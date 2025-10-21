Le SUV compact Kia Sportage restylé bénéficie d'évolutions

Le SUV
compact Kia Sportage
s'offre un restylage.
Avec 7,4 millions d'unités vendues dans le monde depuis son lancement en 1993, le best-seller de Kia
est l'un des modèles phares du marché des SUV du segment C.
Dans sa nouvelle mouture, le Kia Sportage
bénéficie de plusieurs améliorations en matière de design, de technologie et d'agrément.
Le Kia Sportage est proposé sur le marché français en version hybride
uniquement.Design extérieur
Le Kia Sportage restylé adopte la philosophie de design « Opposites United » (L'alliance des contraires) de Kia. Le best-seller de la marque coréenne affiche une allure puissante et un design fluide.
Les boucliers avant et arrière lui confèrent une silhouette robuste, mise en valeur par un éclairage à LED « Star Map » (Constellation) et la calandre « Tiger Nose » (Nez de tigre), emblématique des modèles Kia. Dimensions extérieures
La longueur du modèle évolue, avec une augmentation de 25 mm, portant la longueur à 4,54 m. L'empattement est inchangé à 2,68 m.Design intérieur
L'habitacle offre un vaste espace de vie à l'ensemble des occupants du véhicule.
Le volant arbore un design à deux branches, tandis que le renfort de protection et les ouïes de ventilation dissimulées ajoutent à la sobriété de la finition intérieure. Les garnitures de sièges contribuent à rehausser le confort des occupants.
La finition GT-Line bénéficie d'un intérieur spécifique bi-ton Noir Abysse et Gris Écume en matière synthétique et suédine.
La console centrale arbore un nouveau matériau, au toucher et au fini plus raffiné et facile d'entretien.
Dimensions intérieures
Le Sportage se distingue par son espace
intérieur et la modularité de son aire de chargement, offrant plus d'un mètre de longueur aux jambes aux passagers de la deuxième rangée.Volume de chargement
Le volume de chargement de 587 litres peut être porté à 1 776 litres avec les sièges de la deuxième rangée rabattus. Le plancher de coffre à deux niveaux offre, en une grande flexibilité de chargement.Poste de conduite connecté
Le poste de conduite connecté (ccNC) intègre un double écran panoramique incurvé de 12,3 pouces et un affichage tête haute (HUD) de 10 pouces. Toutes les fonctions et informations sont à portée de main et de vue du conducteur, notamment les systèmes d'aide à la conduite
, les commandes de chauffage et de climatisation, le système d'infodivertissement et les instructions de guidage intersection par intersection.
Les fonctions Apple CarPlay et Android Auto
sans fil optimisent la connectivité et les options
embarquées. Kia Connect et les mises à jour à distance OTA permettent de bénéficier de fonctions et services spécifiques, de vérifier le statut de verrouillage du véhicule et de planifier des itinéraires. Grâce à la plateforme de fonctions à la demande (FOD), le conducteur peut accéder à des jeux d'arcade, à YouTube et à d'autres services de streaming vidéo, et télécharger des thèmes d'affichage pour le système d'infodivertissement du véhicule, tandis que le point d'accès Wi-Fi permet de connecter jusqu'à cinq appareils en 4G LTE.
Le système de navigation connecté calcule l'itinéraire optimal à l'aide des données cartographiques en temps réel et des prévisions de trafic, et se base sur l'historique de navigation pour apprendre les itinéraires préférés du conducteur.
La clé digitale 2.0 offre la possibilité d'accéder au véhicule à l'aide d'appareils connectés, supprimant ainsi le besoin d'utiliser une clé physique. Il est également possible de partager la clé digitale (jusqu'à 15 utilisateurs) et de définir des plages horaires d'utilisation.
Le panneau de commande multifonction dédié au système audio et à la climatisation est situé sous l'écran multimédia.
Le moniteur avec vision
panoramique 360° et 3D (SVM) offre une vue aérienne complète de la périphérie du véhicule.
Un support de recharge par induction est intégré dans le rangement supérieur de la console centrale.Groupe propulseur hybride
Le Sportage embarque un groupe propulseur hybride suralimenté. Disponible en 2 ou 4 roues motrices, le Kia Sportage est animé par un moteur 1.6 l turbo-essence de 180 ch, couplé à un moteur électrique de 65 ch, délivrant un couple combiné maximal de 380 Nm et une puissance combinée de 239 ch.
La transmission permet au moteur de délivrer une puissance supérieure malgré des dimensions inchangées.
Des palettes au volant permettent de réguler le niveau de récupération d'énergie.
Le Kia Sportage hybride permet une charge tractable freinée atteignant 1 510 kgSystèmes d'aide à la conduite
Le Sportage est équipé d'un large éventail de systèmes d'aide à la conduite avancés (ADAS).
Le freinage d'urgence automatique (de série) avec détection des piétions, cyclistes et véhicules fait appel à des capteurs et à une caméra pour surveiller la route en amont et détecter les dangers potentiels, et active automatiquement les freins en cas de risque de collision.
L'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA 2.0) utilise une caméra frontale, des capteurs radar et les données de navigation pour aider le conducteur à conserver une vitesse et une distance de sécurité prédéfinies par rapport au véhicule qui précède dans certaines conditions. Le système peut également intervenir sur la direction lors des changements de voie (lorsque le clignotant est activé) et aider le conducteur à éviter les obstacles.Production
Le Kia Sportage est fabriqué au sein de l'usine Kia de Zilina, en Slovaquie. Le site de production, inauguré en 2006 assure la production de la berline
électrique EV4, du crossover XCeed
et du Sportage. Depuis le lancement de la production, plus de 5 millions de véhicules et plus de 7 millions de moteurs sont sortis des chaînes de production de l'usine. Prix
Le Kia Sportage est disponible à partir de 39 550 euros.Les tarifs du Kia Sportage:
Hybride 239 ch BVA6 4x2 Motion: 39 550 €
Hybride 239 ch BVA6 4x2 Active: 40 550 €
Hybride 239 ch BVA6 4x2 GT-Line: 44 550 €
Hybride 239 ch BVA6 4x2 GT-Line Premium : 48 550 €
Hybride 239 ch BVA6 4x4
Active: 43 050 €
Hybride 239 ch BVA6 4x4 GT-Line: 47 050 €
Hybride 239 ch BVA6 4x4 GT-Line Premium : 51 050 €Les options du Kia Sportage:
Peinture métallisée: 800 €
Peinture nacrée: 900 €
Toit vitré panoramique ouvrant: 1 000 €
Toit bi-ton: 500 €
Pack Techno (Affichage tête haute, Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 avec détection des mains sur le volant HDA 2.0 avec HOD, Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes FCA2, fonction d'intersection et de croisement): 1 200 €Finitions
La gamme du Kia Sportage s'organise autour de quatre finitions : Motion, Active, GT-Line et GT-Line Premium.
Dès la finition d'entrée de gamme Motion
, une large dotation d'équipements
de série est proposée avec notamment des jantes en alliage 17 pouces, des feux de jour avant à LED, une caméra de recul, des radars
de stationnement (avant, arrière), des rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables électriquement, une assistance active à la conduite dans les embouteillages avec aide au maintien dans la file, un système de freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, une assistance active à la conduite sur autoroute avec régulateur adaptatif, un assistant IA, l'ouverture et démarrage sans clé Smart
Key ou encore un écran tactile 12,3 pouces intégrant la connectivité Android Auto et Apple CarPlay sans fil.
La finition Active
complète la dotation d'équipements de série et ajoute des éléments de style et de confort avec une sellerie spécifique, un siège conducteur avec réglage électrique des supports lombaires, des feux arrière à LED, une recharge par induction pour smartphone, une prise 12V dans le coffre ainsi que deux ports USB-C sur les dossiers de sièges avant et le rétroviseur intérieur électrochromatique.
La finition GT-Line
confère un esprit plus sportif au Sportage, avec l'ajout de jantes en alliage 18 pouces, de phares avant LED matriciels, d'une sellerie mixte en matière synthétique et suédine et d'éléments de style tels que des rétroviseurs noir brillant, des vitres et lunettes arrière surteintées ou encore un éclairage d'ambiance personnalisable. Le Sportage se dote également dans cette finition d'un combiné d'instrumentation digital 12,3 pouces, d'un système anticollision avec détection des angles morts (BCA), d'une clé digitale 2.0, d'un hayon électrique à ouverture mains-libres, de sièges avant électriques, d'un volant et de 4 sièges chauffants et d'une climatisation tri-zone.
La finition GT-Line Premium
coiffe la gamme Sportage avec une dotation d'équipements complète intégrant une caméra 360°, une assistance au stationnement à distance, des radars latéraux, une vision des angles morts, un toit ouvrant panoramique, des sièges avant ventilés, un siège conducteur à fonction mémoire et un système audio premium Harman Kardon à 8 haut-parleurs. Le style se veut plus distinctif avec une sellerie bi-ton.