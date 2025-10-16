Le SUV électrique de luxe de taille intermédiaire Cadillac Optiq affiche une allure affirmée

Le Cadillac Optiq
affiche l'esthétique sportive d'un coupé
et la prestance affirmée d'un crossover électrique Cadillac.
Les premières livraisons du SUV
électrique de luxe Cadillac Optiq interviendront en février 2026 en France.
Le SUV Optiq complète la gamme de véhicules électriques
Cadillac disponibles en France, aux côtés des Lyriq et Vistiq.« Optiq est l'un des projets les plus passionnants que j'ai eu le privilège de diriger »,
a déclaré John Cockburn, ingénieur en chef de L'Optiq. « C'est une Cadillac pensée pour les européens ; notre équipe châssis a intégré des pneus spécifiques à L'Europe, des composants de suspension et des freins Brembo, tous réglés avec précision pour offrir des performances optimales sur les routes européennes. Des matériaux intérieurs audacieux, luxueux et durables, associés à un design extérieur raffiné et dynamique, reflètent la précision et l'agilité du véhicule. Cette même exigence se retrouve aussi l'expérience sonore : l'intégration de Dolby Atmos constitue une grande première pour nous, offrant une expérience audio immersive et riche en émotions. »DESIGN EXTERIEUR
Le SUV électrique de taille intermédiaire Cadillac Optiq s'appuie sur les standards de luxe de la marque américaine Cadillac.
Le Cadillac Optiq affiche un design aérodynamique moderne et une allure affirmée.
La forme en V de la calandre exprime la vitesse et les performances du crossover électrique Cadillac.
Les larges roues soulignent le caractère athlétique du véhicule.
Le toit panoramique en verre fixe permet une continuité fluide entre le vitrage et la carrosserie.
La calandre Black Crystal avec motif gravé au laser apporte une touche high-tech discrète.
Le design de la vitre de l'aile arrière repose sur un motif en verre acoustique. Le graphisme, fait écho à l'emblème Mondrian, clin d'œil aux lignes classiques de la marque américaine.AERODYNAMIQUE
Les ingénieurs Cadillac ont travaillé l'aérodynamique du modèle pour lui donner un « coefficient aérodynamique » semblable à celui de nombreuses berlines
.
Pour y parvenir, ils ont eu recours à plusieurs solutions, telles qu'un aileron arrière ventilé, un diffuseur et d'autres éléments sculpturaux.DESIGN INTERIEUR
On retrouve à l'intérieur de l'Optiq des éléments de décor illuminés et des ornements.
L'Optiq embarque des technologies et des fonctionnalités avancées. Les radars
, caméras et capteurs à ultrasons, ainsi que les technologies de sécurité et d'aide à la conduite
, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance à la direction dans les angles morts, le stationnement automatique amélioré et l'alerte de collision avant, offrent un ensemble technologique complet. MATERIAUX DURABLES
La console centrale est ornée de placage en PaperWood, un matériau composé de bois de tulipier et de papier journal recyclé. On distingue les lettres d'imprimerie du journal dans les veines claires du bois, rendant chaque pièce unique.
Le placage PaperWood est complété par le tissu Tide, un polyester doux et durable, tissé à partir de fils recyclés, utilisé pour les accents en tissu à motifs de l'habitacle.SYSTEME D'INFODIVERTISSEMENT
L'Optiq dispose du système d'infodivertissement intégré Google, avec Google Maps et Google Assistant.
Apple CarPlay et Android Auto
permettent une connectivité simple.MOTORISATION
Avec sa transmission intégrale à deux moteurs électriques et sa batterie de 75 kWh, l'Optiq délivre une puissance maximale de 304 ch et un couple de 480 Nm.PERFORMANCES
Le SUV électrique de taille intermédiaire Cadillac Optiq atteint une vitesse maximale de 184 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 6,3 secondes en mode Sport.AUTONOMIE
Une charge complète permet une autonomie WLTP allant jusqu'à 425 km (autonomie estimée par General Motors, basée sur des tests de développement et/ou des projections analytiques conformes à la norme SAE
J1634 révision 2017 – MCT, et susceptible de modifications avant la production. L'autonomie réelle peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la température, le terrain, l'âge de la batterie, la charge du véhicule, la conduite et l'entretien du véhicule.RECHARGE
L'Optiq dispose du système d'infodivertissement intégré Google avec prédiction de l'autonomie, optimisation de la batterie et points de recharge.
La recharge rapide en courant continu permet de gagner 144 km d'autonomie en 15 minutes sur les bornes publiques de recharge rapide DC.VOLUME DE COFFRE
Le Cadillac Optiq offre un volume de coffre de plus de 500
litres.TECHNOLOGIES DE SECURITE ET D'AIDE A LA CONDUITE
La technologie radar, les caméras et les capteurs ultrasoniques améliorent la visibilité, la perception de l'environnement
et fournissent une assistance active dans une variété de situations de conduite quotidienne.
Les technologies de sécurité et d'aide à la conduite de série incluent le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie avec angle mort, le stationnement automatique, et l'alerte de collision avant.
L'Optiq est conçu pour évoluer avec les futures aides à la conduite
Cadillac et sera compatible Super Cruise, permettant l'activation de la technologie de conduite mains libres de Cadillac, prévue pour 2026.MODES DE CONDUITE
L'Optiq propose plusieurs modes de conduite : Tour pour la conduite quotidienne ; Sport pour une conduite plus dynamique ainsi qu'une meilleure maniabilité et réactivité ; Neige/Glace pour maximiser l'adhérence dans des conditions difficiles ; et My Mode pour une expérience personnalisée avec réglage de la réactivité du freinage et de la direction. FONCTION DE FREINAGE CONTROLE PAR LE CONDUCTEUR
La fonction de freinage contrôlé par le conducteur, Regen On Demand, permet de ralentir ou d'arrêter l'Optiq via une palette dédiée et sensible à la pression située sur le volant.CONDUITE A UNE PEDALE
La conduite à une pédale permet de ralentir et d'arrêter le véhicule avec l'accélérateur dans la plupart des conditions de conduite. Le système convertit également l'énergie cinétique générée par le mouvement du véhicule en électricité pour recharger la batterie.FREINAGE
Les freins avant haute performance Brembo (disques avant de 508
mm à étrier fixe et disques arrière de 432 mm à étrier coulissant) assurent un freinage puissant et précis, notamment sur les cols de montagne et les autoroutes.FINITIONS
Le SUV électrique de luxe Cadillac Optiq est proposé en deux finitions : Premium Luxury et Premium Sport.
La finition Premium Luxury propose des jantes alliage de 21 pouces (pneus été 275/40 R21) couleur Pearl Nickel avec inserts aérodynamiques de série, tandis que la Premium Sport est équipée de jantes coloris Dark Android.EQUIPEMENTS
L'Optiq dispose de la technologie d'aide à la conduite Super Cruise, d'un écran LED de 33 pouces de diagonale avec résolution 9K et du système studio AKG à 19 haut-parleurs avec Dolby Atmos. Dolby Atmos est un format sonore qui permet à un système audio de restituer des sources sonores individuelles via des canaux séparés pour une plus grande clarté afin de créer une expérience audio 3D immersive.PRIXLes prix du Cadillac Optiq:
Premium Luxury: 69 500 €
Premium Sport: 69 500 €