Le Mercedes-Benz GLC avec technologie EQ arbore une calandre chromée lumineuse

Pendant de nombreuses années, le GLC a été le modèle le plus populaire de Mercedes Benz, se classant en tête des classements en tant que best-seller de la marque dans le monde entier, comme ce fut le cas une fois de plus au premier semestre 2025.



Le nouveau GLC avec technologie EQ marque un tournant dans le segment des SUV de taille intermédiaire.



Les premières livraisons du Mercedes-Benz GLC électrique interviendront au cours du premier semestre 2026.



DESIGN EXTERIEUR



Le GLC incarne les proportions classiques d'un SUV intermédiaire Mercedes-Benz. C'est la première Mercedes-Benz avec la calandre chromée redessinée. La calandre high-tech illuminée redéfinit le visage de la marque allemande. La silhouette dynamique, avec ses lignes d'épaulement sculpturales et ses passages de roue prononcés, souligne une présence puissante.



DESIGN INTERIEUR



On retrouve à l'intérieur la philosophie de conception de Mercedes?Benz.



L'écran flottant MBUX Hyperscreen crée une expérience spatiale immersive.



L'éclairage d'ambiance actif renforce l'impression futuriste.



L'espace étendu, en particulier à l'arrière, et le toit panoramique donnent à l'intérieur un aspect ouvert.



En option, le toit panoramique Sky Control est disponible avec du verre commutable et un éclairage d'ambiance qui illumine 162 étoiles dans le ciel nocturne.



DIMENSIONS



Le GLC électrique est long de 4 845 mm, large de 1 913 mm et haut de 1 644 mm. Il offre un empattement de 2 972 mm.



Avec un empattement plus long de 84 mm par rapport au GLC à combustion, les passagers du GLC électrique peuvent profiter de 13 mm d'espace en plus pour les jambes et de 46 mm d'espace en plus pour la tête à l'avant, tandis que les passagers arrière bénéficient de 47 mm d'espace en plus pour les jambes et de 17 mm d'espace en plus pour la tête.



ESPACE DE STOCKAGE



Le coffre offre une capacité de 570 litres. Lorsque les sièges arrière sont rabattus, le volume de chargement atteint 1 740 litres. Le coffre avant offre une capacité de charge supplémentaire de 128 litres et peut être ouvert partiellement électriquement via la commande tactile du logo sur le capot.



MOTEUR



Le Mercedes Benz GLC 400 4Matic avec technologie EQ développe une puissance de 489 ch (360 kW).



PERFORMANCES



Le Mercedes Benz GLC 400 4Matic avec technologie EQ de 2 535 kg atteint une vitesse de pointe sur circuit de 210 km/h avec une accélération de 0 à 100 km/h 4,3 secondes.



CAPACITE DE REMORQUAGE



Le GLC 400 4Matic avec technologie EQ peut remorquer jusqu'à 2,4 tonnes freinées, ce qui le rend idéal pour les grandes caravanes, les remorques de bateaux ou les remorques à chevaux. La charge d'attelage de 100 kilogrammes permet de transporter des vélos électriques sur un porte-vélos adapté. La stabilisation de remorque ESP et l'assistance aux manœuvres de remorque facilitent la manipulation de la remorque.



MODE TERRAIN



Le GLC 400 4Matic dispose du Mode terrain comme programme de conduite pour les routes de campagne ou de gravier, en ajustant les caractéristiques de conduite, de direction et de freinage.



« CAPOT TRANSPARENT »



La fonction « capot transparent » permet une vue virtuelle sous l'avant du véhicule en combinant les images de la caméra avant et des caméras des rétroviseurs extérieurs.



MBUX HYPERSCREEN



L'écran MBUX Hyperscreen de 99,3 centimètres (39,1 pouces) est le plus grand écran d'une Mercedes-Benz à ce jour. La haute résolution dispose d'une technologie de rétroéclairage matriciel.



L'écran MBUX Hyperscreen sans séparation crée une expérience de conduite et d'espace holistique. À cela s'ajoutent jusqu'à 11 styles qui peuvent être sélectionnés comme motifs d'arrière-plan. L'utilisation de la couleur dans le combiné d'instruments, les éléments de commande et l'éclairage d'ambiance est coordonnée avec ces motifs émotionnels.



SYSTEME D'INFO-DIVERTISSEMENT MBUX



Le GLC utilise le système d'info-divertissement MBUX de quatrième génération, intégrant l'intelligence artificielle (IA) de Microsoft et de Google. L'assistant virtuel MBUX utilise l'approche dite « Multi Agent », intégrant des outils d'intelligence artificielle fournis par Microsoft et Google. En sélectionnant la meilleure source pour chaque tâche, il utilise des connaissances combinées collectées sur Internet.



TOIT PANORAMIQUE



Le toit panoramique Sky Control est fabriqué en verre de sécurité feuilleté isolant. En option, la surface vitrée peut passer du transparent à l'opaque. La surface est divisée en neuf zones commutables. Il est possible de choisir individuellement la quantité de lumière qui entre.



ECLAIRAGE D'AMBIANCE



La nuit, l'éclairage d'ambiance (en option) crée un effet « waouh » avec 162 étoiles intégrées dans la surface vitrée du toit et qui peuvent être éclairées.



ARCHITECTURE ELECTRIQUE 800 VOLTS



Le GLC électrique dispose d'un système de 800 volts, qui réduit le temps de charge en conjonction avec la nouvelle génération de batteries.



NAVIGATION AVEC INTELLIGENCE ELECTRIQUE



La navigation Mercedes-Benz avec intelligence électrique planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus confortable, y compris les arrêts de recharge à des stations de recharge compatibles, en tenant compte de facteurs tels que la topographie, le tracé de l'itinéraire et les informations météorologiques.



BATTERIE



Le système de batterie du GLC électrique est basé sur une architecture modulaire intégrée et comprend une batterie lithium-ion d'un contenu énergétique utilisable de 94 kWh.



CONSOMMATION



La consommation WLTP du GLC électrique 400 4Matic est de 14.9 kWh/100 km. La consommation d'énergie d'une voiture électrique dépend non seulement de l'utilisation efficace de la source d'énergie par la voiture, mais aussi du style de conduite et d'autres facteurs non techniques.



AUTONOMIE



L'autonomie WLTP de la batterie de 94 kWh atteint jusqu'à 714 kilomètres sur la base de la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure).



RECHARGE



La capacité de charge DC 800V maximum est de 330 kW.



Un convertisseur DC est installé en option. Cela permet de charger sur des stations de charge rapide de 400 volts. Le GLC 400 4MATIC de 489 ch (360 kW) peut recharger jusqu'à 303 kilomètres d'autonomie en dix minutes. Le temps de charge sur une borne rapide DC 800V de 10% à 80% est de 22 minutes. L'autonomie indiquée (WLTP) réalisable après une charge de 10 minutes a été obtenue en utilisant la capacité de charge CC maximale conformément à la norme ISO/SAE 12906, dans les conditions spécifiées dans cette norme.



Le GLC électrique est préparé pour le raccordement au réseau électrique. Lorsqu'il est connecté à une station de charge CC bidirectionnelle compatible, il peut stocker l'énergie solaire et servir de fournisseur d'énergie pour la maison (V2H) ou le réseau électrique (V2G).



SYSTEME DE FREINAGE



Le GLC est équipé d'un système de freinage One-Box qui offre une sensation de pédale de frein stable, que le freinage soit réalisé par récupération d'énergie ou par freinage par friction. Pour chaque processus de freinage, le système calcule la récupération maximale et l'utilisation minimale du frein à friction. Dans plus de 99 % des cas, le GLC électrique génère de l'électricité lors du freinage. La puissance de récupération peut atteindre 300 kW et contribue à l'augmentation de l'autonomie. Quatre niveaux de récupération sont disponibles pour les conducteurs : D moins (niveau de récupération maximal), D (récupération standard), D plus (sans récupération) et D Auto (récupération intelligente).



POMPE A CHALEUR MULTI-SOURCES



La pompe à chaleur multi-sources utilise la chaleur résiduelle de l'unité d'entraînement électrique, de la batterie et de l'air ambiant pour chauffer l'intérieur. Un conditionnement approprié de la batterie permet des performances de charge élevées.



SUSPENSION PNEUMATIQUE



Grâce à la technologie de suspension pneumatique éprouvée de la Mercedes?Benz Classe S, les chocs et les vibrations sont presque entièrement absorbés, ce qui garantit une conduite douce. Le système d'amortissement réglable en continu offre un mélange de confort sur longue distance et d'agilité sportive.



DIRECTION DE L'ESSIEU ARRIERE



Le Pack Technique comprend la suspension pneumatique Airmatic combinée à la direction de l'essieu arrière, qui permet un angle de braquage allant jusqu'à 4,5 degrés dans les deux sens.



SIEGES CERTIFIES AGR



Tous les sièges disponibles du GLC électrique sont certifiés par le label allemand AGR de l'Organisation pour la santé du dos.



VOLANT



Le nouveau volant est conçu pour être plus ergonomique et intuitif à utiliser. Mercedes?Benz a réintroduit le concept de commande avec bascule pour le limiteur et Distronic ainsi que le rouleau pour le contrôle du volume. Les panneaux de commutation capacitifs sont intégrés et offrent des aides tactiles.



ECLAIRAGE DIGITAL LIGHT AVEC TECHNOLOGIE MICRO-LED



Le GLC est doté de la prochaine génération de Digital Light avec la technologie micro-LED. Le champ d'éclairage haute résolution est plus grand qu'auparavant et permet une luminosité accrue pour les projections de feux de croisement et de route. Dans le même temps, la consommation d'énergie du module d'éclairage est inférieure d'environ 50 % à celle de son prédécesseur. Les feux de route de la gamme Ultra ne se contentent plus de briller de manière rigide vers l'avant: il est incorporé dans le feu de virage et pivote dynamiquement avec lui. Grâce à la combinaison des informations de la caméra et des données cartographiques, la lumière de virage réagit plus précisément au parcours de la route.



SYSTEMES AVANCES D'AIDE A LA CONDUITE MB. DRIVE



Le GLC électrique est équipé d'un vaste ensemble de capteurs utilisant jusqu'à dix caméras externes, cinq capteurs radar et douze capteurs à ultrasons pour offrir une assistance à la conduite de premier ordre. Ils sont tous connectés à une unité de contrôle qui fonctionne avec MB. OS et agit comme le cerveau du GLC électrique. Les systèmes MB. Drive utilise l'intelligence artificielle pour traiter de grandes quantités de données brutes provenant des capteurs afin de comprendre la situation du trafic. Grâce à la MBUX Surround Navigation, le conducteur sait toujours ce que la voiture a détecté dans l'environnement.



Selon le pack d'assistance, les systèmes MB. Drive aident le conducteur à coopérer la direction, le freinage et l'accélération. Il se connecte également au monde extérieur via une antenne de toit intégrée, ce qui permet de mettre à niveau les systèmes avec de nouvelles fonctions après l'achat. Tous les systèmes de sécurité active sont de série et peuvent être mis à jour même après l'achat.



PRIX



Les tarifs du GLC électrique démarrent à partir de 71 900 euros (GLC 400 4MATIC Avantgarde Line).



Les prix du Mercedes-Benz GLC avec technologie EQ:



Avantgarde Line: 71? 900 €

Business Line: 73 ?600 €

AMG Line: 76?550 €

Business Line Executive: 81 ?750 €



FINITIONS



Le GLC électrique est proposée en quatre finitions: Avantgarde Line, AMG Line, Business Line et Business Line Executive.



Ligne AVANTGARDE



· Toit panoramique

· Verre acoustique isolant thermique/phonique

· Ensemble miroir

· Vitrage thermo-isolant teinté foncé

· Phares à LED haute performance avec assistance adaptative des feux de route

· Pack de stationnement avec caméra de recul

· Tirefit

· Combiné d'instruments (10,3 pouces), écran multimédia (14 pouces) et insert digital passager (14 pouces)

· Sièges électriques avec soutien lombaire

· Sièges avant chauffants

· Climatisation automatique Thermatic

· USB Pack inclus

· Intégration smartphone

· Recharge sans fil pour les appareils mobiles

· Selfie et caméra vidéo

· etc.



Pack Advanced Plus avec services connectés



· Éclairage d'ambiance

· Rampe d'entrée éclairée

· Toit panoramique Sky Control

· Hyperscreen MBUX

· Ensemble mémoire

· Calandre iconique Mercedes-Benz éclairée avec contour éclairé, étoile lumineuse et grille éclairé

· Digital Extra : MBUX Entertainment 3 ans



Pack Premium avec services connectés



· Energizing Air Control

· Éclairage d'ambiance actif

· Pack Confort Plus, avec recharge sans fil double

· Système de son surround 3D Burmester

· Digital Light



Pack Premium Plus avec services connectés



· Sièges haut de gamme : Sièges climatisés, massage, Pre-Safe Impulse Side, Burmester 4D Surround Sound System

· Motif éclairé dans le toit panoramique

· Digital Light avec projection

· Sièges arrière chauffants

· Hyperscreen MBUX



L'AMG Line est disponible en option. Les caractéristiques extérieures comprennent des jantes en alliage léger de 20 pouces, un pare-chocs avant avec prises d'air et un séparateur chromé ainsi qu'un pare-chocs arrière spécial. Lorsque la porte est ouverte, les conducteurs sont accueillis par une animation de lumière animé au sol avec un motif d'étoiles. L'intérieur des véhicules AMG Line présente des accents sportifs tels qu'un volant sport en cuir avec une méplat et un pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec des patins en caoutchouc noir. Le pack siège sport propose un meilleur maintient et améliore la qualité perçue grâce à un mélange d'Artico et de tissu.



Le pack Sport Black est disponible en complément avec l'AMG Line. Ce pack comprend des éléments de garniture noirs brillants sur les pare-chocs, les jupes latérales et le bas de caisse, une coque noire brillante sur les rétroviseurs extérieurs et des vitres arrière teintées. L'ensemble comprend également des jantes en alliage de 20 pouces.



Le GLC électrique est proposé en deux finitions Business Line:



· Business Line : équipée du Pack Long Range (Pack technique et jusqu'à 715 km d'autonomie), de la peinture métallisée et du Pack Stationnement avec caméra panoramique.

· Business Line Executive : ajoute une touche de sportivité et de confort avec la peinture métallisée, la finition AMG Line, le Pack Sièges Sport AMG Line, le Pack Advanced Plus et le Pack Stationnement avec caméra panoramique.



EQUIPEMENTS DE SERIE



AVANTGARDE LINE



EXTERIEUR



Pare-chocs avant au design dynamique avec protection anti-encastrement design chromée brillante

Calandre avec le motif étoilé Mercedes-Benz en chrome et contour éclairé

Éclairage de proximité avec projection du logo

Éclairage périphérique dans les rétroviseurs extérieurs avec logo Mercedes-Benz

Etoile centrale Mercedes-Benz éclairée

Habillages de longeron dans le ton noir avec inserts décoratifs chromés

Habillages de passage de roue noir

Inserts décoratifs en aluminium poli sur les rebords et les lignes de vitre

Jantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches, finition noir brillant

Pare-chocs arrière avec protection anti-encastrement design chromée brillante, grilles de sortie d'air latérales en noir

Peinture extérieure noire (non métallisée)

Rampes de toit en chrome argenté



INTERIEUR



Sièges confort

Ciel de pavillon en tissu noir

Garniture de sièges Artico / Tissu noir

Inserts décoratifs façon anodisé anthracite

Pack d'éclairage intérieur

Siège conducteur à réglages électriques

Siège passager avant à réglages électriques

Tapis de sol en velours

Toit panoramique

Volant sport multifonctions en cuir Nappa



CONFORT ET FONCTIONNALITES



Soutien lombaire à 4 réglages électrique

Banquette arrière rabattable 40/20/40

Cache-bagages Easy-Pack

Climatisation automatique Thermatic à 2 zones

Coffre avant partiellement électrique

Essuie-glaces avec détecteur de pluie

Hayon Easy-Pack

Indicateur acoustique de présence

Pack Coffre confort

Pack d'éclairage intérieur

Pack Rétroviseurs :

- Rétroviseurs extérieurs rabattables et déployables électriquement

- Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatique

Sièges conducteur et passager avant chauffants

Vitrage acoustique teinté et insonorisant

Vitrage athermique foncé pour la lunette et les vitres latérales arrière

Volet de prise



SECURITE ET DYNAMISME



ABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage)

Airbag central

AMG Dynamic Select

Assistant d'angle mort

Assistant d'angle mort plus

Assistant de franchissement de ligne

Assistant de manœuvre

Assistant de manœuvre avec remorque

Avertissement de limitation de vitesse

Avertisseur de sortie

Caméra de recul

Chargeur en courant alternatif (AC) 11 kW

Fonction d'Arrêt d'urgence

Fonction directionnelle pour les manœuvres d'évitement

Freinage d'urgence assisté

Gilet de sécurité fluorescent pour conducteur

Kit anti-crevaison Tirefit

Limiteur de vitesse

Service connecté : assistant de feux de route adaptatifs

Service connecté : assistant de régulation de distance DISTRONIC

Service connecté : assistant de signalisation routière

Service connecté : assistant de stationnement

Service connecté : fonction de manœuvres en marche arrière

Service connecté : Parktronic

Système de charge à courant continu 800V ( jusqu'à 350 kW)

Système Pre-Safe



INFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITE



Ecran conducteur 10,3 pouces

Apple CarPlay

Caméra vidéo et selfie

Ecran média tactile 14 pouces

Insert digital de 14 pouces (côté passager)

Pack USB Plus :

- 2 prises USB-C dans le vide-poches sous l'accoudoir de la console centrale

- 2 prises USB-C pour l'arrière sur l'accoudoir central

Service connecté : intégration pour smartphone Android Auto et Apple CarPlay

Service connecté : MB.Charge Public

Système de recharge sans fil pour smartphone



AMG LINE



En plus d'Avantgarde Line



Pack AMG :



- Calandre emblématique Mercedes-Benz en chrome

- Eclairage de proximité avec projection animée du Mercedes-Benz Pattern, x2

- Habillages de passages de roue dans le ton carrosserie

- Habillage des longerons AMG en noir brillant avec inserts décoratifs chromés

- Inserts décoratifs en aluminium poli sur les rebords et les lignes de vitre

- Inserts décoratifs en fibres naturelles au design nid d'abeilles blanc à pores ouverts

- Jantes alliage AMG 50,8 cm (20 pouces) à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique,

finition gris tantale/naturel brillant

- Jupe arrière AMG façon diffuseur avec insert décoratif chromé, grilles de sortie d'air latérales en noir

- Jupe avant AMG avec prises d'air au design sportif et insert décoratif chromé

- Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noir

- Rampes de toit en chrome argenté

- Tapis de sol AMG

- Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure perforé dans la zone de préhension et touches de commande à gauche et à droite



Pack Siège Sport AMG Line :



- Planche de bord et lignes de ceinture ARTICO aspect Nappa

- Sièges sport à finition intégrale pour le conducteur et le passager avec garnitures Artico / microfibre Microcut noir (graphisme spécifique du siège, au maintien latéral optimisé avec appuie-têtes réglables en 2 positions)

- Surpiqûres adaptées à l'équipement intérieur

- Version spécifique du système multimédia MBUX, de l'éclairage d'ambiance et de l'univers sonore



BUSINESS LINE



En plus d'Avantgarde Line



Pack Agilité et Confort :



- Airmatic avec régulation intelligente du train de roulement et services connectés

- Roues arrière directrices



Service connecté : MB.Drive Parking Assist 360

Peinture métallisée

Pneus à résistance au roulement optimisée

Marchepieds en finition aluminium avec picots en caoutchouc



BUSINESS LINE EXECUTIVE



En plus d'Avantgarde Line



Pack AMG :



- Calandre emblématique Mercedes-Benz en chrome

- Eclairage de proximité avec projection animée du Mercedes-Benz Pattern, x2

- Habillages de passages de roue dans le ton carrosserie

- Habillage des longerons AMG en noir brillant avec inserts décoratifs chromés

- Inserts décoratifs en aluminium poli sur les rebords et les lignes de vitre

- Inserts décoratifs en fibres naturelles au design nid d'abeilles blanc à pores ouverts

- Jantes alliage AMG 50,8 cm (20 pouces) à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique, finition gris tantale/naturel brillant

- Jupe arrière AMG façon diffuseur avec insert décoratif chromé, grilles de sortie d'air latérales en noir

- Jupe avant AMG avec prises d'air au design sportif et insert décoratif chromé

- Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noir

- Rampes de toit en chrome argenté

- Tapis de sol AMG

- Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat dans la partie inférieure perforé dans la zone de préhension et touches de commande à gauche et à droite



Pack Siège Sport AMG Line :



- Planche de bord et lignes de ceinture ARTICO aspect Nappa

- Sièges sport à finition intégrale pour le conducteur et le passager avec garnitures Artico / microfibre Microcut noir (graphisme spécifique du siège, au maintien latéral optimisé avec appuie-têtes réglables en 2 positions)

- Surpiqûres adaptées à l'équipement intérieur

- Version spécifique du système multimédia MBUX, de l'éclairage d'ambiance et de l'univers sonore



Pack Advanced Plus:



- Accoudoir à l'arrière

- Eclairage d'ambiance

- Keyless-Go

- Pack Advanced

- Poignées de porte affleurantes

- Système de charge sans fil pour appareil mobile à l'avant



Service connecté : MB.Drive Parking Assist 360

Peinture métallisée

Marchepieds en finition aluminium avec picots en caoutchouc

Liens vidéos:



Mercedes-Benz GLC électrique (Statique)

Mercedes-Benz GLC électrique (Dynamique)