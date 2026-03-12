La MG4 EV bénéficie d'améliorations techniques sur la partie électrique

Lors de son lancement, la MG4 Electric
a su se démarquer grâce à ses prestations électriques de haute volée à un prix
attractif. Grâce à un rapport prix-prestations compétitif et à une proposition technique optimisée, Le modèle électrique MG
a enregistré plus de 21 000 ventes sur l'année 2023 seule, portant à plus de 33 000 le nombre total d'exemplaires vendus depuis son lancement.
La MG4 EV
revient dans une nouvelle version dotée d'un habitacle entièrement repensé, d'améliorations techniques sur la partie électrique ainsi que d'un niveau d'équipement enrichi de nouvelles technologies.
La MG4 EV est disponible dans les 197 points de vente MG Motor France à partir de 33 490 eurosDesign extérieur
La MG4 EV conserve les éléments de design de la précédente génération : un bouclier avant inspiré du Cyberster, des projecteurs acérés, une calandre pleine ainsi qu'un large bandeau lumineux arrière.
Le design extérieur évolue par toutes petites touches avec un spoiler qui devient monobloc afin d'optimiser l'aérodynamisme du véhicule.
La compacte
électrique de MG est disponible dans teintes extérieures: Dover White, Camden Grey, Cosmic Silver, Dynamic Red, Pebble Black, Piccadilly Blue et Irises Cyan.Dimensions
Avec ses 4 287 mm de long, 1 836 mm de large et 1 516 mm de haut, la berline
cinq portes MG fait partie des plus petites berlines compactes
du segment C. L'empattement est long de 2 705 mm, alors que la capacité du coffre est comprise entre 350 et 1 165 litres.Design intérieur
À bord, la MG4 EV reprend les codes de l'habitacle du MGS5 EV. La disposition horizontale de la planche de bord afin offre une sensation de qualité perçue rehaussée.
L'intérieur est équipé d'une sellerie grise agrémentée de monogrammes MG.Habitacle
L'ergonomie est améliorée des boutons physiques et des interfaces écrans simplifiées. Le véhicule offre davantage de rangements (portières, espace
pour smartphone accessible, espace sous la console centrale) et plus de confort avec des sièges plus enveloppants. Les sièges et le volant chauffants ainsi que le siège conducteur réglable électriquement sont inclus de série. La version XPower ajoute des sièges sport avec appuie-têtes intégrés et un support lombaire.Plateforme
La MG4 EV repose sur la plateforme modulaire MSP dédiée à la mobilité électrique de MG alliant plaisir de conduire, légèreté, répartition du poids optimisée et espace intérieur optimisé.
Grâce à la position de la batterie dans le plancher, la plateforme permet d'obtenir un centre de gravité t bas et une répartition des masses proche de l'équilibre. Comportement
La MG4 EV profite de techniques habituellement réservé aux segments supérieurs : train avant McPherson, suspension arrière indépendante à 5 bras, direction à assistance électrique à double pignon Bosch.
En ville, la MG4 EV est très agile et facile à manœuvrer avec un rayon de braquage de 10,6 mètres.
Le système de freinage Continental « brake by wire » à quatre freins à disque réglable en trois modes (Confort, Normal et Sport) assure une excellente décélération.
La distance de freinage de 100 km/h à 0 est inférieure à 37 mètres. Trois configurations de motorisation et de batterie
La MG4 EV sera proposée avec trois configurations de motorisation et de batterie. La version Premium équipée d'une batterie LFP de 64 kWh développe 190 ch et offre jusqu'à 452 kilomètres d'autonomie WLTP. Elle constitue le cœur de gamme et représente la proposition la plus équilibrée entre performances
, autonomie et prix.
Une version Premium dotée d'une batterie de 77 kWh complète l'offre. Avec 245 ch et une autonomie pouvant atteindre 545 kilomètres selon le cycle WLTP, elle s'adresse aux conducteurs
recherchant une plus grande polyvalence sur les longs trajets.Moteurs
Le moteur électrique est capable de freiner la MG4 EV et de récupérer l'énergie à différents niveaux, avec un mode « One-Pedal ».
L'offre cœur de gamme est représentée par une batterie d'une capacité de 64 kWh en chimie LFP. Equipée d'un moteur électrique de 190 ch et 350 Nm, la MG4 EV accélère de zéro à 100 km/h réalisé en 7,5 secondes.
Grâce à la calandre à volets actifs (AGS), au spoiler monobloc, à la gestion optimisée du moteur, de la batterie et de la pompe à chaleur, la MG4 EV offre une efficacité énergétique améliorée avec une autonomie réelle proche de la valeur WLTP. Les améliorations techniques bénéficient à l'autonomie qui s'accroit. La batterie d'une capacité de 77 kWh permet d'offrir une autonomie allant jusqu'à 545 km (donnée provisoire en attente d'homologation). Avec sa puissance (inchangée) de 244 ch, et son couple de 350 Nm, la version à autonomie étendue atteint les 100 km/h départ arrêté en 6,2 secondes.Batterie
L'architecture permet d'intégrer des batteries « One Pack » mesurant 110 mm d'épaisseur (batterie NMC) et de plus grande capacité tout en conservant un plancher plat et un comportement en accord
avec l'ADN « Fun to drive » de MG. Cette conception des batteries contribue également à la longévité de la batterie en limitant les contraintes mécaniques appliquées aux cellules au fil du temps.
La MG4 EV affiche une autonomie pouvant atteindre 545 kilomètres selon le cycle WLTP avec une batterie de 77 kWh.
Recharge
|Puissance
|Batterie
|Transmission
|Autonomie mixte WLTP (données provisoires en attente d'homologation)
|
|
|
|
|190 ch (140 kW)
|64 kWh LFP
|Propulsion
|452 km
|245 ch (180 kW)
|77 kWh NMC
|Propulsion
|545 km
|435 ch (320 kW)
|64 kWh NMC
|4 roues motrices
|405 km
La recharge est améliorée grâce aux nouvelles chimies de batterie, notamment sur la batterie de 64 kWh LFP, avec un temps de recharge DC de 10 à 80% en 25 minutes. La puissance maximale de recharge varie de 140 à 154 kW selon les versions tandis que la recharge AC 11kW est de série sur toutes les versions.
La version XPower conserve la batterie de 64 kWh avec une chimie NMC pour atteindre 100 km/h en 3,8 secondes grâce aux 435 ch et 600 Nm cumulés de ses deux moteurs. Efficience
Les évolutions s'accompagnent d'un travail sur l'efficience globale du véhicule. Les optimisations aérodynamiques, la gestion améliorée du moteur et de la batterie ainsi que l'intégration d'une pompe à chaleur contribuent à rapprocher davantage l'autonomie réelle des valeurs homologuées.Planificateur d'itinéraire
La navigation intègre un planificateur d'itinéraire capable de recommander les arrêts de recharge nécessaires sur les longs trajets.Aides à la conduite
La MG4 EV bénéficie de la caméra inaugurée par le MGS5 pour un fonctionnement plus fluide des aides à la conduite.
Le système d'aides à la conduite MG Pilot est proposé de série et regroupe un ensemble complet de fonctions de sécurité et d'assistance, parmi lesquelles le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien actif dans la voie, la surveillance des angles morts ou encore l'alerte de trafic arrière.
La fonction MG Pilot Custom permet de personnaliser les réglages d'aides à la conduite, de les enregistrer et de les restaurer rapidement au démarrage du véhicule. Lorsque le véhicule est éteint puis rallumé, toutes les fonctions MG Pilot sont réactivées. Grâce à cette fonction, en deux clics sur l'écran, le conducteur peut accéder à ses préférences enregistrées, sans avoir à les modifier une par une.Sécurité
La sécurité a été au cœur du développement de la MG4 EV qui a obtenu la note
maximale de cinq étoiles aux tests de sécurité Euro Ncap
grâce à sa dotation d'équipements
de sécurité de série ainsi que sa structure renforcée.Système d'info-divertissement
Dès son premier niveau de finition, la MG4 EV intègre un écran d'info-divertissement flottant de 12,8 pouces complété par un compteur numérique personnalisable de 7 pouces.
Un chargeur sans fil de 15 W est disponible sur la console centrale.Connectivité
Le système multimédia est associé à la plateforme connectée iSMART, qui permet de contrôler à distance certaines fonctions du véhicule via une application mobile.
Les écrans peuvent afficher le contenu des applications mobiles avec Apple Carplay et Android Auto
sans fil. Version XPower
Au sommet de la gamme, la MG4 EV XPower incarne la vision
la plus sportive du modèle. Dotée d'une transmission intégrale et de deux moteurs électriques, elle développe une puissance totale de 435 chevaux qui lui permet d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.
La version XPower se distingue par des éléments de design spécifiques, dont des jantes alliage bicolores de 18 pouces, des étriers de frein orange et une présentation intérieure dédiée.
La version XPower affirme une identité plus sportive avec des sièges avant spécifiques. Dotés d'appuie-tête intégrés et d'un maintien latéral renforcé, ils participent à l'ambiance dynamique de cette déclinaison haute performance tout en améliorant le confort lors des conduites les plus engagées.Distribution
La MG4 EV est distribuée dans les 197 points de vente et d'entretien MG.Gamme
La MG4 EV est proposée en trois versions : Premium 64 kWh, Premium 77 kWh et XPower 64 kWh.Prix
Les tarifs de la MG4 EV débutent à 33 490 euros pour la version Premium équipée de la batterie 64 kWh.
La version Premium 77 kWh est proposée à partir de 36 990 euros.
La déclinaison haute performance XPower est affichée à partir de 38 990 euros.Equipements de sériePREMIUM
- Volant en similicuir réglable 4 positions avec chauffage
- Phares LED
- Accès sans clé
- Capteurs de stationnement arrière
- MG Pilot (ACC, ICA, LKA, BSD, RTA, LCA, DOW)
- Écran tactile 12,8 pouces
- Compteur numérique 7 pouces
- V2L
- One Pedal
- Câble de recharge Mode 2 Type 3
- Chargeur embarqué 11 kW
- Volets de calandre actifs (AGS)
- Sellerie similicuir
- Jantes 18 pouces avec enjoliveurs aérodynamiques
- Sièges avant chauffants
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- 4 vitres électriques à impulsion
- Planificateur d'itinéraire
- Caméra 360°
- 6 haut-parleurs
- iSMART
- Pompe à chaleur
- Carplay/Android Auto sans fil
- 3 ports USB Type-C
- Avertissement de collision arrière
- MG Pilot Custom
- Rétroviseur intérieur photochromique
- Clé Bluetooth
- Toit noir (avec batterie 77 kWh uniquement)XPOWER
Equipements Premiumâ€¯plus:
- Toit noir
- Jantes alliage bicolores 18 pouces
- Étriers de frein orange XPower
- Système XDS
- Badges extérieur XPower
- Sellerie en suédine gris
- Seuils de porte XPower
- Launch control
- Sièges sports avec appuie-tête intégrés
- Support lombaire
- Pédalier aluminium