panneaux de porte.
Le thème GTS se poursuit dans le cockpit numérique. La couleur extérieure de la voiture est reflétée dans la visualisation 3D du véhicule sur l'écran central, et le tableau de bord comporte le lettrage « GTS ». De nombreuses fonctions du pack Sport Chrono, telles que le chronométrage des tours, l'enregistrement des données télémétriques et l'analyse des secteurs, sont accessibles via l'application correspondante sur l'écran central.Nouveaux équipements
Le Macan GTS bénéficie également des dernières mises à jour introduites sur toute la gamme Macan. Il s'agit entre autres de la clé numérique Porsche en complément de la clé physique, des fonctions d'aide au stationnement, de l'assistant vocal Voice Pilot amélioré par l'IA et d'une offre élargie de jeux embarqués.Prix
Le Macan GTS est commercialisé en France à partir de 107
500 euros.